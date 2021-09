EDITORIAL: Retomada do turismo

| Foto: Divulgação

Amazonas - Cada vez mais se estabiliza o quadro sanitário em todo o Estado do Amazonas, o que favorece e estimula a retomada do turismo, uma atividade essencial para o fortalecimento da economia devido ao poder dos eventos de grande porte que realiza, como o Festival Folclórico de Parintins.

O 1° Festival Amazonas de Turismo, promovido pelo Governo do Estado, por meio da Empresa Estadual de Turismo do Amazonas (Amazonastur), entre a sexta-feira e o domingo do último final de semana, encheu de esperança e otimismo todos os que lutam pelo setor.

A retomada, que é gradual, com rígida obediência aos protocolos sanitários, foi bastante festejada, ressaltando-se a homenagem prestada ao Dia Mundial do Turismo, Dia do Turismólogo, ocorrido ontem, 27 de setembro.

Roberto Tavares, presidente da Associação Brasileira de Agência de Viagens no Amazonas (Abav), repercutiu bem o sentimento da retomada das atividades turísticas no Estado. “Para a associação e para todos os agentes de viagem do Amazonas é o início de uma nova época, uma época em que se permite a fazer o turismo inclusivo, essa é a nossa perspectiva e deve ser a nossa visão de futuro. Nós temos como atividade econômica o turismo, em todas as suas dimensões. Este é o início de uma nova era para o turismo do Amazonas”, disse Tavares.

Os três dias do 1° Festival Amazonas de Turismo contaram com 121 expositores e 18 municípios participantes, com apresentações culturais, espaço gastronômico, palestras gratuitas, oportunidades de negócios e fomento ao turismo, um segmento que renasce graças a competência e arrojo da Amazonastur, agraciada com o selo “Safe Travels”, do Conselho Mundial de Viagens e Turismo (World Travel & Tourism Council – WTTC) durante o Festival.

