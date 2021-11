CONTEXTO: TRE-AM confirma Robson Tiradentes, Auxílio e mais

Robson é candidato à prefeitura de Coari | Foto: Reprodução

MANAUS (AM) - O TRE-AM deferiu, na quinta-feira (04), o registro da chapa Ficha Limpa Para Coari composta pelo radialista e presidente do Diretório do Partido Social Cristão (PSC), Robson Tiradentes Júnior, e pelo ex-comandante da Polícia Militar do Amazonas, Coronel Ayrton Norte.



Dessa forma, os dois estão completamente aptos para iniciar a corrida em busca de votos na disputa suplementar para comandar a Petróleo até 2024. Os candidatos adversários são Keiton Pinheiro (PP) e Zé Henrique (PL).

Oficialmente, a campanha começa neste sábado, 6 de novembro, sem propaganda gratuita em rádio e tampouco em televisão, de acordo com as regras do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Quem vencer comandará um orçamento acima de R$ 200 milhões por ano.

Juíza auxiliar

Designada pelo presidente do TRE-AM, desembargador Wellington Araújo, Juline Rossendy Rosa Neres, titular do 1º Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Coari, será a juíza auxiliar para fiscalizar a propaganda eleitoral em Coari.

A Juline caberá julgar as representações e reclamações sobre o processo eleitoral na Terra do Petróleo entre 6 de novembro e 5 de dezembro.

Auxílio Brasil

Caso seja aprovada em segundo turno na Câmara, a PEC dos Precatórios mudará a correção do teto de gastos, que limita o avanço de despesas à inflação.

A PEC vai liberar R$ 91,6 bilhões de folga no orçamento federal para 2022 e praticamente viabilizará o Auxílio Brasil de R$ 400 pretendido pelo presidente Jair Bolsonaro como forma de suprir as altas demandas sociais do país devido a pandemia.

Oposição rachada

Às vésperas de mais um ano eleitoral, a oposição ao governo Jair Bolsonaro não se entende em Brasília e reflete a crise nos estados.

O problema ficou visível depois que parlamentares do PDT e do PSB garantiram a vitória, em primeiro turno na Câmara dos Deputados, da Proposta de Emenda Constitucional (PEC) que dribla o pagamento de precatórios e implode o chamado teto de gastos.

Crise e fraturas

Segundo analistas, a crise pode minar completamente a pré-candidatura de Ciro Gomes no PDT e causar sérias fraturas no PSB em nível nacional.

No Amazonas, o líder socialista na Assembleia Legislativa, deputado Serafim Corrêa, recomendou diálogo da cúpula nacional com os deputados rebeldes do partido.

Já o presidente regional do PDT, Hissa Abrahão, se recolheu ao silêncio com relação à crise que rachou o partido.

Otimismo de Lira

Analistas afirmam que, provavelmente, o placar de 47 votos a mais a favor do Governo Federal na votação em primeiro turno da PEC dos Precatórios na Câmara dos Deputados não mudará na próxima terça-feira, quando ocorrerá a votação final.

Segundo os analistas, o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), aposta que o placar poderá até ser ampliado, tendo em vista a tendência de parlamentares, não apenas do PDT e do PSB, mas de outros partidos que decidiram trocar de legenda e não seguem mais as orientações de suas cúpulas nacionais.

Delphina a gás

O Hospital Delphina Aziz se tornou a primeira unidade hospitalar da região Norte a ser abastecida com gás natural (GN).

O abastecimento, realizado pela Cigás, representa o início da oferta do combustível para abastecimento de unidades de serviços essenciais no Estado.

Atualmente, são 7.600 unidades consumidoras de gás contratadas pela Cigás, que quer superar, até 2025, a marca de 21 mil marcas consumidoras de segmentos como indústrias, comércios, residências e automóveis, além dos serviços essenciais, a exemplo do Hospital Delphina Aziz.

Feira suspensa

Neste sábado (06), a Feira de Produtos Regionais da Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas (ADS), que funciona no Centro Cultural Povos da Amazônia (antiga Bola da Suframa), não será aberta ao público.

O espaço onde a exposição está localizada passará por uma reestruturação para melhor atender consumidores e feirantes. A feira será retomada no próximo sábado, dia 13, aberta das 5h às 11h.

Giro de Arthur

Candidato às prévias do PSDB, que acontecem neste mês de novembro, o diplomata Arthur Virgílio Neto prossegue seu giro pelo Brasil debatendo a conjuntura nacional e divulgando propostas acerca da Amazônia.

Neste sábado ele visita a cidade de Natal, capital do Rio Grande do Norte, e no domingo, a pregação tucana alcançará João Pessoa (PB) e Maceió (AL).

O fim da peregrinação pelo Nordeste será em Recife (PE), na segunda-feira (8).

Escola sob ameaça

Em Humaitá, no Vale do Rio Madeira, pais e estudantes vivem verdadeiro estado de pânico com as fortes ameaças feitas por membros de uma facção criminosa contra professores e alunos da Escola Estadual Álvaro Maia.

As ameaças estão sendo realizadas via Instagram e aplicativo Whatsapp insinuando ataques por meio de armas brancas e de fogo contra educadores e alunos.

Crime organizado

As ameaças à Escola Estadual Álvaro Maia, conforme fontes da coluna em Humaitá, podem estar relacionadas à tentativa de reorganização de uma facção criminosa no Norte do país.

Na terça-feira (31/10), a Operação Presente de Grego, da Polícia Federal, com o apoio da Polícia Militar, apreendeu vários indivíduos que seriam ligados à facção nos estados do Amazonas e Roraima.

No Amazonas, a operação focou, principalmente, Humaitá, hoje considerado um município estratégico para o crime organizado que explora o mercado de drogas e o contrabando de ouro no Vale do Madeira.

Aulão Enem

No dia 13 de novembro, das 8 às 12h, o Uninorte (Centro Universitário do Norte) promove o Aulão Enem, evento gratuito destinado aos candidatos inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio 2021.

Professores apresentarão conteúdos de Língua Portuguesa e Matemática, revisando os principais assuntos que caem na prova e técnicas para interpretar as questões do exame.

O Aulão acontecerá de modo presencial no Teatro da Unidade 6, na Avenida Joaquim Nabuco, 1365, Centro. As inscrições podem ser feitas no link https://bit.ly/AulãoEnemUNN.

Em 2021, o Enem acontece nos dias 21 e 28 de novembro em todo o Brasil.

Licenciamento

Aguarda sanção do governador Wilson Lima o Projeto de Lei 516/2021, de autoria dos deputados Ângelus Figueira (DC) e Sinésio Campos (PT), que determina a concessão de crédito e prorroga a dispensa de Licenciamento Ambiental para atividades agropecuárias e de aquicultura no Amazonas.

Segundo Ângelus, o PL destravará a burocracia para deslanchar o setor primário do Estado.

OMS preocupada

A Organização Mundial de Saúde (OMS) está preocupada com o recrudescimento da Covid-19 na Europa motivado pela cobertura vacinal desigual e pelo relaxamento precipitado de medidas preventivas em vários países.

Conforme Hans Kluge, diretor da OMS para a Europa, o número de casos na Europa e na Ásia Central aumentou 6% em uma semana e as mortes, 12%, com novas infecções diárias aumentando em 55% no mês passado.

A Europa e a Ásia Central respondem por 59% de todos os casos confirmados globalmente e quase metade de todas as mortes.

