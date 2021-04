David Almeida pode ser convocado como testemunha na CPI da Covid-19

David está na pré-lista de eventuais convocados | Foto: Divulgação

David testemunha

Conforme o Correio Braziliense, o prefeito de Manaus, David Almeida, será um dos primeiros convocados como testemunha na CPI da Pandemia.

David está na pré-lista de eventuais convocados, e dará o seu testemunho pelo fato de Manaus ter sido a capital brasileira mais afetada pela pandemia.

Em janeiro, a cidade viveu uma grave crise de oxigênio, que resultou na morte de inúmeras pessoas por asfixia.

Omar e Renan

Apesar da pressão do Palácio do Planalto, o amazonense Omar Aziz (PSD) e o alagoano Renan Calheiros (MDB) foram eleitos, respectivamente, presidente e relator da CPI da Pandemia, instalada ontem no Senado. Randolfe Rodrigues (Rede- AP) é o vice-presidente.

O líder do presidente Jair Bolsonaro no Senado, Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE), disse que o governo não teme as investigações e agirá com transparência no fornecimento das informações necessárias para a apuração dos fatos.

Projetos de Ângelus quebram tabus e propõem novo modelo de economia



Para o deputado estadual Ângelus Figueira (DC), problemas fundiários e a absurda burocracia que trava a obtenção de licenciamento ambiental são alguns dos principais obstáculos que impedem o surgimento de um modelo de desenvolvimento econômico alternativo à Zona Franca de Manaus no Estado do Amazonas.

“Aqui não pode a agricultura, não pode a piscicultura, não pode isso nem aquilo”, desabafou o parlamentar ao apresentar, na sessão híbrida de ontem da Assembleia Legislativa (Aleam), dois projetos com o objetivo de romper os gargalos históricos que mantém o Estado completamente refém da ZFM.

Os deputados Adjuto Afonso (PDT) e Sinésio Campos (PT), em apartes a Ângelus, elogiaram a iniciativa do líder cristão, destacando que os projetos devem ser votados imediatamente em função das altas demandas do Estado.

Infraestrutura

Na opinião de Ângelus, o Amazonas não pode perder o atual momento para dar um grande salto rumo ao futuro.

Para que o Estado se modernize e modifique seus eixos de desenvolvimento econômico, afirma o parlamentar, urge a implementação de uma logística de infraestrutura aeroportuária, rodoviária e hidroviária que rompa com o atraso, já que depois da ZFM o Amazonas estagnou, abdicando de explorar suas potencialidades naturais.

Fé na justiça

Em nota, o governador Wilson Lima reafirmou a probidade e legalidade de todos os seus atos à frente do Governo do Amazonas, sobretudo no enfrentamento da pandemia da Covid-19.

Ele ressalta que, embora ainda não tenha sido notificado, a denúncia oferecida pela Procuradoria Geral da República (PGR) não apresenta provas do envolvimento dele em supostos crimes relacionados aos fatos em apuração.

“Mantenho total confiança na Justiça, que haverá de, oportunamente, reconhecer que as acusações são totalmente infundadas. Reitero o meu compromisso com a transparência, probidade e legalidade dos meus atos e sigo à disposição para continuar prestando todas as informações solicitadas pela Justiça”, destacou Wilson.

Yamaha vai parar

Sem insumos, a Yamaha vai parar suas linhas de produção entre 03 a 12 de maio.

Os trabalhadores entrarão de férias coletivas, mas a direção da empresa assegura que as linhas voltarão ao normal logo após o período.

Informações falsas

A Prefeitura de Manaus esclarece serem falsas as informações de que o município estaria instalando radares em ruas da capital.

A Prefeitura realiza, por meio do Centro de Cooperação da Cidade (CCC), a instalação de 41 novas câmeras, em pontos estratégicos da cidade, para futuramente atender às demandas de trânsito, transporte, Defesa Civil e Guarda Municipal.

Vale ressaltar que os equipamentos não terão objetivo de multar ou autuar condutores e pedestres, mas sim monitorar os locais definidos, para que a prefeitura possa agir de maneira mais célere e ordenada em diversas situações que possam ocorrer.

Alerta do Inpa

Grande expectativa em relação a divulgação do próximo alerta do Inpa sobre a enchente deste ano em Manaus. O alerta deve ser divulgado entre 30 de abril e 31 de maio.

Com as chuvas acima da média na Amazônia Central e Ocidental, a previsão é de cheia severa em Manaus.

O Inpa prevê que a cheia de 2021 seja uma das sete maiores já registradas na capital do Estado.

