Professor, carta para você

O calendário mais utilizado no mundo é o Gregoriano, promulgado pelo Papa Gregório XIII, em fevereiro de 1582. Tendo como marco inicial o nascimento de Jesus Cristo, o período conhecido como ano O a.C. Apesar de ser um calendário cristão, acredito não ter mais motivações religiosas. Aqui no Brasil este calendário nos rege até hoje.

Amigos, vocês já se deram conta que o mês de outubro é um dos meses com várias datas comemorativas e bastante significativas? Em especial a nossa Manaus. Quente, úmida, chuvosa, acolhedora e linda, que completou 352 anos este mês, no último dia 24. Deveríamos olhar com curiosidade, cuidado e atenção pois, as datas comemorativas podem parecer para uns “sem importância e para outros uma grande conquista”. Antes de opinar, sugiro que reflitamos.

Apresento algumas datas que passam despercebidas pela maioria das pessoas neste mês de outubro: Só no dia primeiro, é comemorado: Dia Internacional da Música, Dia de Santa Teresa, Dia Nacional da Pessoa Idosa, Dia do Representante Comercial e Dia Mundial da Urticária.

15 de outubro se comemora o dia do professor

Ainda em outubro: Dia Internacional da Não-Violência, Dia do Anjo da Guarda, Dia Mundial do Dentista, Dia do Barman, Dia de São Francisco de Assis, Dia da Promulgação da Constituição de 1988, nossa Carta Magna! Ainda temos, o Dia do Compositor Brasileiro, Dia do Nordestino, Dia da Saúde Mental. No dia 12, comemoramos o Dia das Crianças e o feriado religioso da padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida. Em 15 de outubro o Dia DO PROFESSOR!

Quando criança, após volta às aulas, minha professora passava a primeira tarefa: “A tradicional redação - Minhas férias”. Não sei se aconteceu com vocês, comigo ocorria várias vezes no início do ano letivo e/ou no recesso do mês de julho, vocês lembram? Hoje entendo o objetivo dessa tarefa. A síntese, análise, elaboração e o pensar de maneira abstrata, na educação são chamadas de “Habilidades Cognitivas Superiores, e requer um certo grau de raciocínio. Devem ser sempre estimuladas!



Portanto, dedico e declaro – Hoje é dia de homenagear os professores ! Nossos mestres!

Como morador do centro de Manaus, estudei no jardim de infância Visconde de Mauá, localizado na avenida Joaquim Nabuco, ao fundo do grupo escolar Barão do Rio branco. Farei uma confissão: “tinha um certo medo dos olhares”, das professoras Zenaide Martins e Alaíde Paixão (dedilhava o piano com maestria), mas nunca ouvi um grito, uma palavra grosseira, que minha memória afetiva denunciasse. As professoras Vera Azevedo e Carminha Antonaccio eram dóceis e delicadas. Amávamos todas!

As queridas professoras do Barão, já agradeço de antemão por tudo. Declamarei seus nomes: Diretora Edméia (duríssima, é irmã de Zenaide e Carminha), Lourdes Costa, Lucy e Lourdes Bandeira, Lindalva Braga, Rosa Paiva, Ivania Silva, Janice, Janete, as queridíssimas Veras: Sêmen e Magalhães. Todas amigas de minha mãe Iris Onety (meu exemplo de superação, afeto e dedicação voltado ao desenvolvimento de alunos e filhos), também professora do Barão e, que não era fácil, diziam seus alunos. Eram chamadas de “Baronesas”, pois tornaram-se um belo grupo de amigas, que todo final do mês, saiam para um encontro festivo. Nos sentíamos seguros, como uma grande família, nestes espaços de ensino.

15 de outubro se comemora o dia do professor

E os nossos professores do Colégio Dom Bosco, onde cheguei na quinta série. Minha geração jamais esquecerá da professora de ciências Dejanira, durona e excelente; bem como da professora de matemática Palouva, sempre gentil! Do educadíssimo professor de desenho Waldock Fricke, dos padres Augusto Bartoli, Oscar Romero (idealizadores dos jogos Bosconianos, completaria 43 anos em 2021), Genaro, Novelo e Manuel, que adorava futebol e, às vezes, narrava nossos jogos em uma pequena caixa de som, apoiavam os esportes e as manifestações culturais no colégio. E o Bosco Spener? Talvez o mais durão, o mais temido e o mais amado pela gurizada. Afinal de contas, a educação física nos levava a outras dimensões.

A Escola Técnica Federal do Amazonas (ETFA), hoje IFAM, era um sonho para os adolescentes. Fazíamos o mini vestibular, passando, vaga garantida de emprego no distrito industrial; além de ótima estrutura para a prática esportiva. Várias modalidades eram ofertadas e cada uma com professor especialista. Lembro com carinho deles: Valverde, Delba, Zé Carlos, Elias Hadad, Ale, Lulu (com seu apito invisível), César, Veimar Torres, Bosco Ferreira, Jurema e meu querido amigo Mark Clak, além de multiatleta é um percursionista de primeira no cavaco.

Tive o privilégio de ser aluno dos mestres: Valdir Garcia, Talhita, Núbia, Cabral, Orlandão, João Dias, Estanislau, Glória e Gilberto, Brito e mister Tamba (não membro seu nome). Não poderia deixar de agradecer aos colaboradores que ficavam nos corredores, nos vigiando. Aos queridos Matos e seu Osvaldo, em nome dos colegas de ETFA, nossos agradecimentos.

Aos grandes professores dos cursinhos pré-vestibular: Ordival (História), Batista (Literatura), Cléssio Brasil (Química) e meu querido amigo Mário Silva (Biologia – craque e compositor de ótimas paródias de carnaval em suas aulas). Vocês não têm noção do que fizeram por nós e nossos filhos.

Boas lembranças de meus professores desde o jardim de infância, primeiro grau e segundo grau (divisão do sistema educacional em minha época). Cito estes níveis de ensino, pois, acredito que são primordiais na formação humana e no desenvolvimento das crianças e dos adolescentes. Se a educação básica for de qualidade e, houver uma boa relação entre escola e família, os estudantes estarão encaminhados para enfrentar os desafios e o que vier pela frente.

Mas afinal, o que estes professores tinham em comum? Hoje percebo, que todos traziam um compromisso consigo mesmo e, não abriam mão da qualidade do ensino. Além de rara habilidade para motivar seus alunos. Eram rigorosos, mas afetivos com todos. Que em nosso calendário não esqueçamos jamais o dia 15 de outubro, dia deste herói que transfere todos os seus poderes para ajudar a transformar vidas!

Finalizo, propondo reflexão encontrada no livro: Maria, a maior educadora da história. O autor apresenta, dez princípios que Maria utilizou para educar o menino Jesus, um belo manual.

- Se educar é uma tarefa dificílima, imagina educar a criança mais instigante que pisou na terra, o menino Jesus?

- “O melhor educador não é o que controla, mas o que liberta. Não é o que aponta erros, mas o que os previne. Não é o que corrige comportamentos, mas o que ensina a refletir. Não é o que enxerga apenas o tangível aos olhos, mas o que vê o invisível. Não é o que desiste facilmente, mas o que estimula sempre a começar de novo”.

- “O excelente educador abraça quando todos rejeitam; anima quando todos condenam; aplaude os que jamais subiram ao pódio, vibra com a coragem de disputar dos que ficaram nos últimos lugares. Não procura o seu próprio brilho, mas se faz pequeno para tornar seus filhos, alunos e colegas de trabalho grandes”. Qual educador daria conta desta missão?”

Professores esta carta é para vocês! Obrigado por tudo!

