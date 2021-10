CONTEXTO: Moro no Podemos, Derrota de Lira e mais

| Foto: Divulgação

O site O Antagonista divulgou que o Podemos, comandado nacionalmente pela deputada federal Renata Abreu, deve ser o destino político do ex-juiz Sérgio Moro para viabilizá-lo como pré-candidato à Presidência da República.



Fontes do partido informam que o senador Álvaro Dias, inclusive, abriu mão de sua pretensão de disputar o Palácio do Planalto para facilitar a pré-candidatura de Moro.

PSol traíra



A militância petista, que torce pela chamada “PEC da Vingança”, disparou ataques a oito parlamentares do PSol acusando-os de votar contra o dispositivo rejeitado na Câmara pela falta de onze votos.



O PT queria a aprovação da PEC para se vingar do modus operandi que caracterizou a Operação Lava Jato, que levou o ex-presidente Lula à prisão.

A ira dos lulistas também atingiu o deputado Marcelo Freixo (PSB), que aguarda o apoio de Lula na disputa pelo governo do Rio de Janeiro em 2022.

Nova composição



De acordo com a proposta de Teixeira, o CNMP será composto de 17 membros nomeados pelo presidente, após aprovação pela maioria do Senado.



O MPU terá quatro cadeiras, os MPs estaduais outras três, enquanto o restante do colegiado será ocupado por dois advogados indicados pela OAB, um ministro do STF ou juiz indicado, outro ministro do STJ ou juiz indicado, além de quatro “cidadãos” de notório saber jurídico indicados pela Câmara e pelo Senado, que também poderão indicar um procurador-geral de Justiça ou ex-PGJ.

O corregedor-nacional também será escolhido pelo Congresso Nacional entre os ex-procuradores-gerais por meio de uma lista quíntupla, por região.

Destaque do CAS

O governador do Amazonas, Wilson Lima, foi um dos destaques da 300ª reunião ordinária do Conselho de Administração da Suframa (CAS), realizada ontem em Porto Velho sob a presidência do secretário especial de Produtividade e Competitividade do Ministério da Economia, Carlos da Costa.



Em discurso, ele ressaltou a relevância das reuniões itinerantes do CAS na Amazônia e os esforços do governo amazonense para a atração de novos investimentos e assegurar segurança jurídica às empresas que atuam no PIM.



O CAS aprovou 31 projetos industriais e de serviços, com previsão de investimentos de R$ 7,95 bilhões e geração de 1.409 novos empregos na região coberta pela Suframa nos próximos três anos.



Alfaia continua



O desembargador Cláudio Roessing, do TJ-AM, manteve, ontem, o juiz Fábio Lopes Alfaia no comando da Comarca de Coari, rejeitando pedido do MP-AM que via parcialidade do magistrado no julgamento de processos envolvendo a Prefeitura de Coari.



“Para que haja o afastamento de um magistrado da condução de um processo, faz-se imprescindível a demonstração do efetivo comprometimento de sua imparcialidade, o que, a meu ver, não restou delineado”, manifestou o desembargador, negando o pedido de afastamento de Alfaia feito pelo MP.

Auxílio permanente



O Auxílio Estadual de R$ 150, destinado a atender famílias em situação de vulnerabilidade social por causa da Covid-19, agora será permanente conforme projeto de lei enviado ontem à Assembleia Legislativa pelo Governo do Estado.



De acordo com o governador Wilson Lima, o auxílio completará o programa Bolsa Família e alcançará 300 mil famílias, sendo 158 mil em Manaus e 142 mil no interior.

Início em novembro



Wilson Lima informa que, caso seja aprovado na Aleam, o pagamento do Auxílio Permanente iniciará no próximo mês de novembro.



O Governo Estadual gastará R$ 45 milhões por mês com o benefício, o equivalente a R$ 540 milhões por ano

Dr. Júnior festeiro



Em post no Instagram, o prefeito de Juruá, Dr. Júnior, destaca comemoração de aniversário na companhia dos deputados Delegado Pablo (federal) e Carlinhos Bessa (estadual).