Marco Legal

Em discurso na Câmara Municipal de Manaus, o vereador Diego Afonso (PSL) pediu que os 41 vereadores reforcem junto a bancada dos seus partidos a colocação em pauta de votação na Câmara dos Deputados do Projeto de Lei nº 5829 sobre a criação do Marco Legal da Geração Distribuída (GD).

“O mundo clama por energia renovável e esse Projeto de Lei é importante para o setor e para o planeta por tratar de energia limpa e sustentável. Além de reduzir os custos com energia no bolso dos amazonenses que optarem por essa energia, a aprovação desse projeto vai abrir milhares vagas de trabalho”, afirma Diego.

Pressão

Na quinta-feira passada Diego Afonso contatou com vários parlamentares federais do Amazonas, pressionando em favor do PL sobre o Marco Legal.

Os deputados Delegado Pablo, Sidney Leite (PSD) e Marcelo Ramos (PL) se comprometeram em mobilizar esforços para que o projeto vá à votação. Além da sustentabilidade, o setor da energia solar deve gerar em torno de R$ 139 bilhões em novos investimentos pelos próximos 30 anos com o projeto.

Covid ignorada

A pneumologista e pesquisadora da Fiocruz, Margareth Dalcomo, diz não ter dúvidas de que a crise sanitária nacional continuará em 2022.

Segundo ela, o Governo Federal entregou ao Congresso as diretrizes, metas e prioridades para o Orçamento de 2022 sem apresentar um plano ligado à Covid-19 e efeitos no próximo ano ou cálculos sobre o impacto da pandemia nas contas públicas.

O TCU (Tribunal de Contas da União) também critica a postura oficial, ignorando a pandemia.

Anvisa nega

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) desautorizou ontem a importação da vacina russa Sputnik V por 10 Estados.

A agência alega falta de dados básicos para análise do produto e falhas que podem comprometer eficácia, segurança e qualidade da vacina.

Cestas básicas

Dois prefeitos, Gean Barros, de Lábrea, e Renato Afonso, de Pauini, firmaram parceria para dar maior assistência aos desabrigados da enchente nos dois municípios.

As ações acontecem desde o último final de semana e deverão se encerrar no próximo sábado, com a distribuição de cestas básicas a 1.200 famílias, além da intensificação da campanha de vacinação contra a Covid-19 nas comunidades rurais.

A iniciativa foi destacada pelo deputado Adjuto Afonso (PDT) em discurso na Assembleia Legislativa.

Reabertura de portos

Em reunião com o superintendente regional do DNIT no Amazonas, Smith Mozart Dumond Silva, o deputado estadual Tony Medeiros (PSD) pediu celeridade na reabertura dos portos dos municípios de Parintins, Nhamundá e Fonte Boa.

O porto de Nhamundá está desabando, precisando de obras de contenção. “A situação desse porto é extremamente preocupante”, disse Tony ao superintendente, que prometeu enviar equipes de técnicos para avaliarem a situação de cada porto.

“Abril Verde”

No atual momento de cuidados extremos em relação a pandemia do novo coronavírus, é louvável a semana “Abril Verde” chancelada pela Prefeitura de Manaus, iniciada no último dia 19 e a se encerrar neste 28 de abril. A iniciativa, que mobiliza 400 servidores do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), estimula a prevenção e a sensibilização da segurança no trabalho contra a Covid-19, além da distribuição de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs).

Nos terminais de integração, técnicos do IMMU promovem atividades visando o bem-estar e a qualidade de vida dos funcionários que diariamente monitoram o trânsito e apoiam os postos de vacinação contra a Covid-19. O trabalho desses servidores é primordial para a sustentação de toda uma estrutura que garante a estabilidade do vai e vem do trânsito de ponta a ponta da cidade e fortalece as outras ações voltadas para o combate a pandemia.

Imperioso destacar a semana “Abril Verde”, que busca incentivar as atividades de servidores que, todos os dias, independentemente de sol ou chuva, estão nas ruas, ativos, com álcool em gel, máscaras e protetores auriculares, cumprindo suas tarefas de alta relevância para a cidade.

A semana “Abril Verde” chega ao seu final com o total apoio do grupo Saúde e Vida, que promoveu oficinas de conscientização sobre a prevenção de doenças e manutenção da qualidade de vida. O grupo já realizou mais de 300 mil palestras, assistidas por cerca de 15 milhões de espectadores. Manaus precisa cada vez mais de exemplos assim.

