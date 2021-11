CONTEXTO: COP26, Amazônia Frustrada e mais

| Foto: Divulgação

COP26 à beira do fracasso, dizem



analistas

Um balanço de analistas do Site Eco indica que a COP26, que se encerrará na próxima sexta-feira (12), em Glasgow, Escócia, caminha para ser um grande fracasso devido a incapacidade dos países de avançarem em medidas consideradas estratégicas para o enfrentamento da crise climática no planeta.



Apesar da visibilidade política que os jovens e as populações indígenas tiveram no evento, os analistas são céticos quanto a praticidade de medidas debatidas na COP, mas que até agora não foram bem definidas pelas cúpulas dos países ricos que, aparentemente, se comprometeram com o combate à crise.



De acordo com eles, a COP pode acabar sem quase nada resolvido envolvendo a regulamentação do mercado de carbono, a definição dos marcos temporais comuns e os mecanismos de transparência e de financiamento. A redução das emissões de carbono, lamentavelmente, deve permanecer na estaca zero, preveem os analistas.



Amazônia frustrada



Com visível má vontade, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), empurrou com a barriga e não colocou em votação o projeto de lei, do deputado federal amazonense Marcelo Ramos (PL) que regulamenta o mercado de créditos de carbono no Brasil.



O PL deveria ser apresentado na COP26, mas, apesar de sua importância para o Brasil, e especialmente para a Amazônia, foi atirado às gavetas da Câmara por Lira e não chegará à Conferência do Clima das Nações Unidas até o próximo dia 12.

Créditos difíceis



O PL de Ramos cria o mercado brasileiro de redução de emissões para regular a compra e venda de crédito de carbono, um certificado que comprova a redução de emissões de gases do efeito estufa.



Conforme o parlamentar, sobretudo para os segmentos exportadores, diversos países já exigem esse compromisso para permitir acesso ao mercado interno.

DPE contra Aras



O defensor público geral do Amazonas, Ricardo Paiva, manifestou-se ontem contrário à posição do procurador-geral da República, Augusto Aras, que quer limitar a atuação das Defensorias Públicas do Brasil.



O pedido de Aras contra as Defensorias será julgado na sexta-feira (12) pelos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF).

“A ação do procurador geral da República é nociva e só prejudica os mais pobres”, afirma Paiva.

Seleção em Manaus



A CFB confirmou, para os dias 22 de novembro e 01 de dezembro, jogos da Seleção Brasileira Feminina na Arena da Amazônia, em Manaus.



Com a presença da sua principal estrela Marta, a Seleção será a maior atração do Torneio Internacional de Futebol Feminino que ocorrerá na capital do Amazonas com as presenças das seleções de Venezuela, Índia e Chile, que enfrentarão as brasileiras na Arena.

Parque das Águas



A Prefeitura de Manaus alerta que a construção do Parque Encontro das Águas, na Zona Leste, ainda está em projeto, fase de prospecções e etapa de estudos, para a sua implantação e detalhamento.



O local não está em funcionamento ou qualquer tipo de operação. Por isso, a segurança dos banhistas, que eventualmente frequentarem a área, é de responsabilidade dos mesmos, uma vez que o parque, ainda em desenvolvimento, não conta com infraestrutura para receber a população, desde salva-vidas até segurança pública.



Guerra aos piratas



A Assembleia Legislativa (Aleam) resolveu abrir guerra aos chamados “piratas dos rios”.



Ontem o deputado-presidente do Poder, Roberto Cidade (PV), propôs a criação de uma delegacia especializada para combater a pirataria que aterroriza as famílias ribeirinhas que habitam as margens dos rios da região, do Madeira ao Solimões.

Em discurso, o deputado Adjuto Afonso (PDT) declarou apoio à proposta de Cidade, argumentando que os assaltos às embarcações já passam dos limites, exigindo medidas duras por parte do Governo do Estado.

Cigás por cima



No Amazonas, setembro foi o melhor mês para a Cigas em seus dez anos de comercialização de gás natural no Estado.



A média de volume comercializado foi de 5,596 milhões de metros cúbicos por dia.



Todos os segmentos atendidos pela Cigás apresentaram desempenho superior aos registrados antes do início da pandemia, no referido mês. Atualmente, são beneficiados com o gás fornecido pela empresa os segmentos Termelétrico, Industrial, Comercial, Veicular, Residencial e o mais recente, o de Liquefação/Autogeração.

Disputa no PL



Com a decisão do presidente Jair Bolsonaro de se filiar ao PL, começam as especulações sobre a nova situação do partido no Amazonas.



Segundo fontes, o ex-prefeito Alfredo Nascimento, que deverá concorrer à Câmara Federal em 2022 e que está bem alinhado ao presidente nacional da legenda, Valdemar Costa Neto, terá problemas para se sustentar no cargo.

O deputado federal Delegado Pablo está propenso a seguir Bolsonaro e trocar o PSL pelo PL, e pretende o comando regional da sigla atualmente com Alfredo.

Novas adesões



A exemplo de Pablo, o deputado estadual Delegado Péricles é outro que deverá deixar o PSL e ingressar no Partido Liberal para concorrer à reeleição.



O Coronel Alfredo Menezes, outro fiel seguidor do presidente Bolsonaro no Amazonas, ainda não se manifestou sobre a troca de legenda. Seus aliados dizem que ele está bem no Patriotas, presidido pelo deputado Felipe Souza.

Batalha no TCE



Até o momento, quatro conselheiros estão mais do que empenhados na luta pelo comando do TCE-AM: Yara Lins, Érico Desterro, Júlio Pinheiro e Ari Moutinho Filho.



A batalha eleitoral acontecerá dia 16 deste mês de novembro, quando será conhecido o sucessor (a) do atual presidente Mario de Mello para o próximo biênio.

À luz do Regimento Interno, a vez para comandar a Corte seria do conselheiro Júlio Cabral, que, entretanto, abandonou a disputa por razões de saúde.

Governo não para



O governador Wilson Lima assinou convênios com as prefeituras de Lábrea, Manicoré e Maués, que somam R$ 27,4 milhões.



Os recursos vão turbinar a pavimentação de ruas e impulsionar ações envolvendo a educação e o setor primário. Para Lábrea foram destinados R$ 20,8 milhões. Manicoré levou mais de R$ 1,6 milhão, enquanto para Maués serão liberados R$ 5 milhões.



Agricultura Familiar

Sob a coordenação da Embrapa, acontecerá, a partir desta quarta-feira (10), até sexta (12), no formato híbrido, o II Workshop Pesquisa e Agricultura Familiar, reunindo pesquisadores, professores, alunos e agentes sociais e públicos.



Na ocasião, haverá o lançamento do livro “Tecnologia Sustentável e inclusão social em agroecologia e produção orgânica no Amazonas”, de autoria conjunta das professoras Albejamere Pereira de Castro, Francimara Souza da Costa, Marília Gabriela Gondim Rezende, Jozane Lima Santiago e Terezinha de Jesus Pinto Fraxe.

Palestras



O Workshop da Embrapa abordará temas como a agricultura familiar pós-pandemia: os desafios da tecnologia e Inovação.



As palestras também focarão “A Defumação de Peixes”, “Tecnologia de produção e subprodutos do Cará para o desenvolvimento da Agricultura Familiar” e “Ações e experiências de desenvolvimento da agricultura familiar”.

