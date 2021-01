Alterações sanguíneas promovidas pelo coronavírus

| Foto: Divulgação

A Covid-19 é uma doença infecciosa causada pelo novo coronavírus, a maioria das pessoas, cerca de 80%, irão apresentar quadros leves sem necessidade de tratamento hospitalar ou medicamentoso, outros poderão desenvolver quadros moderados a graves. Nos casos graves podemos observar o impacto do vírus na corrente sanguínea, ora, a princípio esta enfermidade foi caracterizada como doença respiratória aguda, mas nos casos graves há uma alteração no processo da coagulação sanguínea levando a formação de trombos que podem interromper a circulação e provocar trombose, infartos e embolia pulmonar.

Ainda faltam mais estudos sobre as manifestações da doença, mas já observamos que a resposta inflamatória generalizada da Covid-19 pode causar a sepse, uma condição de infecção generalizada no organismo que provoca danos nos órgãos vitais podendo levar à morte. Infelizmente não existe tratamento específico até hoje, as equipes médicas dispõem de medicamentos para tratar as sequelas e impactos da Covid-19 em nosso corpo.

Vale lembrar que somente em casos graves há riscos de coagulação excessiva dentro das artérias e somente os médicos podem avaliar e monitorar o paciente, o uso indiscriminado de profilaxia de anticoagulantes pode levar ao agravamento dos casos, portanto nunca utilize medicamentos desta natureza por conta própria. Nos hospitais o uso de anticoagulantes como a heparina de baixo peso molecular tem tido bons resultados em pacientes na fase moderada a grave.

Para auxiliar na monitoração dos pacientes em tratamentos hospitalares temos exames complementares que vêm sendo utilizados para observar o processo de coagulação (D-Dímero, TP, KTTP, fibrinogênio) que devem ser coletados com acompanhamento médico. A leitura destes exames é imprescindível para o tratamento correto. Além dos exames, o paciente é monitorado pelo nível de saturação de oxigênio do sangue através da oximetria. Níveis abaixo de 90% em pacientes já com suportes de ventilação e oxigênio hospitalar pode indicar agravamento da doença e levar à intubação endotraqueal.

Uma técnica chamada “pronação” onde o paciente é colocado de bruços tem sido utilizada nas Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) com efeitos positivos com pacientes com desconfortos respiratórios graves.

Todos os médicos do mundo inteiro tentam diariamente salvar as vidas das pessoas infectadas por este novo vírus que assombra nossa geração, a esperança pela prevenção está cada vez mais perto com a produção das vacinas, porém ainda teremos a responsabilidade de continuarmos com as medidas de prevenção como os cuidados de higiene, uso das máscaras e evitar aglomerações até atingirmos de fato uma imunidade segura coletiva. Cuidem-se!