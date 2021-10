Parabéns aos 352 anos da cidade com força e talento para o esporte

Gratidão a você que nos acompanha em todas as nossas iniciativas!

No dia 24 de outubro de 2021, Manaus comemorou 352 anos de existência!

Há muitos motivos para celebrar, não restam dúvidas!

Vivemos em uma cidade linda, moderna e acolhedora. Uma grande metrópole da Região Norte e está entre as maiores metrópoles do Brasil!

Viver em Manaus é muito bom! Terra de oportunidades, que recebe todos de braços abertos!

A despeito de tanto progresso, existem pessoas que desconhecem nossa cidade e acham que aqui “é tudo mato, índio, caboclo, jacaré, onça, cobra e até, pasmem, girafas”!

A falta de conhecimento e ignorância resultam nisso. Nos divertimos com a “burridade” (como dizia meu Pai) e a asnice dos outros!

Vale ressaltar, que existem alguns problemas, que precisam ser solucionados.

Lamentavelmente, uma destas dificuldades tem relação com nosso objeto de estudo e de trabalho: o ESPORTE!

Vivemos na Capital do Amazonas! E, tanto Estado, quanto Município, não possuem Secretarias de Esportes!

A população em geral, Atletas, dirigentes, praticantes de atividades físicas, exercícios, esportes e lazer de nossa Terra, sofrem as agruras da inconsequência e da falta de investimentos, apoio e suporte há anos!

Mesmo sem patrocínio ou apoio, atletas treinam e praticam suas modalidades; dirigentes buscam suporte para desenvolver suas ações; praticantes e a população em geral encontram alternativas para a manutenção da saúde física e mental.

Os eventos esportivos continuam acontecendo em Manaus e no Amazonas e a repercussão é mundial. Divulgam, ajudam a dirimir equívocos e minimizar a falta de conhecimento retratados acima, sobre nossa cidade e Estado.

Como exemplo citamos o “ESTRADA SHOOTO MANAUS”, ocorrido dia 21 de outubro de 2021. Aberto ao público que adquiriu ingressos e mesas, foi transmitido pelas redes sociais da TV Maskate, com a estimativa que cerca de 20 mil pessoas acompanharam a transmissão do evento “ao vivo”!

No evento, dezenas de Atletas, Mestres e Professores de Lutas exteriorizaram força, talento e mostraram ao mundo, quão competentes são em seus treinamentos e na arte de gerar entretenimento ao público! Dia 06 de novembro é a vez do “JUNGLE CLASSIC JIU JITSU 6.0”, também com transmissão em “PAY PER VIEW” pela BJJPRO.TV!

Infelizmente, nenhum centavo público foi destinado para a realização dos eventos citados acima!

Sei que algumas pessoas têm pensamento contrário ao meu. Isso é DEMOCRACIA!

Antes, porém das críticas: não estou falando de DAR dinheiro para quem quer que seja!

Estou falando em INVESTIR na melhoria da qualidade de vida da população, através de Incentivos Fiscais, para trabalhos e projetos sérios, organizados e legalizados. Que devolvam contrapartidas sociais e econômicas para a população!

Falei destes eventos de Lutas, visto que, foram ou serão realizados, próximos da data em que escrevo o artigo. Além disso, participei de alguma forma, na organização, realização e divulgação.

Porém, todas as modalidades esportivas praticadas no Amazonas, através de entidades legalmente constituídas desenvolvem ações semelhantes e dão oportunidades a crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos!

Afastam ou possibilitam que os envolvidos em suas práticas e organizações possam se arredar: das drogas, da marginalidade, da prostituição, da ansiedade, da depressão, do sedentarismo, dentre outros males da atualidade e, principalmente, formando CIDADÃOS ÚTEIS para a sociedade!

Felizmente, o Prefeito de Manaus, “vira e mexe”, fala da possibilidade de retomar a criação da Secretaria Municipal de Esportes, com vistas ao incentivo devido ao Esporte Manauense!

Enquanto isso não acontece, sabemos da existência de “fundações”, que usam os parcos recursos destinados ao Esporte, no sentido de auferir “vantagens politiqueiras”. E o pior, divulgando publicamente: “levaremos cinquenta mil para a comunidade “tal”, pois nosso amigo “tal” vai comprar bolas e camisas para distribuir aos seus apaniguados”!

Outra coisa também ruim é a falta de comprometimento de alguns envolvidos com as modalidades. Que em vez de colaborar, depreciam o trabalho realizado pelos que têm compromisso com o ESPORTE!

É provado, cientificamente, que a Atividade Física, o Esporte, o Exercício e o Lazer mudam vidas e salvam gerações! Esporte é cultura, saúde e entretenimento garantido!

Um forte e fraternal abraço a todos e até o nosso próximo encontro!

