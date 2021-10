Contexto: Bolsonaro em Manaus, partido União Brasil 'desunido' e mais

União Brasil: Novo partido já virou “saco de gatos”



Mal foi criado, o novo partido “União Brasil" já vive grande inferno astral com disputas intestinas em vários estados por causa das eleições majoritárias do próximo ano. Caciques da nova sigla aguardam a janela partidária para a definição da verdadeira situação da nova legenda em cada estado da federação.



No Rio de Janeiro, o segundo maior colégio eleitoral do país, o presidente estadual do DEM, Sóstenes Cavalcante, garante que sairá da sigla se o comando partidário no Estado for entregue ao presidente do PSL fluminense, prefeito de Belford Roxo, Waguinho.

Em São Paulo, a briga envolve Júnior Bozzella, do PSL, e Milton Leite, do DEM. O mesmo problema ocorre em outros estados, causando sérias dores de cabeça aos articuladores da criação do partido que cedo virou um “saco de gatos”.

Debandada

Segundo o jornal O Globo, parlamentares fiéis ao governo Jair Bolsonaro, mesmo tendo aceito a fusão PSL/DEM, não concordam com a ideia de candidatura própria do União Brasil para a presidência da República.

Eles têm horror aos nomes do ex-ministro da Saúde Henrique Mandetta e do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM), por isso ameaçam abandonar a nova legenda, admitindo migrar para o PP ou PTB.

Bolsonaro dia 27

Segundo informações do coronel Alfredo Menezes à coluna, o presidente Jair Bolsonaro desembarcará em Manaus no próximo dia 27. Ele prestigiará a Convenção Estadual da Igreja Assembleia de Deus.

Instituto Amazônia+21

Acontecerá na próxima segunda-feira (11), na sede da FIEAM, o lançamento do Instituto Amazônia +21. O novo instituto terá a missão de promover negócios sustentáveis e atrair grandes empresas para investir e fazer parcerias na região, tornando a Amazônia o principal vetor do desenvolvimento sustentável e da indústria verde brasileira.

O evento ocorrerá a partir das 8 horas, em formato hibrido, com transmissão simultânea pelo Youtube da FIEAM no link (www.youtube.com/FIEAM).

Olho no futuro

O Instituto Amazônia +21 tem como maior articulador o presidente da Federação das Indústrias do Estado de Rondônia (FIERO), Marcelo Thomé de Almeida.

O órgão foca o desenvolvimento sustentável da região, como desdobramento do Fórum Amazônia +21 promovido pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) e pela Ação Pró-Amazônia, integrada pelas federações das indústrias dos estados da Amazônia Legal.

Tik Tok tendencioso

Um vídeo tendencioso postado no TikTok tentou associar o governo Jair Bolsonaro a obras malfeitas na BR-319. A fake News foi denunciada e desmascarada pelo Observatório BR-319, uma entidade apartidária e de alta reputação que acompanha as ocorrências na rodovia federal.

Na verdade, as crateras que se abriram, e que já foram reparadas pelo DNIT, nas proximidades do Careiro Castanho, são resultado de obras realizadas pelos governos Fernando Henrique Cardoso e Lula.

Novos desembargadores

O Tribunal de Justiça do Amazonas (TJ-AM) empossou ontem seus dois novos desembargadores. Mirza Telma de Oliveira Cunha e Cezar Luiz Bandiera ascenderam à Corte conforme os critérios de antiguidade e merecimento.

Presente na solenidade, o prefeito de Manaus, David Almeida, saudou os dois magistrados: "Desejo sabedoria e êxito aos novos desembargadores. Em suas trajetórias profissionais, ambos contribuíram com excelência para atender a população do nosso Estado. Com a posse, ganham a sociedade e a corte do Tribunal de Justiça do Amazonas".

Sacolas biodegradáveis

Pesquisadores do CBA (Centro de Biotecnologia da Amazônia) estão propondo a substituição das sacolas plásticas dos supermercados por sacolas biodegradáveis como solução definitiva para o fim da degradação ambiental causada pelos plásticos.

De acordo com os cientistas, o bioplástico deriva de amido e não é nocivo ao meio ambiente.

Cadê a CMM ?

Falta agora a Câmara Municipal de Manaus absorver a proposta do CBA e determinar a urgente substituição das sacolas vendidas ao preço de até R$ 0,25 aos consumidores pelas embalagens feitas com material biodegradável.

Um diálogo entre vereadores e lideranças da indústria se faz oportuno para o encaminhamento da mudança que encerraria o criminoso ciclo das sacolas plásticas nos estabelecimentos comerciais.

Estado do Tapajós

Avança o movimento que reúne lideranças políticas do Amazonas e do Pará em favor da criação do Estado do Tapajós. O deputado estadual Sinésio Campos (PT), natural de Santarém e que preside o Parlamento Amazônico, é um dos parlamentares mais engajados no movimento. Em Brasília, o senador Plínio Valério (PSDB) também abraçou a luta pela realização do plebiscito necessário para encaminhar a criação do novo estado.

Mercado de carbono

Segundo a entidade norte-americana Emergent, o Amazonas já pode integrar a coalizão para receber apoio financeiro pela redução das emissões de gases de efeito estufa (GEE).

O governador Wilson Lima destaca o benefício internacional ao Estado: “Isso demonstra que estamos no caminho certo, porque ao mesmo tempo que implantamos medidas para estimular a redução das emissões, podemos captar mais recursos para investir em projetos de desenvolvimento sustentável”.

La Niña ameaça

A antecipação da chegada do fenômeno La Niña , em dezembro, poderá agravar a situação climática na Amazônia com reflexos preocupantes no Nordeste e no Sudeste.

O alerta é da cientista Patrícia Guimarães, presidente do Núcleo Regional da Sociedade Brasileira de Meteorologia do Amazonas (NRAM/SBMET), ao participar, ontem, de uma reunião, na sede do DNIT, com o novo comandante do órgão, Afonso Lins, e o deputado estadual Álvaro Campelo (PP).

Na próxima semana, a cientista abordará o fenômeno na Assembleia Legislativa (Aleam) em Cessão de Tempo solicitada por Álvaro.

O fenômeno, causado pelo resfriamento das águas superficiais do Pacífico Equatorial, na região da costa do Peru, intensifica as chuvas de forma anormal e pode produzir catástrofes.

Padre Colombo

Em audiência pública na Câmara Municipal de Parintins, na quinta-feira (7), o prefeito Bi Garcia clamou pela imediata reabertura do Hospital Padre Colombo à população.

Para ele, a reabertura precisa acontecer logo, já que a Prefeitura não deve nada a unidade de saúde. Em 2019, inclusive, foram repassados R$ 167 mil a mais, o que se repetiu em 2020 com a transferência de R$ 500 mil a mais ao hospital, diz o prefeito.

Expansão do gás

A Companhia de Gás do Amazonas (Cigás) vai implantar o projeto Anel Norte-Leste de expansão da Rede de Distribuição de Gás Natural (RDGN). Trata-se do maior empreendimento previsto no plano de negócios da Companhia para o período de 2021 a 2025. Até lá, a concessionária investirá mais R$ 200 milhões na infraestrutura de distribuição de gás natural no Amazonas.