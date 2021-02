A Câmara pode fazer mais pelo Brasil

| Foto: Divulgação

Faltam-me palavras para expressar o quanto sou grato aos amazonenses por me permitirem viver um dos momentos mais importantes da minha vida. Mas sobram a minha dedicação e solidariedade ao nosso Amazonas que vive, certamente, o maior drama da sua história, com milhares de famílias que, como a minha, seguem enlutadas pela perda de entes queridos na pandemia.

Sobram as minhas energias, meu trabalho incansável e a minha fé inabalável, que continuarei colocando a serviço dos amazonenses para que, juntos, consigamos superar todas as adversidades.

Sobram a honra e, acima de tudo, essa imensa responsabilidade que é poder simbolizar as esperanças do povo amazonense e de representá-lo num dos mais altos postos da República. Povo, esse, que vai comigo para a vice-presidência da Câmara dos Deputados a para o Congresso Nacional, colegiado em que acumulo também a vice-presidência.

Ao agradecer ao presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, e a cada deputada e deputada que me honraram com o seu apoio, venho, aqui, firmar meu compromisso com as pautas inadiáveis, que são a proteção da vida, da saúde dos brasileiros e da economia, para que possamos voltar a crescer e gerar mais renda e emprego para nossa gente.

Na minha condição de vice-presidente da Câmara dos Deputados, as nossas pautas do Amazonas também ganham força, sobretudo pelo compromisso meu e do presidente Arthur Lira de atuar pela manutenção das vantagens comparativas da Zona Franca de Manaus e pela garantia de recursos para a plena recuperação da BR-319, entre outros projetos.

Trago, por fim, muita disposição ao assumir este imenso desafio e uma certeza: a Câmara dos Deputados, que relevantes serviços prestou ao país nestes tempos difíceis, pode e vai fazer mais pelos brasileiros em 2021 e 2022.