EDITORIAL: Manaus quer ser referência nacional em saúde básica

‘Vamos tornar a saúde básica de Manaus referência para o Brasil’, disse o prefeito David Almeida em recente encontro com bolsistas em Saúde da Família e Comunidade. Na ocasião, ele expressou sua determinação de transformar os paradigmas da saúde básica da capital, alcançando a meta de 90% de cobertura da população.

Se obtiver esse percentual, David colocará Manaus no lugar mais alto do ranking nacional no que concerne à saúde básica, proporcionando mais uma lição sobre como é possível fazer muito quando se tem, acima de tudo, vontade política e equipe de trabalho competente.

O prefeito está reformando 58 UBSs (Unidades Básicas de Saúde) e já providenciou contratações visando a construção de 20 novas unidades, encerrando o atendimento nas casinhas de 32 metros quadrados.

“Agora, vamos dotar a cidade de Manaus com uma das melhores Atenção Básica do Brasil. Tínhamos projetado, em campanha, uma cobertura básica de 75% no final de quatro anos. Mas no final de apenas dez meses, já passamos dos 77%. Com as novas UBSs e com o concurso público da Semsa, vamos certamente passar dos 90%. Esses novos médicos são fundamentais para que possamos continuar melhorando os nossos marcadores", declarou David.

A cidade torce para que o prefeito alcance seu intento. Afinal, a Atenção Básica à Saúde é relevante pela prevenção, evitando que pequenos problemas de saúde se agravem. Ademais, anula a superlotação das emergências em hospitais. Tomara Manaus vire exemplo nacional.

