Para onde caminha Bolsonaro? Veja na coluna Contexto

| Foto: Divulgação

Prestes a se filiar ao PP, o presidente Jair Bolsonaro apoia as articulações em marcha. Se o jogo avançar, a nova agremiação reunirá 116 parlamentares e suplantará o União Brasil - que reunirá 81 representantes tão logo seja oficializado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

PP, PL e Republicanos teriam 116 deputados federais (42 do PP, 43 do PL e 31 do Republicanos), mais 12 senadores (7 do PP, 4 do PL e um do Republicanos), além de um grande tempo de propaganda na TV. De camarote, Bolsonaro torce pelo sucesso da empreitada.

“União estável”

Na semana que passou, o ministro-chefe da Casa Civil e presidente licenciado do PP, Ciro Nogueira, teve várias conversas com o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, e com o presidente do Republicanos, Marcos Pereira.

Os três entendem que a reunião em federação facilitaria a eleição de uma expressiva bancada de parlamentares federais, revitalizando o equilíbrio de forças no Congresso.

Costa Neto, entretanto, observou ao jornal O Globo que, apesar das afinidades nacionais, inclusive em relação a pautas econômicas, a formação da nova federação partidária precisa superar sérios problemas regionais por conta de interesses difíceis de serem conciliados em estados do Norte e do Nordeste.

Fundos milionários

Caso se unam em federação, PP, PL e Republicanos controlarão milionários fundos partidários e eleitorais. Conforme a legislação, cada um gerenciaria seus fundos. A previsão orçamentária do PP em 2021 é de R$ 53,7 bilhões; a do PL é de R$ 51,3 bilhões; e a do Republicanos, R$ 48 bilhões.

MDB, Avante e SD

Em Brasília, também rolam entendimentos entre caciques do MDB, Avante e Solidariedade, avaliando a possibilidade de união temporária.

O MDB possui 34 deputados, Avante tem oito e Solidariedade, 13. Juntos, somariam 55 parlamentares na Câmara Federal.

Há a possibilidade de que o PDT entre nas rodadas de conversas dos caciques neste final de semana.

Flanelinhas denunciados

Segundo denúncias de internautas, os flanelinhas cobravam R$ 20 reais pela guarda de cada veículo estacionado fora da área da Arena da Amazônia, na noite da última quinta-feira, por ocasião do jogo em que a Seleção Brasileira de futebol goleou o Uruguai por 4 x 1.

O detalhe grave: O pagamento tinha que ser antecipado. “Quem não aceitasse, poderia ter o carro riscado pelos flanelinhas”, afirmou um denunciante.

Alerta à polícia

Os internautas pedem aos órgãos de segurança mais vigilância para conter a ganância dos flanelinhas no entorno da Arena da Amazônia com reação ao jogo de domingo entre Manaus x Ypiranga-RS pela terceira rodada do quadrangular final da Série C do Campeonato Brasileiro de Futebol Masculino.

Os ingressos, no valor único de R$ 50, podem ser adquiridos em cinco locais, dentre os quais a Arena Amadeu Teixeira. A bilheteria da Arena da Amazônia não funcionará no dia do jogo.

Sacola por R$ 0,10

Denúncias encaminhadas à coluna apontam o despautério do Empório DB 24h, da Ponta Negra, que continua a vender sacolas plásticas aos consumidores ao preço de R$ 05 a R$ 0,10 cada unidade.

Um dos denunciantes contou que na manhã de ontem, ao reclamar do absurdo, foi obrigado a acondicionar suas compras em uma caixa para não ter que carregar os produtos à mão até o seu carro.

“A moça do caixa me disse que o supermercado prefere vender as sacolas e não vai mudar esse procedimento”, protestou o consumidor.

Lei sancionada

A edição nº 5.202, do Diário Oficial do Município (DOM), de quarta-feira (13), mostrou ato do prefeito David Almeida sancionando as alterações à Lei 485/2021, “Lei das Sacolas Plásticas”.

Conforme as alterações, os estabelecimentos comerciais terão o prazo de um ano para se adequarem às novas regras, devendo distribuir gratuitamente as sacolas aos clientes.

A partir de 20 de outubro de 2022, será permitida apenas a distribuição de sacolas biodegradáveis e retornáveis. A seguir, a partir do dia 20 de outubro de 2023, será proibida a distribuição de sacolas de qualquer natureza ao público.

Sem porto, sem rosto

Município turístico, Parintins completou 160 anos de existência com uma nota triste: o porto completamente abandonado pelo DNIT.

Há pouco mais de um ano, o muro de arrimo da Ilha do Boi Bumbá foi tragado pela fúria das águas do Rio Amazonas. O DNIT imediatamente anunciou as obras de revitalização. O porto foi interditado e as obras, sob a responsabilidade da empresa J Nasser, até hoje não aconteceram.

“Parintins agora é uma cidade sem porto e sem rosto”, desabafou à coluna um brincante do bumbá Caprichoso.

Coari agitada

Em Coari, já é de total agitação o clima de disputa política com a eleição suplementar que acontecerá no dia 5 de dezembro para a Prefeitura do município.

De um lado, o empresário Robson Tiradentes, do PSC do governador Wilson Lima, se diz pronto para a batalha de votos. Do outro, a família Pinheiro deve concorrer com Keitton Pinheiro, primo de Adail Filho, cassado pela Justiça Eleitoral.

De acordo com o ministro do Tribunal Superior Eleitoral, Carlos Horbach, a nova eleição coariense segue o calendário de eleições suplementares do TSE conforme a portaria 875/2020.

Show de Venturinni

Ex-14 BIS e autor de sucessos como “Todo Azul do Mar”, o cantor e compositor Flavio Venturinni realizará show no Teatro Manauara, no próximo dia 22, em Manaus.

O espetáculo de MPB, organizado pela empresa Apaulu Eventos, iniciará às 20 horas e os ingressos, ao preço de R$ 100, já estão disponíveis no site: https://baladapp.com.br/a/flavio-venturini-manaus-am-22-de-outubro-de-2021/2132

Calendário escolar

O Congresso Nacional prorrogou até o fim do ano as mudanças no calendário escolar em razão da pandemia de covid-19. A norma foi publicada ontem no Diário Oficial da União (DOU).

O objetivo é oferecer segurança jurídica para que as escolas organizem seu próprio calendário. Para isso, o dispositivo desvincula a vigência dessas normas excepcionais sobre o ensino do decreto de calamidade pública que perdeu a vigência no fim do ano passado.

Segurança jurídica

A nova lei concede segurança jurídica aos secretários de Educação para aplicar as normas neste ano. O Decreto Legislativo 6/2020 reconheceu a calamidade principalmente para fins orçamentários e foi citado em várias leis relacionadas às consequências das medidas de combate à disseminação do vírus.

Agora, até o encerramento do ano letivo de 2021, poderão ser adotadas medidas da Lei 14.040, de 2020.

Médicos

A Prefeitura de Manaus está disponibilizando 23 vagas para o programa de residência médica de Medicina de Família e Comunidade. As inscrições vão até o dia 5 de novembro.

Poderão participar médicos formados e formandos em medicina que estejam cursando o último semestre do curso e com conclusão prevista até, no máximo, 28/2/2022.

O valor da taxa de inscrição é de R$ 500 e o processo deve ser feito exclusivamente pela internet, no portal da comissão, no endereço eletrônico: http://www.cermam.com.br.

Leia mais:

A importância da leitura

Espiritualidade e bem-estar