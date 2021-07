Controlando a ansiedade em tempos de pandemia

Convidei um amigo, psicólogo do esporte e ex-atleta de diversas modalidades, para nos ajudar a entender e tirar algumas dúvidas sobre este transtorno chamado ansiedade | Foto: Divulgação





Várias competições esportivas pelo mundo estão voltando, em alguns países já com público, outros não. Hoje, com enorme diversidade de transmissão, os eventos esportivos conseguem atingir milhões de lares levando entretenimento, emoção, risos e choros a cada lance.

O Torneio de tênis de Roland Garros, Wimbledon, finais da NBA, a Fórmula Um, a Eurocopa, os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Tóquio próximos de sua abertura são exemplos de competições que enchem e deixam os corações acelerados. O ato de sofrer, torcer e vibrar gera tensão e uma “ansiedade prazerosa” no telespectador.

Por falar em ansiedade, a construção desta crônica teve início ao perceber várias situações que acontecem no cotidiano das famílias, observadas por mim e em conversas com amigos próximos, que passo a descrê-las: alguém consegue se concentrar somente nos jogos (a Eurocopa está sensacional) ou competições esportivas sem fazer várias coisas ao mesmo tempo? Já receberam mensagens de amigos desejando boa noite às 00:00 e bom dia as 04:00 da manhã? Você já se pegou ouvindo áudios usando esta nova ferramenta do WhatsApp, o “acelerador de áudio?”, pela qual podemos dobrar a velocidade da gravação.

Não sei se satisfaz os ansiosos ou os estimula a serem ainda mais. Isto é esquisito e verdadeiramente não é uma “ansiedade prazerosa”, bem diferente da que o esporte proporciona a todos nós. Isto me assustou, pois me vi agindo assim!





Convidei um amigo, psicólogo do esporte e ex-atleta de diversas modalidades, para nos ajudar a entender e tirar algumas dúvidas sobre este transtorno chamado ansiedade, que atinge em cheio as famílias.



O Dr. Ítalo, em bela cesta de três, nos contou sua relação com o esporte e o que ele representou e representa na sua vida:

O esporte sempre esteve presente na minha vida desde criança e início da adolescência, fiz natação na escolinha do atlético Rio Negro Clube, em paralelo jogava voleibol, porque era o esporte que eu mais praticava e tinha referência na época. Meus colegas me chamaram para começar a dar os primeiros arremessos no basquetebol e confesso que este esporte coletivo e intenso me conquistou, fazendo parte até hoje da minha vida.

Migrei para o atletismo na modalidade salto em altura, o que me deu a possibilidade de conseguir a “bolsa universitária”, oportunizando a possibilidade de cursar psicologia. Foram tempos maravilhosos e o esporte foi e é tudo para mim.

A sua atuação profissional foi influenciada pelo esporte?

Certamente. Durante a época do atletismo eu também cursava a faculdade de psicologia. Eu me deparei com muitos sentimentos enquanto atleta como ansiedade, tensão, medos, frustação e outros, inerentes à vida humana. Isto não acontecia apenas comigo, mas também com diversos colegas que compartilhavam os mesmos problemas e as mesmas inquietações. Isso me fez descobrir a psicologia do esporte e me apaixonar por essa profissão.

Fale um pouco de seu trabalho na área da Psicologia do Esporte.

Atuei na vila olímpica de Manaus, a época era o Centro de Treinamento de Alto Rendimento da Região Norte (os melhores desta região treinavam aqui), eu atuava com os esportes da época que o centro atendia, como judô, ginástica, natação, tênis de mesa, boxe e atletismo. Estas modalidades eram voltadas exclusivamente para aletas. A psicologia do esporte fazia parte da equipe multidisciplinar, que abrangia a fisiologia do exercício, fisioterapia, preparadores físicos e técnicos, atuando na socialização e reabilitação dos atletas, ou seja, o indivíduo era cuidado como um todo, em seus aspectos biopsicossociais, visando a melhor performance dos atletas. Atuei também com atletas de MMA, clubes de futebol e outras modalidades esportivas. Entender de desenvolvimento humano é fundamental nesta profissão.

Hoje nosso tema retrata algo comum na vida de todos: a ansiedade. A pandemia da Covid-19 potencializou este transtorno ou a sociedade moderna já sofria bem antes dela?

A ansiedade faz parte do indivíduo, mas certamente a pandemia potencializou em níveis nunca vistos, não apenas ansiedade, mas outros transtornos que naturalmente estão presentes no comportamento humano, formas e condutas das pessoas.

A ansiedade apresenta alguns sintomas: ficar ansioso por ocasião de uma prova, apresentação ou evento futuro e, também algumas preocupações simples que impedem a pessoa de relaxar ou até dormir, mesmo que sejam pequenos problemas. A ansiedade é preocupante quando incapacita as pessoas de viver e conviver.

A busca pelo tratamento dos transtornos psíquicos (ansiedade é um dentre tantos) ainda sofre resistência e preconceito na família e na sociedade?

Toda doença ou transtorno “sempre” pede o acompanhamento de profissional da psicologia. A primeira alternativa é entender a necessidade de buscar auxílio e fazer a terapia, nunca desacreditar nos benefícios que ela proporciona, podendo auxiliar a fazer com que o indivíduo compreenda alguns processos, mesmo que se depare com assuntos mais complexos e que pode gerar desconforto ao indivíduo e seus familiares.

O processo terapêutico deve ser entendido por todos como uma ferramenta necessária para o enfrentamento deste transtorno. A ansiedade está inclusive identificada no CID (Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problema Relacionados com a Saúde) em CID 10 - F41, caracterizada como “Outros transtornos ansiosos”.

Apesar da procura por este profissional ter aumentado muito em tempos de pandemia, ainda falta uma maior e melhor conscientização das famílias e reconhecimento da sociedade quanto à sua importância. É ele o indicado que pode contribuir muito na atuação e prevenção na melhoria da saúde mental.

Quais as dicas que servem tanto para os atletas e pessoas comuns?

A maioria das pessoas sabem o que fazer, mas às vezes não conseguem dar os primeiros passos. Os atletas em sua maioria são focados na sua meta, no seu objetivo. Sugiro que façam todas as atividades que causem prazer, busquem por assuntos que não tragam sofrimento, atividades físicas e de relaxamento, acompanhamento terapêutico e técnicas de respiração e meditação. Uma coisa de cada vez!

A prevenção ainda é o melhor remédio. Quero concluir e deixar um recado que julgo necessário: “o mais importante nesse momento é ter consciência dos limites que a pessoa tem e buscar auxilio de profissional qualificado sem medo ou preconceito”.

Obrigado pelas dicas, Ítalo!

Nos esportes e na vida o jogo precisa ser jogado! E neste tempo difícil aumentado pela pandemia, em que as vidas de muitas pessoas foram totalmente transformadas pelas perdas que alteraram suas emoções e sua rotina, algo precisa ser feito.





Não permita que a ansiedade sai vencedora dos pênaltis que diariamente temos que converter, ela não pode tirar nosso sono! Faça algo já. Por você e pelas pessoas que ama!



Até mais!





Leia Mais:

Diretamente do Monte Olimpo: Sandro Viana, muito mais que um atleta

Jogos Paralímpicos de Verão 2020