A festa em Juruá envolveu sorteio de muitos prêmios e um show do cantor de toadas David Assayag.

Fontes garantem que Dr. Júnior está de olho na Prefeitura de Carauari, município vizinho a Juruá, e já começa a enviar mensagens de parabéns a eleitores estratégicos, na verdade, um marketing visando a sua nova empreitada.

Economia verde



Um dos participantes do Fórum de Secretários da Amazônia Legal, que se reuniu quarta-feira (20) no Pará, o titular da Sema, Eduardo Taveira, se diz otimista com as medidas acertadas no evento visando impulsionar a economia verde.



Segundo ele, a redução das emissões de gases de efeito estufa (GEE), por meio de projetos de REDD+, atrairá importantes financiamentos para a conservação de florestas tropicais e subtropicais, conforme os termos da Coalizão Reduzindo Emissões pela Aceleração do Financiamento Florestal (Leaf), coordenada pela entidade norte-americana Emergent.



Na rota da grana



Presidente do Fórum, Taveira destaca a Coalizão Leaf: “A iniciativa vai colocar a Amazônia em uma rota de financiamento, a partir do crédito de carbono e dos esforços que os estados vão fazer para reduzir suas emissões”.



Segundo ele, as transações comerciais, a partir do Leaf, vão ajudar a financiar a economia verde por meio de novas matrizes produtivas nos estados e, também, serão componentes para a implementação de projetos de Pagamento por Serviços Ambientais (PSA), que beneficiará diretamente as comunidades tradicionais, ribeirinhas e indígenas em toda a Amazônia.

Pazuello candidato



A princípio, o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, será candidato pelo Estado do Rio de Janeiro, segundo confidenciou a amigos em Brasília.



No entanto, o Amazonas não está de fora das apões do ex-ministro que deverá disputar a Câmara dos Deputados, e não o Senado, nas eleições de 2022.

Pazuello aguarda orientação do presidente Jair Bolsonaro quanto ao partido ao qual se filiará para concorrer à batalha eleitoral.

Fisco municipal



Indicação do vereador Luís Mitoso (PTB) propõe que a Prefeitura de Manaus insira, em todos os documentos encaminhados aos contribuintes do fisco municipal, informação sobre os descontos no Imposto de Renda (IR) para quem contribuir financeiramente com o Fundo Municipal para a Infância e Adolescência (FMIA).



Mitoso destaca que o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), Lei 8.069 de julho de 1990, no artigo 260, permite aos contribuintes físicos e jurídicos do IR deduzirem da renda bruta o total de doações financeiras efetuadas aos fundos controlados pelos Conselhos Municipais, Estaduais e o Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente.

Semana de Ciência



O diálogo entre diferentes conhecimentos e práticas na Amazônia terá destaque na 18ª edição da “Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT) - A transversalidade da ciência, tecnologia e inovações para o planeta”.



O evento acontece a partir desta sexta-feira e vai até o dia 29 deste mês.

O Inpa/MCTI oferecerá atividades virtuais gratuitas para todos os públicos, como o Portas Abertas a laboratórios, visita no Bosque da Ciência, atividades lúdicas, contação de histórias, oficinas de artes plásticas, palestras e roda de conversa, além do Sarau Ciência e Arte na Amazônia: Soberania Alimentar.

Derrota de Moro

O Ministério Público venceu a primeira batalha contra o deputado Arthur Lira (PP-AL) na votação do texto substitutivo da PEC-5, que pretendia alterar a composição do Conselho Nacional do MP (CNMP).

Entretanto, ainda há muita apreensão no ar por conta da insatisfação de Lira, que está disposto a insistir no texto original do deputado petista Paulo Teixeira.

Para os membros do MP, o texto do parlamentar é um acinte à democracia e negativo para a autonomia de promotores e procuradores.

