CONTEXTO: Auxílio Brasil, Sucesso na COP26 e mais

| Foto: Divulgação

Auxílio Brasil de R$ 400 sairá de qualquer

maneira. Presidente Bolsonaro prepara MP

O Palácio do Planalto já possui um Plano B caso a PEC dos Precatórios, já aprovada pela Câmara dos Deputados, seja rejeitada pelo Senado: a edição de uma Medida Provisória para garantir o Auxílio Brasil de R$ 400 que o presidente Jair Bolsonaro quer começa a pagar já em dezembro a famílias em situação de vulnerabilidade social.



Analistas afirmam não haver sensibilidade no Senado para aprovar a PEC 23. Por isso Bolsonaro não descarta a MP que asseguraria o Auxílio e daria mais força à sua pretensão de reeleição nas eleições de 2022.

Segundo articuladores de Bolsonaro no Congresso, o Senado não está disposto a votar a PEC dos Precatórios com a celeridade devida neste final de ano.

Sucesso na COP26



A apresentação do Manaus Action Plan foi um dos principais trunfos do Governo do Amazonas na 26ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2021 (COP26), que se encerra hoje na Escócia.



O plano destaca alternativas para transformar políticas públicas em garantias adequadas para a conservação das florestas, para a redução dos impactos das mudanças climáticas, com benefício direto à qualidade de vida das populações tradicionais e para a redução da pobreza.

O plano será lançado oficialmente na 12ª Reunião Anual do GCF, em fevereiro de 2022, na cidade de Manaus.

Mercado de REDD+



Representado pelo secretário de Meio Ambiente, Eduardo Taveira, o Amazonas também se destacou nas reuniões de preparação para o mercado de REDD+ (Redução de Emissões por Desmatamento e Degradação Florestal).



Taveira diz acreditar que o Estado conseguiu convencer os líderes internacionais sobre o cumprimento da meta de reduzir o desmatamento em 15% até o final de 2022 e a emissão de CO2 em 50% até 2030.

Moro atrapalha



Caciques de vários partidos dizem que a filiação do ex-ministro da Justiça Sérgio Moro ao Podemos, com discurso de candidato à Presidência da República, atrapalha mais do que ajuda na busca de uma candidatura presidencial de consenso fora da polarização Bolsonaro/Lula.



Eles entendem que Moro não reúne condições para ser o candidato de terceira via buscado e que, se resolver disputar o Senado ou a Câmara dos Deputados, então ajudará a construir uma candidatura alternativa forte para concorrer ao Palácio do Planalto.

Auxílio Estadual



Com um exército de 900 servidores, o Governo do Estado intensifica a distribuição dos cartões do Auxílio Estadual permanente em nove pontos espalhados pela cidade de Manaus.

O benefício mensal de R$ 150 alcançará 300 mil pessoas em todo estado, sendo 158 mil só na capital.



De acordo com a titular da SEAS, Alessandra Campêlo, 10 mil cartões devem ser entregues diariamente em Manaus até o dia 25 deste mês.

Seguro Defeso



Em mensagem à coluna, o deputado Dermilson Chagas alerta sobre um “golpe” armado por indivíduos inescrupulosos contra os pescadores envolvendo o seguro-defeso.



“O Seguro-Desemprego do Pescador Artesanal dos anos de 2015 e 2016 foi suspenso durante a gestão da presidente Dilma Rousseff por meio da Portaria Interministerial nº 192, porém, posteriormente, a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 5.447 foi acatada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) e a decisão foi derrubada.

“Desta forma, os pescadores já têm assegurado o direito de receber os pagamentos referentes aos períodos de 2015 e 2016”, diz a nota.

“Golpe”



Apesar disso, pessoas mal intencionadas estão querendo tirar proveito dos pescadores e cobram R$ 1 mil para supostamente entrar com ação judicial para que eles possam receber o dinheiro.



“Isso é um golpe”, diz Dermilson, garantindo que o INSS vai anunciar as datas de pagamento em breve.

Pablo de mutuca



Apesar de guardar simpatia pelo ex-juiz Sérgio Moro, o deputado federal Pablo Oliva, que não por acaso é delegado federal de carreira, disse a interlocutores que poderá esperar até março, quando se abre a janela partidária, para decidir seu novo destino político.



Uma coisa é certa: ele apoiará a reeleição do presidente Jair Bolsonaro, com quem se elegeu no PSL em 2018 e a quem permanece fiel.

Caso União Brasil



Duas questões preocupam Pablo com relação ao União Brasil, partido surgido da fusão PSL/DEM.



Em primeiro lugar, ele espera o cumprimento de um acordo de cúpulas que determinava ao político de maior expressão a presidência do Diretório Estadual da nova legenda no Amazonas.

No caso, o ungido seria Pablo, que é deputado federal.

Apoio a Bolsonaro



Outro dilema de Pablo para fechar com o União Brasil é a possibilidade de o partido lançar candidato próprio à Presidência da República em 2022.



Nesse quadro, o parlamentar não ingressaria na legenda por conta de sua determinação de caminhar com Jair Bolsonaro nas eleições do ano que vem.

Conselheiros tutelares



Tendo Parintins e Itacoatiara como municípios polos no Baixo e Médio Amazonas, a segunda etapa do curso de capacitação EAD para Conselheiros Tutelares do estado foi anunciada pelo deputado Álvaro Campelo (PP), presidente da Comissão de Promoção e Defesa da das Crianças, Adolescentes e Jovens da Assembleia Legislativa.



O objetivo é alcançar todos os 62 municípios até o fim de 2022 para dar suporte à Rede de Proteção de Crianças e Adolescentes, em especial do interior.

No país, a violência contra crianças e adolescentes atingiu o número de 50.098 denúncias no primeiro semestre de 2021. Do total, 40.822 (81% dos casos ocorreram dentro da casa da vítima, informa Álvaro.

Encontro das Águas



Não houve grandes avanços na audiência pública que debateu, na última quarta-feira, a polêmica questão da homologação do Tombamento do Encontro das Águas, entre o Rio Negro e o Rio Solimões, no Amazonas.



Na Comissão de Integração Nacional, Desenvolvimento Regional e Amazônia (Cindra), da Câmara Federal, os grupos em confronto não avançaram acordo que apontasse solução em curto prazo acerca da questão.

Autor da audiência, o deputado Zé Ricardo (PT) cobrou a homologação e prometeu realizar uma nova audiência que possa contar com a participação de representantes do Governo do Estado para a costura de um acordo que concilie os interesses em jogo.

Adeus a Cristiana

Aos 63 anos, a jornalista e colunista de política Cristiana Lôbo, âncora da TV Globo, faleceu ontem vítima de um mieloma múltiplo, agravado por uma pneumonia contraída nos últimos dias.



Com 30 anos de intensa atividade jornalística, Cristiana atuou no jornal O Estado de São Paulo e no Ministério da Saúde, além da Globo.

Leia mais:

CONTEXTO: PCC aumenta poder na fronteira, auxílio emergencial e mais



EDITORIAL: Muito se espera do Brasil na COP-26

EDITORIAL: O Amazonas na COP26