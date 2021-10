EDITORIAL: As sacolas biodegradáveis em Manaus

| Foto: Divulgação

À propósito da onda verde que contagia o mundo, Prefeitura e Câmara Municipal de Manaus podem contribuir decisivamente para a preservação ambiental se acolherem proposta dos pesquisadores do CBA (Centro de Biotecnologia da Amazônia) de incorporação do bioplástico à produção industrial de sacolas plásticas na capital do Estado.

A ideia dos cientistas é convencer a sociedade sobre as vantagens que o uso de sacolas plásticas feitas a partir de matéria prima natural, como o amido, podem proporcionar à causa verde que está mudando os parâmetros de vários segmentos industriais em todo o planeta.

Nesse sentido, não só a PMM e a CMM, mas o Governo do Estado, Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), bem como a FIEAM e o CIEAM, e outras entidades importantes, poderiam abraçar a causa e dar praticidade às pesquisas divulgadas na imprensa pelos cientistas do CBA.

As sacolas produzidas à base de materiais biodegradáveis não possuem toxicidade alguma, ao contrário das embalagens de plástico que, neste momento, agravam as taxas de alta poluição de rios, mares e oceanos.

Apareceu, portanto, a solução final para encerrar a espúria venda de sacolas poluentes em supermercados e demais estabelecimentos – sacolas que demandam 200 anos para sumir do meio ambiente. Ainda bem, a ciência possui a solução para a substituição das sacolas que agridem os princípios da sustentabilidade.

