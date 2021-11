EDITORIAL: Confiança no Brasil

Historicamente, sabe-se que o ingrediente da mobilização popular ajudou a transformar a história brasileira em diversos períodos | Foto: Reprodução

Apesar do tempo difícil, tempo de inflação alta e empregos minguando, é possível, sim, acreditar no Brasil, mas, acreditar partindo do princípio de que a sociedade, com a pandemia em baixa, saiba ocupar as ruas de forma organizada para pressionar os poderes constituídos, principalmente o Congresso Nacional, em favor das mudanças que se fazem urgentes.

Historicamente, sabe-se que o ingrediente da mobilização popular ajudou a transformar a história brasileira em diversos períodos, desde Canudos, quando o movimento religioso de Antônio Conselheiro, embora conservador, balançou as estruturas políticas do poder da época e ajudou a formar um nível de conscientização das massas que, mais tarde, seria demonstrado em fortes manifestações na defesa de bandeiras avançadas.

Na década de 30, Getúlio Vargas, considerado o presidente mais popular do país em todos os tempos, fincou os pilares da construção de uma nova nação sabendo capitalizar, com incrível habilidade política, os anseios populares para impulsionar as grandes reformas que realizou. Com a força do seu poder autoritário, segurou os ânimos e a ganância de uma elite política violenta e tocou em frente as reformas.

Depois de Getúlio, veio o Golpe Militar de 1964, que, ao contrário do ditador popular, ignorou as massas e talvez por isso não conseguiu sucesso em seus mega projetos desenvolvimentistas, como os que envolveram a abertura de grandes estradas para integrar o país. Hoje, esse desafio permanece aceso, mas cabe a sociedade saber se organizar para impor suas bandeiras prementes, com a luz de governantes bem escolhidos e sensíveis às causas que tais bandeiras determinarem.

