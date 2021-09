Musculação: A Revolução antienvelhecimento

Os benefícios da musculação em idosos são incríveis | Foto: Reprodução

Amigos,

O Brasil está envelhecendo, em breve teremos um número muito grande de idosos e consequentemente uma inversão na nossa pirâmide etária. Sabemos que os avanços tecnológicos associados à medicina estão prolongando a expectativa de vida do brasileiro, isto é bom, devemos comemorar. Mas por outro lado este aumento implicará em melhor qualidade de vida?

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o número de idosos no Brasil cresceu 18% em 5 anos e ultrapassou 30 milhões em 2017. Os dados mostram que a tendência de envelhecimento da população vem se mantendo.

Esses números do IBGE, são importantíssimos para que toda a sociedade perceba a conjuntura social que devemos preparar para que ocorra com maior qualidade nos próximos anos. Juntos devemos propor e solucionar problemas para que esse processo natural do envelhecimento aconteça de forma satisfatória para não comprometer ainda mais a saúde coletiva.

Portanto, venho propor uma destas intervenções: A musculação como fator primordial neste processo natural do envelhecimento com qualidade.

A musculação é tão antiga quanto a civilização humana, lembremos que para sobreviver o homem, caçava, pescava e lutava em defesa própria e de sua prole, o mais fraco não sobrevivia.

Mas afinal o que é Musculação? Em linguagem simples – Músculos em ação! Ou “A musculação é uma prática sustentada nos princípios de treinamento com pesos, é um mecanismo mais eficiente na indução de respostas fisiológica ao exercício”. (PERREIRA, 2005; MIRANDA 2014).

Rita Pulga, pioneira na Educação Física Gerontológica no Amazonas, diz: “Como tudo na vida, envelhecer é uma arte de construir, são longos anos a tecê-la e por que não a curtir? Como é a sua consciência de envelhecer? ”

Partindo dessa premissa envelhecer é um privilégio! É preciso colocar mais vida aos anos, não é bom envelhecer sem condições funcionais mínimas. Não é por que você é idoso que deixará de viver bem e saudável. Alguns cuidados são fundamentais para que esse processo seja mais agradável, menos dolorido e o mais dinâmico possível.

A busca não é fácil, requer esforço individual e continuo. Suponhamos que as necessidades mínimas estejam satisfatórias, ou seja, as condições socias e econômicas estejam equilibradas, assim como as nutricionais também. Propomos a musculação ou exercícios resistidos para a melhoria da fisiologia do idoso. Já é sabido que ela é capaz de diminuir ou reverter o declínio das funções orgânicas do envelhecimento.

Portanto, se conseguirmos retardar este processo, será incrível em benefício do próprio idoso e de sua família. Não existe receita pronta, o respeito a individualidade biológica é fundamental, assim como o melhor exercício e seus cuidados. Este deve ser prescrito por pessoa habilitada, o profissional de educação física é este sujeito.

Dentre danos naturais observado no processo de envelhecimento, a perda de massa magra e óssea são fáceis de detectar. É normal, mas se for muito acentuada e não tratada pode causar sérios problemas funcionais, causando a sarcopenia (enfraquecimento dos músculos) e a osteoporose (enfraquecimento dos ossos). Essa deterioração pode elevar em muito os riscos de quedas e fraturas, consequentemente as limitações de mobilidade ou deficiências graves.

Portanto, se conseguirmos retardar estes malefícios será incrível os ganhos para o idoso e sociedade. Não existe receita pronta, o respeito a individualidade biológica é fundamental, assim como o melhor exercício e seus cuidados.

Os benefícios da musculação em idosos são incríveis, abaixo segue alguns resultados de quem treina, estes ganhos deveriam balizar a meta a ser perseguida constantemente por todos:

*Melhoria da Locomoção – estabilização do tronco, articulações e quadril, facilitando a contração muscular e mobilidade;

*Melhor controle da pressão arterial devido a maior elasticidade dos vasos sanguíneos;

*Fortalecimento do sistema musculoesquelético;

*A manutenção da força muscular permite a qualquer indivíduo, executar as tarefas diárias com menor estresse fisiológico. Melhorando a mobilidade e a diminuição de quedas, fraturas e fragilidade muscular e etc.

Existem outros benefícios intangíveis - A melhoria social, bom-humor, autoestima, sorrisos e contribuição na qualidade de vida. Por fim, seguir um programa elaborado por profissional de educação física habilitado é fundamental. Um conselho: peço prudência quanto ao exercício ou a utilização por conta própria no uso de ferramentas, aplicativos tecnológicos ou apps.

Agora é com vocês, vamos treinar!

