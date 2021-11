CONTEXTO: Eleições em Coari, Emendas e mais

Eleições de Coari estão marcadas para o dia 5 de dezembro | Foto: Reprodução





No último final de semana foi dada a largada para a campanha de caça votos em Coari, no Médio Solimões. As convenções agitaram a cidade e os candidatos já mobilizam suas equipes, preparando-as para a busca dos eleitores nos bairros e nas comunidades rurais visando a batalha nas urnas de 5 de dezembro.



Favorito nas duas recentes pesquisas de opinião, o empresário Robson Tiradentes (PSC) vai à disputa com o coronel Airton Norte na vice e o apoio de parlamentares como Marcelo Ramos (PL), Sidney Leite (PSD), Sinésio Campos (PT), Capitão Alberto Neto (Republicanos), Felipe Souza (Patriotas), Abdala Fraxe (Podemos) e Álvaro Campelo (Progressistas).

O arco de alianças de Robson envolve as legendas PSC/Podemos/PSD/PSDB/PT/PDT/PROS/PRTB/SD.

Os Pinheiro

O ex-vereador Keiton Pinheiro (PP) será o representante da família Pinheiro na eleição tampão de Coari, com o apoio do MDB do senador Eduardo Braga e do Republicanos do deputado federal Silas Câmara.

Keiton vai tentar manter o poder nas mãos dos Pinheiro após a cassação de Adail Filho pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

PL/Avante

O professor ex-vereador Zé Henrique (PL) aparece como o candidato da terceira via na eleição suplementar na Terra do Petróleo.

Orlando Nascimento, bancário e presidente municipal do PL, é o vice da chapa que tem o apoio do ex-prefeito Arnaldo Mitouso, do pré-candidato a deputado federal Alfredo Nascimento e dos deputados estaduais Wilker Barreto (sem partido) e Carlinhos Bessa (PV).

Partidos nas ruas

Conforme o calendário do TRE-AM, o registro de candidaturas em Coari pode ser realizado até às 19 horas do dia 5 de novembro.

A propaganda eleitoral começa a partir do dia 6 de novembro, sem o acesso à rádio nem televisão.

O filão de ouro

O filão de ouro da campanha eleitoral em Coari, sem dúvida, mira os royalties milionários que o município recebe em consequência da exploração petrolífera na bacia de Urucu.

De janeiro a outubro de 2021 o município faturou R$ 74,5 milhões de royalties, muito mais que em 2020 quando as cifras alcançaram R$ 43,5 milhões. O montante acumulado entre 2018 e agosto de 2021 chegou a R$ 359,3 milhões.

Amazonas apresenta estratégia para reduzir emissões na COP26 de Glasgow

Representando o Governo do Amazonas, os secretários de Estado do Meio Ambiente, Eduardo Taveira, e de Relações Federativas e Internacionais do Amazonas, Adriano Mendonça, vão apresentar, na COP26, em Glasgow, Escócia, a estratégia do Estado para reduzir suas emissões de gases poluentes até 2030 a patamares condizentes com as exigências globais.

A agenda do Amazonas na 26ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas começa na quinta-feira (4) e se estenderá até 9 de novembro. Taveira e Adriano vão mostrar a Estratégia Estadual de Redução de Emissões e Desenvolvimento Sustentável para o Amazonas chegar em 2050 com suas emissões de carbono totalmente zeradas.

A estratégia compreende o Plano de Prevenção e Controle do Desmatamento e Queimadas (PPCDQ-AM), que quer reduzir em 15% o desmatamento até 2022.

Clima tenso

Em plena reta final, esquenta o clima da campanha eleitoral para a presidência da OAB-AM entre os candidatos Jean Cleuter Simões e Paulo Maffioletti.

Apoiadores de Maffioletti acusam o grupo adversário de “ignorar a classe advocatícia” com relação ao processo de escolha do próximo desembargador do TRT no ano que vem.

“Ao invés de votação por toda a classe, que é o processo democraticamente correto, pretendem fazer a escolha somente pelos votos dos conselheiros federais”, disparam os simpatizantes de Paulo.

Wilson paga emendas

O governador Wilson Lima já autorizou o pagamento de R$ 219,1 milhões em emendas parlamentares, desde 2019.

Os recursos são destinados à execução de projetos apresentados por deputados estaduais e que asseguram investimentos do Estado em áreas como educação, saúde, segurança, infraestrutura, esporte, cultura e setor primário.

Em 2019 foram pagos R$ 36 milhões para execução de emendas, contra R$ 1,8 milhão em 2018.

Brasil na COP

De acordo com a jornalista e economista Miriam Leitão, o Brasil chegou à COP26, na cidade escocesa de Glasgow, em situação difícil perante a comunidade internacional.

Enquanto o mundo reduziu as emissões de gases poluentes em 7%, o Brasil subiu em 9%, o que obriga o país a uma dura tarefa de convencer os participantes da COP de que aplacará desmatamento e queimadas com ações rápidas, afirma Miriam.

David e o Papa

O prefeito de Manaus, David Almeida, encontrou-se, no domingo (31), em Manaus, com o Núncio Apostólico no Brasil, representante do Papa no país, Giambattista Diquattro. O Núncio veio a Manaus para entregar o Pálio Pontifício a Dom Leonardo Steiner, arcebispo metropolitano de Manaus, elevando-o categoria de Dignidade de Metropolita do Amazonas.

No encontro, David ratificou a colaboração da Prefeitura com a igreja católica. "A Prefeitura está à disposição para colaborar com os objetivos da Igreja e com aqueles que ela assiste, essa é nossa maneira de reconhecer tudo que é feito pela cidade de Manaus”, disse o prefeito.

Novembro Azul

O mês de novembro é integralmente dedicado para reforçar o alerta e a importância da conscientização a respeito de doenças masculinas, com ênfase na prevenção do câncer de próstata, por meio da campanha Novembro Azul.

Segundo dados do Instituto Nacional do Câncer (Inca), a estimativa para 2022 é que 65.840 mil homens sejam diagnosticados com a doença no Brasil. No Amazonas, até o fim deste ano, 480 novos casos podem ser confirmados.

Jogos Escolares

Com o apoio do Governo do Estado e da FADE (Federação Amazonense de Desporto Escolar), os estudantes da rede estadual, Victor de Lima Braga e Samuel Torres, conquistaram, no sábado (30/10), as medalhas de ouro e bronze no wrestling, respectivamente, nos Jogos Escolares Brasileiros (JEBs), no Rio de Janeiro.

Além da dupla, o aluno da rede municipal, Jhonata Sabá, venceu a disputa pelo terceiro lugar e trouxe medalha para o Amazonas.

Telessaúde

No dia 30 de outubro passado o Ministério da Saúde (MS) comemorou 15 anos do Telessaúde no Brasil.

De forma pioneira, o Centro de Telemedicina de Parintins, no Amazonas, foi o primeiro do país, tornando-se referência nacional.

Com o apoio da Universidade do Estado do Amazonas (UEA), o Núcleo de Telessaúde Amazonas possui um legado na universalização da saúde no estado, atuando como uma importante ferramenta de assistência à população, diz o reitor da UEA Cleinaldo Costa.

Vulneráveis

A cobertura do programa Telessaúde busca atender as regiões mais distantes do estado, com o objetivo de alcançar a população vulnerável que reside em núcleos de conservação sustentável, comunidades ribeirinhas e áreas protegidas no Amazonas.

Em 2020 foi iniciado o serviço de telediagnóstico na área de cardiologia, atendendo aos 61 municípios do interior, contabilizando aproximadamente 38.000 laudos de eletrocardiograma

