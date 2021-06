Presidente da CNPA diz que Silas Câmara tentou enganar pescadores

| Foto: Divulgação





Carona errada

Um Ação Direta de Inconstitucionalidade, reforçada com uma Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental, movidas pela Confederação Nacional dos Pescadores e Aquicultores (CNPA) e acolhidas pelo Supremo Tribunal Federal, garantiram o desbloqueio junto ao Governo Federal do pagamento do seguro defeso para 60 mil pescadores amazonenses referente aos anos de 2015 e 2016.

O presidente da CNPA, Walzenir Falcão, desmentiu o deputado federal Silas Câmara (Republicanos) que chegou a divulgar ter sido ele o artífice da luta pelo desbloqueio.

“Ele (Silas) ficou sabendo da vitória da CNPA e tentou enganar os pescadores, dizendo que foi ele quem conseguiu desbloquear o seguro defeso”, declarou Walzenir à imprensa.

Uma pauta importante

Moradores e representantes de 25 comunidades localizadas na periferia de Manaus, dentre as quais Pau-Rosa, Bom Destino, Rio Branquinho, Tarumã-Mirim e Tarumã-Açu, destacam uma importante reunião realizada, no último final de semana, entre autoridades e técnicos do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) com líderes dessas comunidades para debater a questão do trânsito e do transporte nas regiões que envolvem as rodovias AM-010 e BR-174.

Com a presença da vereadora Professora Jacqueline, representando a Câmara Municipal de Manaus (CMM), a reunião produziu um elenco de informações que serão decisivas para a elaboração de um programa específico para o transporte de passageiros em tais regiões e que contemplará mecanismos melhores para a facilitação do escoamento de produtos e cargas.

Segundo o diretor-presidente do IMMU, Paulo Henrique Martins, um amplo relatório já chegou às mãos do prefeito David Almeida para que ele faça decolar o programa aguardado por milhares de agricultores e moradores das áreas que serão beneficiadas pelo programa.

Para líderes comunitários como Jean Carlos dos Santos Nascimento, residente no ramal União, na Estrada AM-010, o programa acontecerá em um momento ímpar quando o governador do Estado, Wilson Lima, inicia o processo de total resgate da AM-010. A ação do Poder Executivo Estadual e o programa de David Almeida concretizarão a infraestrutura reclamada há anos para o fortalecimento das atividades econômicas no entorno da AM-010 com a BR-174.

Presidente Bolsonaro vem entregar casas em Manaus a convite de David

Em manifestação à imprensa no dia de ontem, durante visita a obras em diversas áreas da capital, o prefeito David Almeida (Avante) informou que o presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido) virá a Manaus mais uma vez, agora para participar da entrega de 500 casas populares construídas no Residencial Cidadão Manauara 2, etapa B, no bairro Santa Etelvina, Zona Norte.

A construção das casas, de acordo com David, foi realizada com recursos federais oriundos do programa Minha Casa, Minha Vida.

Isentos de IPTU

Os futuros moradores das 500 unidades habitacionais que Bolsonaro entregará na capital do Estado serão isentos do pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), por lei municipal, além do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis (ITBI).

David Almeida tem como meta construir 5 mil unidades habitacionais de interesse social em várias zonas da capital com o programa “Casa para Todos”.

800 mil imunizados

A Prefeitura de Manaus comemora o grande número de vacinados com a primeira dose pelo mutirão de imunização.

Às 14 horas foi alcançada a marca de 800 mil vacinados contra a pandemia do coronavírus, segundo a Semsa, marca que foi bastante festejada pelo prefeito David Almeida.

Ministério da Amazônia

Bandeira de luta do deputado federal Átila Lins (Progressistas) desde janeiro de 2020, a criação do Ministério Extraordinário da Amazônia Legal está prestes a se tornar realidade, como admitiu, na segunda-feira (28), o presidente da República Jair Bolsonaro.

Segundo apurou a coluna, Bolsonaro quer apressar a criação do Ministério que, de acordo com Átila, terá força institucional suficiente para executar medidas não apenas de preservação do meio ambiente, mas, também, voltadas para implementar o desenvolvimento sustentável da região em ação direta com o Palácio do Planalto.

Na visão de Átila, o Ministério terá mais força para atuar como instrumento de desenvolvimento da região, acima do Conselho da Amazônia Legal, comandado pelo vice-presidente Hamilton Mourão, considerado um “órgão consultivo e com amarras impeditivas para deslanchar um processo executivo de atuação na Amazônia”.

Regularização fundiária

Conforme Átila Lins, o novo ministério terá a força política devida para tratar de questões importantes como regularização fundiária, mineração e a exploração econômica em terras indígenas.

