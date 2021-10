EDITORIAL: A “PEC da Vingança”

| Foto: Divulgação

Em artigo publicado no jornal Folha de São Paulo, o professor de direito constitucional da USP, Conrado Hübner Mendes, doutor em direito e ciência política e membro do Observatório Pesquisa, Ciência e Liberdade – SBPC, clamou por bom senso e racionalidade no debate em torno da denominada “PEC da Vingança”, defendida pelo presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, forçando a barra para alterar a composição do Conselho Nacional do MP (CNMP).

Conrado alerta para “movimentos de desinstitucionalização com sinal trocado. De mãos dadas, enfraquecem instituições constitucionais. Sobram mandonismo, personalismo e orçamentos secretos. Arthur Lira e Gilmar Mendes desfilam na Esplanada de mestre-sala e porta-bandeira ao samba do centrão político e magistocrático”.

A PEC 5, conforme o professor, “tenta a reforma profunda do Ministério Público,com base em diagnóstico de senso comum, porém, erra no foco, aprofunda erros, ignora problemas. Chama atenção pelo que não faz: nada diz sobre ouvidorias, participação social em conselhos, mecanismos de transparência, seleções internas, sujeição de procuradores-gerais a prestação de contas e mitigação de seu poder irrecorrível de arquivamento. E nada diz sobre Judiciário”.

Na opinião de Conrado, a “PEC da Vingança”, dentre outros absurdos, concede ao CNMP poderes que interferem na atividade-fim do Ministério Público. Ele adverte, em consequência, para o perigo de o órgão, sob pressão do poder econômico, invalidar medidas extrajudiciais que defendam o meio ambiente, indígenas ou a saúde. Por isso, a PEC é um retrocesso, afirma o professor.

