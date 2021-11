Renato Gaúcho X Sócrates- Ciência, Empirismo, Ídolo e Humildade

| Foto: Reprodução

A sociedade gira em torno das redes sociais, ao mesmo tempo em que oferece uma infinidade de coisas, torna-a um alvo relativamente fácil de suas próprias ações. Os usuários vivem um verdadeiro Big Brothers, quase tudo fica registrado. Não pode vacilar!

A crônica de hoje, tem por finalidade levantar uma discussão, sobre a importância da ciência na vida das pessoas; empirismo; o papel de um ídolo ou líder e humildade. O pano de fundo é o futebol, pois ele representa diversas questões da microssociedade brasileira, tudo que ocorre “dentro dos gramados”, ocorre fora dele.

O campeonato brasileiro está chegando ao fim e, o clube de maior torcida Clube de Regatas Flamengo, não consegue repetir satisfatoriamente o encanto e unanimidade de 2019. “Deixou mal acostumados” seus torcedores, que cantarolavam felizes da vida. Hoje no comando o polêmico ex-jogador e técnico Renato Gaúcho, autor de célebres frases e vídeos que outrora pareceram engraçadas e com pitadas de bom humor, hoje revelam-se sem graça e muito questionado.

Para participar desde jogo decisivo, convoquei o professor Cícero Chaves Souza, filosofo pela UCB e especialista em comunicação social. Assim como seu colega homônimo Marco Túlio Cícero, filósofo da gens “Túlia da República Romana”, é um craque que nos faz questionar a própria existência humana e seus problemas, além de colaborar a expor argumentos a partir do próprio pensar. Vou ousar: é um tradutor da filosofia e como está se relaciona no cotidiano das pessoas.

| Foto: Reprodução

- Professor, a ciência é na essência um bem comum, deve ser aberta a qualquer sujeito, para usufruto de todos. Qual a importância da ciência na vida das pessoas?

Primeiramente, temos que entender o que é ciência. A Ciência significa conhecimento e vem do latim “scientia”. E o conhecimento o que é? É a Gêneses, a base da ciência. Porém, não é qualquer conhecimento, esse conhecimento é sistemático, entendido como elaboração coerente do saber e como explicação das intenções conscientes dos indivíduos, que encontram na racionalidade o seu principal instrumento para compreender o mundo em que habitam. Por isso, a ciência é importante na nossa vida, pois nos ajuda a ordenar e organizar as coisas porque elas são organizáveis, ordenáveis, compreensíveis nelas mesmas e por elas mesmas. Através da ciência muitas coisas mudaram durante os séculos: doenças foram eliminadas, tecnologias foram implantadas, ideologias foram superadas e pessoas transformadas.

- Apesar das melhorias visíveis em muitas áreas promovida pelo saber cientifico e sua aplicação no cotidiano das pessoas, percebo uma negação muito forte em pleno século XXI por pessoas em sua maioria leigas. Sempre foi assim, ou é uma percepção equivocada?

Sim, há uma negação. No decorrer da história da humanidade, os seres humanos sempre tiveram resistência ao novo, visto que, a mudança nos obriga a sairmos da área de conforto. Como a ciência é conhecimento e o conhecimento é uma relação que se estabelece entre um sujeito que conhece e um objeto a ser conhecido, se não houver essa simbiose não haverá conhecimento, só há saber se nos lançarmos no mundo. Eu não chamaria essas pessoas simplesmente de leigas, mas sim, inconscientes de sua própria realidade, como dizia o filosofo Sócrates: falta um conhecimento de si. “Conhece-te a ti mesmo”, um conhecimento que transforme o seu próprio ser, que modifique minha relação comigo, com os outros e com o mundo.

- A ciência do esporte abrange diversas áreas do conhecimento que visam entender e otimizar o desempenho esportivo, a performance máxima. No cotidiano do povo brasileiro e no futebol são comuns os rituais, as superstições. Parece que todo jogo é uma sexta-feira 13, é algo que não se pode mensurar, mas devemos respeitar. Isto também não é uma negação à ciência?

