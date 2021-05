Quer viver muito e morrer bem velhinho ? Veja as dicas do Dr. Euler

Infelizmente o envelhecimento ainda não é bem aceito em nossa sociedade, por este motivo crescemos sem pensar nele | Foto: Divulgação





A expectativa de vida do povo brasileiro está em torno de 75 anos, mas já sabemos que aqueles que se dedicam a uma vida com qualidade poderá, e muito, desfrutar por mais tempo sua longevidade.



Infelizmente o envelhecimento ainda não é bem aceito em nossa sociedade, por este motivo crescemos sem pensar nele. Poucos são os indivíduos que desde muito cedo se dão conta que, para viver com qualidade, deverão ser seguidos à risca alguns pilares.

São eles: uma boa noite de sono regular, alimentação saudável e equilibrada, prática regulares de exercícios físicos, fuga do estresse e torcer para que geneticamente você não esteja atrelado a uma comorbidade.

O sono, por sua vez, é necessário de acordo com a idade. O número ideal de horas a serem dormidas depende da etapa de vida, conforme a idade aumenta, a necessidade de sono diminui. Recém-nascidos devem dormir de 14 a 17 horas, crianças até trezes anos a recomendação é de 9 a 11 horas, adolescentes de 8 a 10 horas, adultos de 7 a 9 horas e a partir de 65 anos de idade o período cai para 7 a 8 horas.

Após as refeições é aconselhável fazer uma breve sesta para facilitar a digestão, pois o sangue se desloca para as vísceras e vai pouco sangue para a cabeça. É por esse motivo que ficamos sonolentos após uma farta refeição. O sono é essencial para o funcionamento saudável do nosso organismo, ele atua na renovação das células aumentando nossa imunidade e protegendo nosso cérebro, além de renovar as energias do corpo.

Os exercícios são fatores essenciais para o bom funcionamento do nosso corpo. O sedentarismo hoje é a causa principal de várias doenças, e movimentar-se beneficia a saúde de crianças e de idosos. No caso destes últimos, recomendamos a caminhada regularmente, desde que seja feita seguindo as orientações: caminhar de cabeça erguida, inspirando pelo nariz e expirando pela boca e sem conversar, dar um passo por segundo e 60 passos por minuto no mínimo 30 minutos, cinco vezes por semana.

É importante hidratar-se antes, durante e depois da caminhada com no mínimo um litro de água e se aquecer sempre antes de iniciar qualquer atividade.

Outro fator que contribui para uma vida longa é a fuga do estresse, que libera as catecolaminas “adrenalina e noradrenalina” que vão ocasionar vasoconstrição dos vasos pulmonares, cardíacos, renais e cerebrais trazendo transtornos muito sérios para a saúde.





Não fique na televisão vendo noticiário diariamente com fatos negativos, reduza o consumo de celular e computador. Isso afeta nossa saúde mental, sono e visão. Busque resgatar seus pequenos prazeres, escute música, dance, fale com alguém que tenha saudades, evite brigas, converse, sorria - isso libera endorfina, o hormônio do prazer. Seja grato pela sua vida.

A alimentação deve ser preferencialmente de frutas, verduras, sementes, castanhas, hortaliças, tubérculos, carnes brancas (de preferência pescado) e aves. Beba água de hora em hora, no mínimo 30 ml por cada quilo de peso corporal, evite excessos, coma de preferência de 3/3 horas de pouco para não saturar, evite frituras, prefiras grelhados e cozidos, coma carne vermelha de preferência menos gordurosa somente duas vezes por semana. Fazendo tudo nesta ordem você irá com certeza viver com qualidade.

E por último vamos torcer para que não haja predisposições genéticas de desenvolvimentos de doenças na família. Caso tenha, é possível prevenir desde cedo para evitar agravamento de comorbidades.





Então a expectativa da vida alongada depende de tudo isto já citado acima. Além disso todos devem estar envolvidos com o cuidado ao nosso meio ambiente para vivermos melhor e felizes. Vamos viver muito e com saúde, pois a morte é a única coisa que sabemos que chega inexoravelmente para todos.





