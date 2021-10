Gols comemorando a vida na Arena da Amazônia Vivaldo Lima

Gratidão, a você que nos acompanha em todas as nossas iniciativas: no Rádio, na TV, nas Redes Sociais e a partir desta semana, em nossa coluna no “Em Tempo”.

Agradecemos ao convite e levaremos aos nossos leitores, informações relacionadas ao esporte e seus praticantes. Sejam eles Atletas Profissionais ou Amadores: de Manaus, do Amazonas, do Brasil e do Mundo.

Neste primeiro artigo, queremos destacar o futebol!

A semana passada marcou o reencontro do torcedor amazonense com a mais importante manifestação cultural do povo brasileiro, na Arena da Amazônia Vivaldo Lima: o espetáculo do futebol!

Após uma ano e meio de pandemia, o público finalmente pôde comemorar e soltar o grito de gol em uma partida do “esporte bretão”.

E foram muitos gols!

A festa começou na quinta-feira, dia 14 de outubro, com a vitória da Seleção Brasileira sobre a Seleção Uruguaia.

Uma vitória acachapante, corroborada com a volta do bom futebol da Seleção “Canarinho” e com a presença de quase 14 mil pessoas, entre pagantes e convidados!

Uma goleada com o placar de 4 X 1. Com gols de Neymar aos 10 minutos, Rafinha aos 18 e aos 58 minutos e Gabigol aos 83 minutos para o Brasil e; Suárez aos 77 minutos descontando para o Uruguai.

Nossa Seleção continua líder com 31 pontos e a Seleção Uruguaia na quinta colocação com 16 pontos, nas Eliminatórias para a próxima Copa do Mundo de Futebol.

No domingo, dia 17 de outubro, foi a vez do Manaus FC. Na disputa de mais uma partida do Campeonato Brasileiro da Série C, onde se confrontou com o Ypiranga de Erechim no Rio Grande do Sul, em mais um jogo decisivo!

Um público excepcional de mais 14 de mil pessoas, que comprou todos os ingressos colocados a disposição, respeitando as normas estabelecidas atualmente. Uma grande festa do esporte nacional.

O resultado: 1 X 1.

Gols de Quirino aos 03 minutos, para o Ypiranga e Gabriel Davis aos 20 minutos, empatando a partida e deixando o Manaus na segunda colocação da chave com 5 pontos, após a vitória de hoje em Minas Gerais, do Novorizontino sobre o Tombense por 2 X 1.

Felizmente a felicidade aos poucos vai voltando aos equipamentos esportivos! O público ávido por espetáculos está com muita vontade de comemorar os resultados positivos de seu time e aos poucos vai soltando o grito preso na garganta.

O torcedor, porém, está principalmente, com muita vontade de comemorar: A VIDA!

O Esporte é cultura, saúde e entretenimento garantido!

Um forte e fraternal abraço a todos e até o nosso próximo encontro!

