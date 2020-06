| Foto: divulgação

O artigo 142 da Constituição da República, desde a constituinte de 1988, não ficava tão em voga, diante da especulação que o Presidente da República possa invocá-lo contra o que entende de interferências do Supremo Tribunal Federal no Poder Executivo.

Mas, o que diz realmente o propalado artigo? Transcrevo-o na íntegra para que possamos discuti-lo: Art. 142. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da Pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem.

Observa-se que as Forças Armadas se destinam (1) à defesa da pátria, (2) à garantia dos poderes constitucionais e (3) à garantia da lei e da ordem, por iniciativa de qualquer dos Poderes da República (Legislativo, Executivo e Judiciário).

Segundo o jurista Ives Gandra nessa terceira função estaria embutida a função moderadora das Forças Armadas para repor, pontualmente, a lei e a ordem caso um poder se sentisse invadido por outro.

Ora, no direito não existem palavras inúteis e, embora a interpretação literal não seja a mais adequada, não se pode afrontá-la, devendo-se sempre buscar uma interpretação sistemática (considerando outros textos normativos conjuntamente) e teleológica (atentando-se para a finalidade da norma).

Com efeito, as expressões lei e ordem no direito brasileiro estão atreladas, de forma indissociável, a grave comoção social com desordem generalizada a ponto de comprometer a democracia, o que, a toda evidência, não é o que estamos vivendo.

Aliás, tal desordem deve ser tamanha que as forças auxiliares, ou seja, as polícias dos Estados não a possam conter, o que também não me consta que esteja ocorrendo ou ocorreu em qualquer lugar do Brasil (art. 15, LC 97/99).

Nesse sentido, caso tal convulsão social esteja impedindo o pleno funcionamento de um dos poderes, o Poder afetado poderá reclamar a atuação das Forças Armadas, não para impedir o funcionamento de outrem, mas para assegurar o funcionamento do reclamante.

Caso a tese do respeitado jurista Ives Gandra, da qual com respeito divergimos, a quem caberia interpretar a Constituição e dizer que o Supremo invadiu a competência do Poder Executivo? Ao Comandante do Exército? A um colegiado dos comandantes das 3 forças? Ou, pior, ao próprio Presidente?

Por certo, nenhum deles possui formação jurídica adequada para fazer tal análise, mas, por mais preparados juridicamente que fossem, não lhes é atribuído tal papel constitucional em nenhum fragmento de artigo da Carta Fundamental.

Lembremo-nos, leitores, as lições mais comezinhas de direito constitucional: o intérprete maior e guardião da Constituição é o Supremo Tribunal Federal, quer gostemos ou não dos ministros com assento naquela Corte, eles escolhidos por Presidentes eleitos e sabatinados e aprovados pelo Senado Federal.

Este, inclusive, é o texto expresso de dispositivo da nossa Constituição: Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição (...). Não há espaço para as forças armadas usurparem esse papel.

Colocar as forças armadas como Poder Moderador é ir beber nos tempos do Império, quando na Constituição de 1824 esse papel era atribuído ao Imperador, o que não se coaduna com o espírito da uma República.

*Advogado e Procurador da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam)

