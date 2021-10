Estresse e práticas meditativas

A vida contemporânea é, sem sombra de dúvida, uma experiência de luta contra o tempo, acúmulo de tarefas, incontáveis deslocamentos pela cidade, busca constante por melhoria das condições econômicas, sociais e educacionais enfim, uma corrida interminável que exige demasiadamente do corpo e da mente ocasionando o chamado estresse que nada mais é do que uma resposta às elevadas exigências impostas pelo mundo atual.

Estresse é definido como um conjunto de reações físicas ou mentais, em resposta ao desequilíbrio do organismo podendo ter uma característica interna ou externa destacando entre as alterações mais comuns, a ansiedade, distúrbios do sono, cansaço constante, medos disfuncionais, redução da capacidade de memória, dores musculares, alterações pressóricas, palpitação cardíaca entre outros tantos sintomas encontrados.

Todas as situações que envolvem estresse ativam nosso cérebro, o fazendo liberar hormônios tais como o cortisol e inúmeras complicações podem advir, a sua exposição prolongada sugere o aparecimento de grande parte de doenças físicas e mentais reduzindo a imunidade e trazendo como consequência susceptibilidade a infecções.

A meditação proporciona o controle do estresse e a consequente diminuição deste fator tem papel importantíssimo em nossa saúde do curto ao longo prazo tendo eficácia comprovada na melhoria da comunicação entre as áreas cerebrais e no equilíbrio hormonal trazendo grandes benefícios tais como blindar o organismo contra infartos, diabetes, depressão, hipertensão e as mais variadas versões de câncer.

Para iniciar na eficaz prática meditativa sugerimos reservar um tempo para si mesmo (1 ou 2 x ao dia) um tempo para relaxar, acalmar a mente, controlar a respiração e os pensamentos em um ambiente confortável e tranquilo, que este momento do dia seja uma experiência de prazer, de descanso e até mesmo autoconhecimento, autocuidado e conexão com as emoções vividas no dia à dia.

A prática meditativa pode ser feita isoladamente observando-se que na execução da jornada diária de meditação é necessário promover a paciência e a disciplina onde em um período de 15 a 30 minutos, em local tranquilo, escolhendo uma posição confortável (uma postura que permita o máximo relaxamento) haja uma atenção especial à respiração com uma profunda inspiração seguida de uma expiração lenta, gradual e relaxante.

Importante destacar que durante este exercício se faz necessário ter um foco para manter a atenção plena. Com toda certeza através da disciplina em integrar a meditação na agenda diária os benefícios cerebrais aparecerão com o evidenciado aumento do córtex pré-frontal, aumento das ondas gama no cérebro e impressionante diminuição de pensamentos negativos, estresse, ansiedade e medos, tornando o praticante de meditação mais relaxado e tranquilo promovendo, desta forma, uma experiência de vida de saúde e felicidade.

