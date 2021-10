EDITORIAL: A Zona Franca de Manaus é um sucesso

| Foto: Reprodução

Amazonas - Apesar das hostilidades de órgãos da imprensa nacional como o jornal Folha de São Paulo e do ministro da Economia, Paulo Guedes, a Zona Franca de Manaus continua a esnobar popularidade e manifestações de reconhecimento no Brasil e no mundo.

O exitoso modelo foi distinguido por seus resultados expressivos envolvendo investimento, expansão, capacidade produtiva e logística, dentre outros importantes fundamentos.

A menção honrosa destacou o alto nível de competitividade da ZFM, criada em 1967 por ato do saudoso ex-presidente da República, general Humberto de Alencar Castelo Branco. Reconhecida no planeta inteiro, o modelo, contudo, vive sob fogo cerrado de Paulo Guedes, que parece não gostar de nada que dê certo quando a pauta econômica nacional foca a ZFM.

Em 2017, a Suframa abocanhou prêmios nas categorias “Melhor Zona das Américas – Grandes Inquilinos”, “Melhor Zona Franca para Sustentabilidade”, “Melhor Zona Franca para Expansão” e “Melhor Zona Franca para Novos Investimentos”. Em 2018, outras premiações contemplaram a autarquia, provando o vigor da ZFM.

Só Paulo Guedes se recusa a admitir o pleno sucesso da ZFM no mundo e morre de ódio por não poder acabar com os incentivos fiscais que mantém de pé o maior modelo federal de desenvolvimento econômico vigente na Amazônia Legal, símbolo de luta bem-sucedida contra as desigualdades regionais, e responsável por 100 mil empregos diretos e 450 mil indiretos no Amazonas.

