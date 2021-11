CONTEXTO: Novo partido de Bolsonaro, Projeto de Marcelo Ramos e mais

| Foto: Divulgação

Novo partido

Presidente municipal do PL, o deputado Marcelo Ramos não descarta deixar a legenda que deverá passar por mudanças internas a partir do ingresso do presidente da República, Jair Bolsonaro, e de parlamentares oriundos do PSL.

Ramos estuda proposta para ingressar no União Brasil e também desenvolve conversas com o PSB, presidido no Amazonas pelo vereador Marcelo Serafim.

As especulações envolvendo o PSD não procedem, segundo fontes.

Projeto de Marcelo Ramos impõe

transparência às emendas do relator

Projeto de Resolução, de autoria do deputado Marcelo Ramos (PL-AM), vice-presidente da Câmara Federal, determina a publicidade das emendas de relator ao Orçamento (classificadas de RP9). Como é do conhecimento público, a ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal (STF), suspendeu o pagamento dessas emendas, constrangendo o Congresso Nacional.

No Twitter, Ramos escreveu: "As emendas RP9 devem ter critérios de distribuição e total transparência com publicidade de objeto, deputado que indica e Estado ou município beneficiado".

Enquanto isso, o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), pressiona por uma saída rápida para o impasse gerado pelo ato de Weber. As emendas do relator integram o chamado “orçamento secreto”, que grupos de parlamentares utilizam para direcionar recursos financeiros às suas bases eleitorais em estados e municípios.

Casas populares

O Governo do Amazonas vai construir 648 unidades habitacionais, como parte do Programa Social e Ambiental de Manaus e do Interior (Prosamin+). Parte dessas unidades será construída em áreas desapropriadas em gestões anteriores e que estão sem uso, proporcionando considerável economia de recursos aos cofres públicos.

O novo programa beneficiará 60 mil pessoas na Zona Leste de Manaus com obras de urbanização, construção de novos conjuntos habitacionais, saneamento básico e drenagem urbana.

Buscando recursos

O prefeito David Almeida (Avante) está em Brasília articulando recursos para realizar novos investimentos em Manaus nas áreas de saúde, educação, social, infraestrutura e turismo.

Os recursos deverão fluir a partir de emendas parlamentares dos membros da bancada federal do Amazonas no Congresso.

Posse de Campbell

Na noite de ontem, juntamente com o titular da Semed, Pauderney Avelino, David Almeida prestigiou a posse do amazonense Mauro Campbell Marques no cargo de corregedor-geral do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

O ministro substituiu Luís Felipe Salomão em concorrida solenidade prestigiada por vários membros da bancada federal do Amazonas no Congresso.

Braguinha forte

De acordo com ato do governador Wilson Lima, publicado no Diário Oficial do Estado, o diretor-presidente da Suhab, João Coelho Braga, o Braguinha, vai comandar, também, a nova Secretaria de Cidades e Territórios do Governo do Amazonas.

Servidor público há 40 anos, bacharel em Direito pela UFAM, Braguinha cresce no contexto da administração estadual.

Indenização

O pagamento de parcela indenizatória como forma de remuneração pela contraprestação de serviço prestado além do respectivo horário de trabalho para servidores efetivos e médicos da Semsa, abriu a pauta de votação ontem na Câmara Municipal de Manaus (CMM).

Os projetos de lei, que tramitaram em regime de urgência, foram aprovados por unanimidade pelos vereadores e encaminhados para sanção do prefeito David Almeida.

Tanto servidores efetivos quanto médicos da Semsa receberão, sem custos aos cofres municipais, a indenização de 50% incidente sobre o valor da hora normal de subsídio de cargo efetivo e de 100% pelos serviços extraordinários prestados aos domingos e feriados.

Fundação Cecon

Em Cessão de Tempo, ontem, na Assembleia Legislativa (Aleam), o chefe do serviço de Endoscopia da Fundação Cecon, Marcelo Tapajós, apelou aos deputados estaduais para que colaborem, por meio de emendas impositivas, para ajudar na aquisição de um equipamento, no valor de R$ 1,9 milhão, considerado indispensável aos serviços oncológicos do órgão.

O deputado Belarmino Lins (PP), dentre outros parlamentares, se comprometeu em ajudar a FCecon. No auge da pandemia da Covid-19 ele destinou R$ 1 milhão em emenda impositiva à Fundação.

Carteira unificada

O deputado estadual Serafim Corrêa (PSB) propôs ao Governo do Estado a implantação da Carteira de Identidade Unificada, segundo projeto piloto praticado em Santa Catarina desde o último dia 8.

Conforme o parlamentar, pelo modelo catarinense, a carteira unificada possui um número só, o do CPF.

O modelo também já é adotado nos estados do Paraná e Rio Grande do Sul.

PEC 23

Nas redes sociais, o deputado federal Bosco Saraiva (SD) comemora a aprovação da PEC 23 (PEC dos Precatórios), que viabilizará a concessão do Auxílio Brasil de R$ 400 a 17 milhões de brasileiros em situação de vulnerabilidade social.

“Espero que o Senado confirme a PEC para que o benefício comece logo a ser pago a milhões de cidadãos brasileiros”, disse Bosco nas redes.

Campanha esquenta

A campanha eleitoral para a Prefeitura de Coari começa a pegar fogo. Os três candidatos, que se preparam para a corrida às urnas no dia 5 de dezembro, intensificam a caça aos votos no centro e nos bairros periféricos da Terra do Petróleo.

Na manhã de ontem, o candidato Robson Tiradentes Jr (PSC) e o seu vice, Coronel Ayrton Norte, mobilizaram pouco mais de mil pessoas no Pera, um dos bairros mais pobres de Coari.

Na segunda-feira (08), o juiz Fábio Alfaia afastou-se do cargo e não vai mais presidir a eleição suplementar no município.

Insegurança

Moradores do Conjunto Residencial Villa da Barra, situado na Zona Norte de Manaus, entre os conjuntos Nova Cidade e Nova Galileia, estão alarmados com sucessivos assaltos ocorridos nas últimas semanas.

Segundo os moradores, dois delinquentes, usando uma motocicleta, realizam assaltos a qualquer hora do dia ou da noite, causando pânico às pessoas. Os denunciantes afirmam que a guarita, construída na entrada do conjunto, não funciona como deveria, não sendo problema para os delinquentes que entram no Villa da Barra como bem entendem, sem resistência às suas ações criminosas.

Calamidade

A Assembleia Legislativa (Aleam) aprovou ontem estado de calamidade pública em Envira, no Alto Juruá, em razão da forte estiagem na região que comprometeu as reservas hídricas do município.

De acordo com informações do deputado Adjuto Afonso (PDT), técnicos da Cosama já se encontram no município tentando garantir o funcionamento do sistema de abastecimento d`água local.

Medalhas

A Aleam também aprovou ontem a concessão da Medalha Ruy Araújo ao prefeito Bruno Ramalho, de Carauari, atendendo a Projeto de Resolução Legislativa de autoria do deputado Belarmino Lins.

A medalha, contemplando PRL do deputado-presidente do Poder, Roberto Cidade (PV), também distinguirá o ex-prefeito de Autazes José Thomé Filho.

O atleta Reyson Gracie, faixa vermelha 9º grau de Jiu-Jitsu, será outro homenageado com a Medalha Ruy Araújo, por iniciativa do deputado Ângelus Figueira (DC).

