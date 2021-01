Insônia, um dos problemas evidenciados na pandemia

| Foto:

Já sabemos que o sono é essencial para o funcionamento saudável do nosso organismo e que ele atua na renovação das células aumentando nossa imunidade e protegendo nosso cérebro. A Insônia é uma dificuldade que uma pessoa possui para adormecer ou manter o sono sem interrupções noturnas. Nestes tempos de pandemia, o nosso sono vem sendo afetado por diversos fatores.

As causas mais frequentes de insônia são: depressão, super estresse, dor muscular e ou dor nas articulações, fibromialgia, artrite, alterações hormonais, ou seja, várias condições que necessitam de uma investigação médica e um olhar integrativo para o paciente. Sabemos que o estresse tem sido um dos maiores vilões do sono, pois o mesmo mantém nosso corpo em estado sempre vigilante.

Como saber se estamos com quadros de insônia? Há pelo menos três tipos de variações de insônia. A primeira é a fase inicial, aquela que o indivíduo leva mais de meia hora para adormecer, a segunda é o sono fragmentado no qual a pessoa levanta no meio da noite e tem dificuldades para dormir novamente e a última é o despertar precoce onde a pessoa acorda muita antes do tempo ideal causando cansaço extremo. Se um destes episódios acontecer mais de três vezes na semana e no período superior há três meses, você provavelmente está com problemas de insônia crônica e precisa buscar ajuda médica.

Como estamos vivendo a necessidade de isolamento social pela alta demanda de serviços de saúde, podemos então adotar algumas condutas que podem reduzir os quadros de maus hábitos de sono e assim aliviar as tensões deste momento crítico que estamos passando. Crie uma rotina de sono nos mesmos horários, não fique na cama assistindo tv ou vendo celular, alimente-se no máximo 4 horas antes de deitar, evitar alimentos pesados, adote ritual de relaxamento como leitura, caminhadas leves e invista em um ambiente sem claridade e livre de barulhos. Faça meditação, respire lentamente, como uma boa disciplina aos poucos você vai recuperando o sono saudável.

No entanto, caso a insônia esteja relacionada a alguma doença ou condição física, será necessário tratamento posterior adequado para tratar a causa. O importante é que você investigue e busque melhorar esta condição que está atrelada aos pilares da qualidade de vida.