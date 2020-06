O que empresas estão oferecendo para fidelizar seus funcionários?

Essa prática é desenvolvida junto com uma estratégia de employer branding. | Foto: Divulgação

As empresas já perceberam que a alta rotatividade de funcionários não é algo positivo para elas. Primeiro porque gera mais custos e segundo porque alimenta uma má fama entre os profissionais do segmento. Aqui neste artigo, vamos mostrar como as empresas estão atraindo e retendo seus funcionários, o que podemos chamar de fidelização de colaboradores .

Diferente de gerações anteriores, atualmente um funcionário só se mantêm num emprego se estiver satisfeito e motivado. Sem isso, ele decide deixar o seu cargo na primeira oferta de trabalho que receber. Com isso, as empresas precisam encontrar formas de alimentar esse estímulo, despertando a vontade dos funcionários de crescer dentro da empresa.

E isso se faz através de uma cultura organizacional eficaz e de benefícios concretos como um bom plano de carreira, treinamento adequado, um bom plano de previdência privada e um salário condizente com a função.

O que é a fidelização de colaboradores?

A fidelização de colaboradores é um conjunto de ações desenvolvidas para empresas com o intuito de reduzir a rotatividade dos profissionais. Basicamente, as ações buscam estimular e motivar funcionários a permanecerem dentro da organização. Um profissional satisfeito, motivado e com expectativa de crescimento têm menos chances de trocar de emprego.

Essa prática é desenvolvida junto com uma estratégia de employer branding. Toda empresa precisa desenvolver uma boa reputação como marca empregadora. O objetivo dessa estratégia é reforçar para os profissionais da área que a sua empresa é um excelente local de trabalho, que dá todo o suporte necessário para o crescimento dos colaboradores.

A valorização dos colaboradores é um ponto fundamental para o crescimento da empresa. A fidelização dos funcionários consegue reduzir custos com contratação e rescisão de contratos, além de ter uma tendência ao aumento da produtividade e melhora de desempenho contínua.

Como as empresas estão atraindo e retendo colaboradores?

As empresas perceberam que precisam valorizar os seus funcionários e para isto elas desenvolvem ações de employer branding. Abaixo, listamos as principais ações que elas praticam para atrair e reter colaboradores em seus negócios, confira:

Plano de carreira

Um dos fatores que alimenta no profissional a vontade de trabalhar em uma empresa é a certeza de que ele pode crescer dentro dela. Por isso, desenvolver um plano de carreira para todos os setores do seu negócio é fundamental para atrair e reter mais funcionários.

No plano de carreira, deve constar todo o caminho que funcionário pode percorrer para alcançar cargos mais altos. Também devem ser descritos os benefícios que estes cargos podem proporcionar a ele, como salário e principais benefícios. Outro fator importante é apontar do que ele precisa para crescer dentro da empresa e mostrar como a empresa pode lhe ajudar.

Treinamentos

Uma das maneiras pela quais uma empresa pode ajudar um funcionário a se tornar um profissional é a conceito de retenção de talentos. Parte desse conceito se expressa por meio dos treinamentos de qualificação.

Sua empresa deve sempre desenvolver treinamentos de capacitação para apoiar e acompanhar o crescimento dos profissionais. Para que um funcionário suba degrau por degrau do plano de carreira da empresa, ele precisará aprender e aprimorar novas habilidades.

Os treinamentos servem para isto e se eles forem ministrados ou financiados pela empresa, os colaboradores dão muito mais importância e se sentem bem mais estimulados a se manter na empresa por mais tempo.

Previdência corporativa

Os planos de previdência corporativa viraram um dos principais fatores de fidelização de colaboradores. Hoje em dia, a maioria dos trabalhadores já está pensando na sua aposentadoria e muitos buscam formas privadas de começar a guardar dinheiro para o futuro.

Com isso, muitas empresas estão oferecendo planos de previdência corporativa. Assim, além do que o funcionário investe mensalmente num fundo de previdência, a empresa coloca mais uma parte de contribuição, o que aumenta o valor de aporte mensal. Isso faz com que os rendimentos aumentem e a reserva de aposentadoria complementar cresça mais rápido.

Planos de assistência

Outro benefício importante para fidelizar funcionários são os planos de assistência. Os benefícios mais comuns deste tipo são os planos de saúde, sejam eles completos ou focados em áreas específicas, como um plano de odontologia ou oftalmologia, por exemplo.

Isso é de grande valia para funcionários, já que a maioria dos planos de saúde são bem caros. E as consultas avulsas também costumam pesar bastante no orçamento. A assistência também pode vir por meio de parceiros, onde o profissional pode comprar produtos com desconto, assim ele pode ter um meio de economizar em suas compras por trabalhar na empresa.

Cultura organizacional

O fortalecimento de uma boa reputação como marca empregadora se deve a uma cultura organizacional eficaz. A empresa desenvolver um conjunto de ações, como os listados acima, mas também deve se ocupar em disseminar o seu propósito para os colaboradores.

Isso ajuda a criar uma identificação instantânea da empresa com seus colaboradores. E o melhor disto é que eles externam a sua satisfação. Assim, sua marca se torna melhor vista pelos profissionais de fora e pode se tornar uma das mais concorridas entre os profissionais do mercado.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Liberdade quer dizer decência

ZPEs e ZFM, a emergência de uma nova política industrial