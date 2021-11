EDITORIAL: Guedes fala mal do Brasil

Ao agredir, mais uma vez, a ZFM, Guedes detonou uma das ferramentas mais positivas que o país deveria que exaltar e valorizar em Glasgow | Foto: Reprodução

MANAUS (AM) - Na contramão das orientações do presidente Jair Bolsonaro, que aconselha aos representantes do Brasil em Glasgow boas maneiras e a divulgação positiva das ações federais quanto ao meio ambiente, o ministro da Economia, Paulo Guedes, escolheu lamentavelmente o cenário da COP26, na última sexta-feira (5), para detonar a Zona Franca de Manaus.



O pior é que o malfazejo ministro, ao atacar a ZFM, difamou exatamente o modelo federal de desenvolvimento econômico que mais deu certo no Norte do pais e que tem sido reconhecido pela comunidade internacional como exemplo de modelo industrial sintonizado com as regras de preservação ambiental.

Ao agredir, mais uma vez, a ZFM, Guedes detonou uma das ferramentas mais positivas que o país deveria, sim, que exaltar e valorizar em Glasgow por sua importância no contexto verde do mundo desde 1967, quando nasceu, sempre se destacando por valorizar o trinômio economia/homem/natureza.

Durante um painel por videoconferência, parte da COP26, Guedes destilou sua ira contra a ZFM, classificando de “obsoleta” a atividade industrial do PIM e acusando a ZFM de produzir cinturões de pobreza. Sem papas na língua, e pouco preocupado com as consequências de sua fala, o ministro cuspiu fogo contra um modelo desenvolvimentista que ele abomina por ser inimigo da política de concessão de incentivos fiscais para fazer crescer Estados isolados como o Amazonas.

No painel, além de atacar a ZFM, Guedes deitou falácias sobre a transformação da Amazônia em paraíso da bioeconomia e da economia digital. Pura demagogia, já que ele não levou projeto algum para dizer ao mundo como seria a construção desse Vale do Silício no Norte do Brasil.