A religiosidade e as superstições sempre estiveram presentes na humanidade, o filósofo Feuerbach (1804 – 1872), dizia que a noção de religião é tão antiga quanto os primeiros homens e que, de certa forma, é inata a nós, isso quer dizer que faz parte da natureza humana, porém, não podemos deixar que essa natureza tome conta do nosso ser. Para Feuerbach a filosofia tem como função dissolver essa natureza religiosa para afirmar o homem. Devemos sim respeitar, mas, não esqueçamos que somos seres racionais e que a ciência encontra-se na racionalidade, acima de qualquer fanatismo e superstições temos que entender que a ciência faz parte do mundo do futebol. E está ajudando, cada vez mais, o esporte a resolver problemas que param nas limitações humanas.

- A impressão do esporte futebol aqui no Brasil, é que todos já nascem sabendo jogar ou são profundos especialistas. Parece que são autossuficientes! O treinador Renato Gaúcho bradou em voz alta “Quem sabe, sabe. Quem não sabe vai estudar. Eu não preciso!” Arrogância, falta de humildade ou é uma característica de pessoas narcisistas?

Como diz na teoria do conhecimento, todo ser humano busca o conhecimento e é apto a conhecer. Segundo Sócrates, isso é uma habilidade pessoal que pode ser separada da técnica e da experiência. Por outro lado, Sócrates também afirma no seu saber filosófico que é de suma importância unir o saber ao fazer. Isso quer dizer que não adianta eu ser um bom jogador de futebol ou treinador, se eu não sei as técnicas necessárias para um bom desenvolvimento, assim como, eu posso conhecer todas as técnicas (profissional de laboratório), mas não ter a experiência, a habilidade inata. Por isso, para combater a arrogância das pessoas, Sócrates dizia em sua famosa frase “Só sei que nada sei”, não entendida por muitos.

Essa frase expressa o conhecimento da verdade, através da nossa própria ignorância, na qual reconhecemos que não possuímos todo o conhecimento. Reconhecer que não sabemos não é um defeito, não diminui ninguém, pelo contrário, nos leva a abandonar nossa superioridade e arrogância e a buscar um conhecimento verdadeiro, faz reconhecer que enquanto ser humano somos limitados e que precisamos sempre aprender mais. Isso, podemos chamar de humildade, uma grande virtude que está faltando no mundo pós-moderno.

- Professor, nós precisamos de ídolos (líderes) e bons exemplos além dos esportes, para inspirar as crianças e adultos. Qual seria este papel?

Para mim, o papel de líder deve ser sempre a busca do meio termo das coisas. Assim nos ensinou o filosofo Aristóteles: tudo tem um meio termo, devemos buscar sempre a moderação. Para ele a “moderação ou temperança, é um grande bem e a verdadeira fonte de felicidade”.

- Agradeço professor Cícero pela entrevista, essas linhas são suas, um até breve!

Eu que agradeço essa minha participação, espero ter ajudado com essas simples palavras a entendermos que no mundo em que vivemos, já não se pode conviver com a arrogância e a falta de humildade, como nos ensinava os clássicos da filosofia. Termino utilizando essa simples e rica frase de Sócrates: “o mestre poderá ajudar seu discípulo a encontrar por si mesmo esse bem, fazendo-o “dar à luz” o conhecimento do bem que sempre esteve com o indivíduo”.

Por fim, concluo com o Mais Sábio que pisou na terra, JESUS – “Por isso, pela graça que me foi dada digo a vocês: Ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter; mas, ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que DEUS lhe concedeu”. (Romanos 12:3-5)

Leia mais:

Futebol e música, uma delirante paixão brasileira

Futebol e música- a delirante paixão brasileira- parte II