CONTEXTO: Modelo brasileiro alternativo de crédito de carbono

Modelo brasileiro alternativo de crédito de carbono pode vingar em Glasgow



Paralelamente às negociações sobre a regulação do mercado de crédito de carbono, líderes de diversos países discutem na COP26 de Glasgow um modelo alternativo de crédito desenvolvido no Brasil pela empresa Brasil Mata Viva.

O modelo chama-se Unidade de Crédito de Sustentabilidade (UCS). A UCS pode ser comercializada entre produtores certificados por manter a floresta, empresas e pessoas físicas interessadas em reduzir ou neutralizar o impacto ambiental que geram.

O debate em torno da UCS avança em Glasgow e poderá, em breve, oxigenar um mercado de R$ 30 bilhões nos próximos quatro anos, de acordo com especialistas do Ministério da Economia do governo Jair Bolsonaro.

Doses de vacina Pfizer

A Prefeitura de Manaus está determinando novos intervalos para a segunda dose e para a dose de reforço de imunizantes contra a Covid-19. O da vacina da Pfizer passará a ser de, no mínimo, 21 dias, seguindo o que indica a bula do fabricante. No caso da AstraZeneca/Fiocrcuz, o intervalo mínimo será de quatro semanas.

A Semsa vai reduzir para cinco meses o intervalo para a dose de reforço em pessoas acima de 60 anos e trabalhadores de saúde, que já receberam a segunda dose ou dose única.

“Mercado inteligente”

A propósito do debate sobre a UCS, o ex-diretor da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) disse ao jornal Estadão: “O Brasil não precisa ficar pedindo dinheiro internacional para proteger suas florestas. Basta investir num mercado ambiental inteligente”.

“Manter a floresta em pé é a grande fortuna que o Brasil tem”, garante Albino.

Robson elegível

O desembargador eleitoral Marcelo Vieira derrubou ontem ato do juiz Fábio Alfaia, de Coari, que havia condenado o candidato a prefeito Robson Tiradentes (PSC) a oito anos de inelegibilidade.

Para o magistrado, “não existe no ordenamento jurídico eleitoral o ilícito de abuso de poder midiático, com a conotação econômica a que se pretende dar a sentença”.

Assim, o empresário segue apto à disputa nas urnas prevista para 5 de dezembro.

Mulher na disputa

A senadora Simone Tebet (MS) pode ser a candidata do MDB à Presidência da República no que vem.

O presidente nacional do partido, deputado Baleia Rossi (SP), vai se reunir com os líderes emedebistas no Senado, Eduardo Braga (AM), e na Câmara, Isnaldo Bulhões Júnior (AL), além de presidentes de alguns diretórios, para amadurecer a pré-candidatura.

Rossi está empenhado em amenizar resistências a Tebet a fim de lançar oficialmente a senadora até o fim deste mês.

Indígenas

Na COP26, governos de vários países e doadores asseguraram repassar 1,7 bilhão de dólares diretamente para povos indígenas e comunidades tradicionais entre 2021 e 2025.

O dinheiro, a ser usado para a proteção de florestas, será uma doação dos governos do Reino Unido, Noruega, Alemanha, Estados Unidos e Países Baixos em parceria com dezessete instituições filantrópicas.

Suspeitas

O dinheiro anunciado em Glasgow será destinado às organizações que integram a Aliança Global de Comunidades Territoriais (GATC), uma coalizão da América Latina, África e Ásia que representa 35 milhões de pessoas em 24 países.

No entanto, um estudo da Rainforest Foundation da Noruega indica que nem sempre esse tipo de recurso chega aos destinatários como deveria.

Na última década, de 270 milhões de dólares doados, somente 46 milhões de dólares alcançaram os povos indígenas, representando menos de 1% do fundo oficial de assistência.

Concurso da PGE

Já estão publicadas no Diário Oficial do Estado (DOE) as regras do 10º Concurso Público de Provas e Títulos para o provimento de cargos na carreira para Procurador do Estado do Amazonas.

O certame será realizado em quatro fases distintas, incluindo a aplicação de uma prova oral de caráter classificatório e eliminatório. As novas regras foram aprovadas pelo Conselho de Procuradores do Estado.

Koutakuseis

Em concorrida solenidade chancelada pelo deputado Tony Medeiros (PSD), a Assembleia Legislativa homenageou os 90 anos da imigração dos Koutakuseis para o Amazonas.

Em discurso, o parlamentar destacou as contribuições dos imigrantes japoneses para a economia do Estado.

Na década de 30, eles foram os responsáveis pela grande produção de juta no Amazonas e o início da juticultura no Brasil. Em 1937, nove toneladas de juta foram produzidas na Vila Amazônia. “A juta trouxe melhorias. Havia escola, um templo, armazéns e até um hospital, com médicos vindos do Japão, que atendia inclusive pessoas que vinham de Belém”, ressaltou Tony.

Novos negócios

Após inaugurar duas agências em Manaus, o Sicredi anuncia a abertura de novas agências no Estado, que devem gerar novos negócios, empregos e mais oferta de crédito na região.

Quatro agências serão abertas no próximo ano, sendo duas na capital e mais duas no interior, nos municípios de Parintins e Itacoatiara.

Até 2025, a instituição financeira cooperativa, por meio da cooperativa Sicredi Vale do Cerrado, planeja abrir 19 agências.

Doenças respiratórias

O início do período chuvoso no Amazonas aumenta a incidência e a transmissão de doenças respiratórias.

O otorrinolaringologista Rafael Carvalho, médico da Policlínica Governador Gilberto Mestrinho, unidade da SES-AM, alerta para a prevenção de vírus respiratórios, além do novo coronavírus.

“É necessário ter os cuidados habituais de manter a carteira de vacinação atualizada, usar máscara, lavar as mãos, higienizar as mãos com álcool 70% e evitar aglomerações. Se estiver em um restaurante, por exemplo, tentar um distanciamento maior ao tirar a máscara”, diz o médico.

“Pai de Samba”

Como verdadeiro amante do samba, o cantor Antônio Bahia apresentará no palco do Teatro Amazonas, no dia 10 de novembro, às 20h, o seu espetáculo de estreia intitulado “Pai de Samba”.

O evento faz parte do projeto contemplado pelo edital “prêmio Feliciano Lana”, da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Amazonas (SEC), conforme as ações da Lei Aldir Blanc.

"Pai de Samba" é o nome do novo espetáculo produzido, dirigido e realizado pelo artista, que canta a trajetória do samba no Brasil desde seu surgimento quanto estilo musical e comportamental.

Uso de máscara

O show de Antônio Bahia será aberto ao público e com classificação livre. A capacidade do espaço será reduzida para 75% devido à pandemia de COVID-19 e o uso de máscara e apresentação de carteira de vacinação será obrigatório.

Os ingressos são gratuitos e podem ser adquiridos através do Portal – Cultura do Amazonas, clicando no link: cultura.am.gov.br/

Para quem preferir assistir de casa, o show também será transmitido através do canal “Antônio Bahia” no Youtube.

