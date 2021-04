Doar salva vidas

| Foto: Divulgação

A grave crise sanitária tem ocultado uma outra igualmente trágica: a fome. Talvez o foco no recorde de casos e de mortes pela Covid justifique em parte a brusca queda no ritmo das doações.

O fato é que justamente no momento mais trágico da história do país, movimentos sociais e organizações não-governamentais (ONGs) enfrentam dificuldades para seguir mobilizando pessoas em torno do apoio às milhares de famílias em situação de vulnerabilidade.

É o que mostram os levantamentos feitos por diversas instituições, responsáveis pela distribuição de marmitas e cestas básicas para quem mais precisava e que têm atendido um número menor de pessoas. As doações são cada vez mais escassas e a fome passa a ser um problema cada vez maior.

Pesquisa recente do IBGE revela que o número de pessoas na extrema pobreza já alcança 14 milhões de brasileiros e brasileiras, que vivem em condições de insegurança alimentar – ou seja passam fome por absoluta falta de dinheiro para comprar alimentos. Enquanto isso, a inflação dos alimentos de 2020 teve a maior aceleração da década, com aumento de 15%.

O novo normal está representando menos comida no prato. Na ótica desses movimentos sociais, a queda nas doações também é reflexo do empobrecimento das pessoas já que muitas querem ajudar mas não estão tendo condições.

Na Câmara, além da aprovação do auxílio emergencial, medidas para a proteção dos empregos e empresas devem ser aprovadas rapidamente. Como cidadão, tenho tentado fazer a minha parte. Com a ajuda de parceiros, estamos conseguindo fazer chegar a muitas famílias em dificuldades doações de centenas de cestas básicas.

Finalizo reforçando o apelo: se a VACINA NO BRAÇO não depende de você, ajude colocando COMIDA NO PRATO de quem precisa. Aproveito pra fazer o merchandising do bem da entidade Instituto 2 Rios, do meu amigo Thiago Bezerra (contato: 92 982294355), que não tem faltado aos amazonenses nesta crise. Doar é um ato de amor e salva vidas.