O parlamentar destaca também temas como pavimentação e implantação de rodovias estratégicas, como as BRs-319, 317 e 230, e instalação de outros eixos de transporte, além do fortalecimento do ecoturismo.

Foco na ZFM

Com o Ministério da Amazônia, o deputado progressista garante que a Zona Franca de Manaus terá um tratamento diferenciado perante a Presidência da República.

Ele destaca que o Ministério também dará maior importância a outros temas como a recuperação de áreas degradadas pelas atividades agropecuárias, fomento à agricultura em bases ambientalmente sustentáveis, demarcação de terras indígenas, áreas de conservação e o setor elétrico.

Prefeitura reforça

A Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), mantém reforçado o efetivo de agentes de trânsito para garantir segurança nos postos de vacinação no Centro de Convenções Vasco Vasques e sambódromo e Arena da Amazônia nesta quarta-feira.

O IMMU opera com 150 agentes de trânsito nos principais corredores viários e sobretudo nos locais onde haja maior número de demandas de pessoas. O objetivo é assegurar vacinação tranquila e evitar aglomerações.

Perigo indiano

De acordo com a Fiocruz, as vacinas aplicadas até o momento contra a Covid-19 não imunizam contra a variante delta (indiana) do novo coronavírus.

Para evitar riscos de reinfecção, o órgão aconselha a obediência aos protocolos sanitários, dentre os quais o uso de máscaras e o distanciamento social.

As pessoas imunizadas com duas doses vacinais não estão livres da reinfecção por Covid, afirma a Fiocruz.

Investimento na saúde

Relatório da SES-AM apresentado em evento virtual à Assembleia Legislativa (ALEAM) informa que o governo Wilson Lima empenhou R$ 1,4 bilhão de recursos para custeio e investimentos na saúde pública do Estado entre janeiro e abril deste ano.

Do total, R$ 1,07 bilhão são despesas já liquidadas e R$ 973,2 milhões de despesas pagas. Foram aplicados R$ 190,3 milhões em ações de enfrentamento à pandemia da Covid-19.

Orçamento melhora

Conforme o relatório da SES, o sistema estadual de saúde iniciou o exercício financeiro de 2021 com orçamento de R$ 2,6 bilhões. Com a suplementação de R$ 713,5 milhões, feita pelo remanejamento de recursos, a dotação atualizada até abril deste ano ficou em R$ 3,3 bilhões.

Do orçamento autorizado, 32%, o equivalente a R$ 1,07 bilhão foi liquidado, sendo R$ 111 milhões de despesas de exercícios anteriores.

Cartões contra a fome

A Fundação Amazônia Sustentável (FAS), em parceria com a ong ‘Gerando Falcões’, iniciou a distribuição de 1.234 cartões de alimentação para moradores de bairros periféricos em Manaus.

A iniciativa “Corona no Paredão, Fome Não!” está beneficiando diversas famílias de baixa renda em todo o país na pandemia do coronavírus.

Ação na periferia

Os cartões da FAS estão sendo distribuídos para famílias cadastradas no Programa Cidades Sustentáveis da FAS e que residem nos bairros Redenção e Monte das Oliveiras, e no Parque das Tribos, comunidade indígena que fica no bairro Tarumã, onde residem mais de 35 etnias.

Com o auxílio, que é dividido em duas parcelas de R$ 150, as pessoas poderão comprar produtos alimentícios, de higiene e de limpeza. Os cartões são do tipo vale-alimentação e no momento da entrega já terão o valor da primeira parcela liberado, sendo recarregados após 30 dias, com o restante do valor.

Campanha se fortalece

A campanha “Vacina Amazonas”, do Governo do Estado, se fortalece em todo o Estado. Treze municípios interioranos já vacinam a população com 18 anos de idade ou mais.

Avançam na vacinação os municípios de Barreirinha, Benjamin Constant, Boa Vista do Ramos, Careiro Castanho, Coari, Lábrea, Maués, Manicoré, Nhamundá, Rio Preto da Eva, São Gabriel da Cachoeira, Silves e Tabatinga.

PMM alerta sobre ISS

Os profissionais liberais cadastrados na Prefeitura de Manaus têm até esta quarta-feira (30) para quitar, sem juros e multa, a sexta parcela do Imposto Sobre Serviços (ISS) para autônomos e sociedades uniprofissionais.

O pagamento do tributo dentro do prazo de vencimento evita a incidência de juros da ordem de 0,33% ao dia, mais a multa de 1% sobre o valor de lançamento.

Caso o contribuinte não tenha em mãos suas guias de pagamento, as mesmas poderão ser impressas diretamente no portal de serviços Manaus Atende (http://manausatende.manaus.am.gov.br).

Leia Mais:

Empresário acusa Ministério da Saúde de ter pedido propina por vacina

MEC publica editais para Sisu, Fies e Prouni para o 2º semestre