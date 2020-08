Auxílio defeso para pescadores pode estar ameaçado | Foto: Divulgação

Manaus- Programa Seguro-Desemprego do Pescador Artesanal criado pela Lei nº 8.287, de 20 de dezembro de 1991 pode ser extinto. O motivo é que o Governo Federal quer fortalecer o caixa do Renda Brasil, de R$ 50 bilhões ao ano. Os parlamentares dizem que a extinção seria altamente danosa a milhares de trabalhadores da pesca no Amazonas.

O Seguro Defeso é um programa de compensação ambiental e social que dá grande visibilidade ao país em nível internacional. Os deputados federais Átila Lins (Progressistas), Sidney Leite (PSD) e Bosco Saraiva (SD) são contra a extinção.

PP resiste

No Facebook, o deputado federal Átila Lins afirma ter dirigido apelo aos líderes do Progressistas e do governo, respectivamente os deputados Arthur Lira e Ricardo Barros, para que a criação do Renda Brasil não decrete a extinção do Seguro Defeso.

“Esse auxílio não é apenas uma contribuição social, é também uma contribuição ambiental, que é paga não só para impedir a pesca predatória do período do defeso, mas também para manter a dignidade de pais e famílias pelo país inteiro", expressou Átila no Face.

Na rua da amargura

O presidente da Confederação Nacional dos Pescadores e Aquicultores (CNPA), Walzenir Falcão, garante que a extinção do Seguro Defeso atingirá 800 mil trabalhadores no país. No Amazonas, 50 mil pescadores ficarão na rua da amargura.

No âmbito da Aleam, o deputado Álvaro Campelo (Progressistas) puxou ontem o cordão da indignação contra a possível extinção do Seguro Defeso, o que seria “uma tragédia”.

Os deputados Adjuto Afonso (PDT), Dermilson Chagas (Podemos) e Sinésio Campos (PT) também se manifestaram, criticando duramente o fim do Seguro.

