Como realizar tratamento odontológico em pacientes autistas

A Organização das Nações Unidas (ONU) criou, em 2008, o mês dedicado ao Transtorno do Espectro Autista (TEA), que é o abril azul, com a intenção de conscientizar as pessoas sobre o tema. As principais alterações nas crianças portadoras com TEA são:

- Ausência ou baixa frequência de contato visual, sem interação espontânea com adultos ou outras crianças;

- Ausência ou atraso do desenvolvimento de linguagem oral;

- Comportamentos repetitivos ou estereotipados, é comum também interesse por temas ou brinquedos específicos.

Mas, na realidade, sabe-se que os autistas não têm um padrão fixo. Essas alterações podem se manifestar em maior ou menor grau. O TEA costuma acometer mais meninos que meninas, com uma média de 4 meninos para 1 menina, e costuma ser mais grave nas meninas.

Como deve ser consulta odontológica nas crianças portadoras da síndrome do autismo

Devido à dificuldade de relacionamento das crianças portadoras de Autismo, geralmente a primeira consulta odontológica ocorrerá com 7 anos ou mais, restringindo-se à consulta de urgência, quando o paciente sente dor ou incômodo. Situação que, muitas vezes, exige que o tratamento seja feito em ambiente hospitalar, sob anestesia geral.

O ideal seria que o tratamento dentário destas crianças acontecesse desde o nascimento do primeiro dentinho, como deve ser com qualquer criança, acostumando-os ao ambiente odontológico desde pequenos.

Assim, os tratamentos se tornariam mais simples e rápidos, sem a necessidade de anestesia geral, ou seja, a prevenção é o tratamento mais eficiente.



Assim como muitas mães de autistas, a assistente social Rita de Cássia de Oliveira começou a notar um comportamento diferente do pequeno Hudson Eduardo que, com quase três anos, não falava muitas palavras, não chamava “mamãe” nem “papai”, não atendia pelo nome e sempre apontava com o dedo o que queria.

O diagnóstico de autismo foi difícil, mas Rita não desanimou, procurou se informar mais fundo sobre o assunto, fez acompanhamento com vários profissionais, como fonoaudiólogo e psicólogo.

Hudson Eduardo foi matriculado em escola regular para desenvolver a parte socioeducativa e Rita ainda fazia várias atividades em casa com brinquedos educativos e jogos lúdicos.

Depois de um ano, Hudson já falava tudo. Aos quatro anos, fiz a primeira consulta odontológica preventiva em Hudson e, como odontopediatra, o acompanho desde então.

O autista é um paciente especial, mas é possível atendê-lo no consultório sem anestesia geral, desde que o profissional tenha paciência e sempre mostre tudo que vai fazer antecipadamente para não surpreendê-lo, criando um vínculo de confiança. Assim, a consulta será agradável e nada traumática.

Segundo Rita, hoje Hudson Eduardo, que tem quase 11 anos, fica super animado ao ir ao dentista e até já fez procedimento com anestesia para remoção de dentinhos de leite.

