CONTEXTO: Convênios de Wilson e David, Auxílio e mais

| Foto: Divulgação

Wilson e David assinam convênios

para recapear ruas de toda a cidade

O governador Wilson Lima e o prefeito David Almeida assinaram, ontem, três convênios, da ordem de R$ 155 milhões, que possibilitarão o recapeamento de ruas em todas as zonas da capital.



Do valor total, R$ 139 milhões são recursos do Governo do Estado e R$ 11 milhões, da Prefeitura de Manaus. O valor de R$ 5 milhões será investido no incremento da agricultura na cidade.

Os convênios são partes de um pacote de onze confirmados entre Wilson e David para investimentos da ordem de R$ 580 milhões, de acordo com Protocolo de Intenções assinado pelos dois mandatários em 24 de outubro, no aniversário de Manaus.

Auxílio Estadual



Na véspera da abertura dos postos para a distribuição dos cartões do Auxílio Estadual permanente em Manaus, que começa nesta quarta-feira (10), o governador Wilson Lima fará a entrega dos primeiros cartões para 859 famílias da capital nesta terça.



A entrega será no Centro de Convivência da Família Padre Pedro Vignola, no bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus.

O auxílio mensal de R$ 150 vai beneficiar 300 mil famílias em todo o estado, sendo 158 mil somente na capital.

Nove postos



O Governo do Amazonas montou nove postos em todas as zonas de Manaus para iniciar a entrega dos cartões amanhã.



Quem quiser conferir para ver se tem direito ao benefício pode acessar o site auxilio.am.gov.br.

Bolsonaro é do PL



O presidente Jair Bolsonaro disse ontem à CNN Brasil que já fechou "99% com o PL e que a sua filiação será uma questão de tempo.



Ele afirmou que está acertando últimos detalhes com o presidente nacional do partido, Valdemar Costa Neto, para “marcar a data do casamento".

Indígenas na COP



Para Roberto Waack, um dos fundadores da Concertação para a Amazônia, que reúne 400 lideranças indígenas, a participação dos índios na Conferência da ONU sobre as Mudanças Climáticas (COP26) está sendo positiva, mas advertiu sobre situações que exige atenção e vigilância por parte de todos os povos da Amazônia.



“Ao longo da história, os povos indígenas não tiveram suas vozes ouvidas nos mais diferentes níveis de tomadas de decisão. É hora de ouvi-los e de contar com o conhecimento que possuem sobre a biodiversidade e a relação que devemos ter com as florestas, nos esforços globais para enfrentar a mudança climática e alcançar a meta do 1,5 oC”, diz Waack.

Olho em bilhões



Segundo Roberto Waack, acordos como a Declaração para Florestas, que destinará financiamento da ordem de US$ 19,2 bilhões para deter e reverter o desmatamento até 2030, devem ser acompanhados com rigor.



Ele alerta sobre US$ 1,7 bilhão anunciado por Alemanha, Estados Unidos e Holanda para ser repassado diretamente aos povos indígenas e tradicionais.

Txai Suruí



Como Roberto Waack, a líder indígena Txai Suruí também se mostra preocupada com os critérios que permitirão o envio direto dos US$ 19,2 bilhões aos índios e aos demais povos da floresta.



“Esses acordos são importantes, mas é preciso cobrar como isso acontecerá: quem vai receber, por onde este investimento passará e como vamos garantir que ele chegará a quem precisa. Hoje muitos povos lutam contra invasores, queimadas e desmatamento, mas sem estrutura para isso”, afirma Txai.

“Fracassou”, diz Greta



Ao liderar um ato de protesto que mobilizou 25 mil pessoas em Glasgow, Escócia, no último final de semana, a ativista sueca Greta Thunberg, do movimento Fridays for Future, disse que a COP26 “fracassou”



Para Greta, não há mais esperança de que o e evento produza soluções positivas para a segurança e a preservação do ecossistema planetário devido a má vontade dos países industrializados quanto a redução das emissões de gases tóxicos e em relação aos aportes de recursos para o combate ao desmatamento.

Melo se assanha



Em entrevista à Rede Tiradentes, o ex-governador José Melo deitou falação contra seus desafetos e deixou claro que disputará uma cadeira na Assembleia Legislativa nas eleições de 2022.



Sobre o mundo “cão” da política, ele desabafou: “Descobri que Deus existe e o Diabo também”.

Melo ainda não definiu por qual partido concorrerá na batalha de votos do ano que vem.

PMM acelera



A Prefeitura de Manaus incluiu cinco shopping centers e a feira da Manaus Moderna como novos pontos de vacinação para ampliar o acesso às vacinas contra a Covid-19 e aumentar o percentual da população com o esquema vacinal completo.



Conforme a secretária municipal de Saúde, Shádia Fraxe, o objetivo é ultrapassar logo a marca dos 70% de pessoas imunizadas na capital. Até este sábado passado, a marca estava em 67%.

Giba elogia



Um dos maiores jogadores de vôlei de todos os tempos, campeão olímpico e tri campeão mundial, o craque Giba destacou a importância dos Jogos Escolares Brasileiros (JEBs) aos atletas amazonenses de alto rendimento.



O elogio foi feito em recente diálogo com o diretor-presidente da Faar, Jorge Oliveira, no Parque Olímpico na cidade do Rio de Janeiro, sede da competição que contemplou 17 modalidades, com 18 medalhas conquistadas pelo Amazonas.

Tombamento



A polêmica questão do tombamento do Encontro das Águas será debatido em audiência pública na Câmara dos Deputados na próxima quinta-feira (11).



A audiência contemplará propositura de autoria do deputado federal amazonense Zé Ricardo (PT), que defende o tombamento do patrimônio histórico do Estado.

Correios na pauta

A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado (CAE) retoma hoje a análise do projeto de lei que permite a privatização dos correios.



Na última reunião da comissão, em 26 de outubro, a análise foi adiada após pedido de vista coletiva.

Atualmente a iniciativa privada participa da exploração dos serviços postais por meio de franquias, mas os preços seguem tabelas dos Correios, que detêm o monopólio de serviços como o de envios de cartas e telegramas. Mas já existe concorrência privada para o serviço de entrega de encomendas.

Alta dos combustíveis



Os senadores da CAE também devem apreciar um requerimento de convocação do ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, e do presidente da Petrobras, Joaquim Silva e Luna, para debater a atual política de preços dos combustíveis.



O requerimento foi apresentado pelo senador Otto Alencar (PSD-BA), presidente da comissão.

Conforme o senador, em 2021 a Petrobras aumentou os preços da gasolina 11 vezes e os preços do diesel, nove vezes. No ano, a gasolina subiu 74% e o diesel, 64,7%. “Por isso, é primordial a avaliação da política de preços dos combustíveis”, diz ele.

