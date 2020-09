Amazonas mobilizado pela revitalização da BR 319

Autoridades se mobilizam em favor da repavimentação da BR-319 | Foto: Divulgação

Governadores, prefeitos, lideranças empresariais do agronegócio, vereadores e todos os parlamentares que compõem as bancadas dos estados de Rondônia e Amazonas no Congresso Nacional estão mobilizados em favor da repavimentação da BR-319 - todos engajados na luta que pode ser decisiva para a solução definitiva de um problema que já rola há mais de uma década.

Como se sabe, nesta terça-feira (22) o ministro de Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, lançou o edital referente ao processo licitatório para a pavimentação do trecho C da rodovia, entre o km 198 e o km 250. Vencida esta etapa, a segunda será a pavimentação e reconstrução do polêmico trecho do meio, entre os kms 250,00 e 655,70, com extensão de 405,70 km no Estado do Amazonas.

Em vídeo, divulgado na sexta-feira (18), Tarcísio pediu ao senador Eduardo Braga (MDB-AM) que ajudasse a mobilizar amazonenses e rondonienses em defesa da BR-319. Prontamente, Braga topou a luta e passou o último final de semana convocando todos à batalha pela rodovia que é considerada vital tanto para o agronegócio quanto para o escoamento dos produtos fabricados na Zona Franca de Manaus.

Em lives com o presidente da República Jair Bolsonaro, bem como por meio de proposituras e discursos da tribuna do Congresso, Braga tem sido um insistente batalhador em favor da superação dos angustiantes entraves burocráticos que há anos impedem a conclusão da rodovia. Agora, tudo indica que o sol do progresso brilhará na polêmica BR.

