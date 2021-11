Competição – o fair play deve ser ensinado às crianças com urgência!

Leia o artigo | Foto: Reprodução

Devemos desenvolver nas crianças o sabor pela competição, da disputa leal, o prazer de conhecer, compartilhar e envolver-se no mundo do outro. Essa troca de aprendizagens poderá ajudar na formação humana e no desenvolvimento das crianças e adolescentes, preparando-os para um diálogo constante na vida adulta.

Entretanto, percebo um equívoco no seio familiar e na sociedade - a “competição exacerbada”, por quase tudo. A cobrança para que essas crianças sejam Supergirls ou Supermans é absurda a meu ver. Superproteção ou medo por parte dos pais com o futuro delas?

Começa muito cedo pois, algumas famílias exigem que seus filhos estejam mês a mês entre os cincos melhores alunos da sala, seus nomes expostos no mural, acreditando que essa seja a fórmula de prepará-los para a vida. Uma agenda cheia, há aula de tudo – que são importantes sim, mas nada de excesso. Não deveriam incluir também a educação da sensibilidade; música e artes; aulas de fraternidade; tolerância e felicidade em suas agendas?

A competição é saudável desde que com regras previamente estabelecidas e que sejam cumpridas por todos os envolvidos. Competir e ganhar é importante, mas a disputa esportiva e na vida, seria mais educativa se todos valorizassem mais o esforço para ganhar e não apenas a vitória a qualquer preço! A vaga na empresa ou na equipe.

Portanto, espero que estas linhas contribuam para a reflexão coletiva, no sentido mais amplo, visando e garantindo um direito básico – “toda criança tem o direito de não ser campeã”. | Foto: Divulgação

A competição deve servir para preparar a criança para a vida. Ela ensina a perder e a ganhar, a lidar com a vitória e com as frustrações. Será que estamos garantindo a estas crianças essas experiências ou negligenciamos este direito?

Motivado pela repercussão da mídia, trago nestas linhas, casos para análise e reflexão. - Esta semana vimos uma disputa absurda por vaga em um clube europeu, onde a jogadora do PSG (Paris Saint-Germain), Aminata Diallo foi acusada de planejar o espancamento de sua colega de equipe Keira Hamraouí.

Ao retornar para sua casa, após jantar com colegas no restaurante, Hamraouí, foi “assaltada e agredida” por dois homens encapuzados que utilizaram barras de ferro. Por causa das contusões ficou de fora da partida contra Real Madri e, Diallo foi a titular. A Policia Regional de Versalhes promoveu sua detenção, na quarta feira última, 10.11. O PSG, lamenta a violência contra sua jogadora e diz que contribuirá com as investigações.

Este caso não é raro. Em outro, uma disputa por vaga em campeonato nacional de patinação artística, nos USA – a atleta Nancy Kerring foi brutalmente atacada por desconhecido com barra de ferro, resultando em lesões que poderiam tirá-la também dos jogos olímpicos de inverno em Lillihammer, na Noruega, em 1994.

A possível beneficiada seria sua rival, Tonya Harding. O FBI (Departamento Federal de investigação – dos Estados Unidos), após investigações aproximou os autores do ataque, estavam envolvidos o marido de Tonya-Jeff Gillolt e Shawn Eckhardt, guarda-costas da patinadora. Kerring ganhou prata e Harding, com problemas nos cadarços, não se classificou às finais. Virou até filme - “Eu, Tonya”.

Os casos de doping são muito comuns nos esportes, vejam alguns casos: A desclassificação da equipe de atletismo da Rússia por duas Olimpíadas consecutivas, seus atletas competem com a bandeira do COI (Comitê Olímpico internacional). A equipe de atletismo brasileira às vésperas do mundial de atletismo de Berlim em 2009, seis atletas foram pegos no exame.

O multicampeão Lance Armstrong, ciclista heptacampeão do tour de França, foi destituído de seus sete títulos; Marion Jones, a velocista americana que ganhou cinco medalhas olímpicas (três de ouro e duas de bronze), teve que devolver após confessar o uso de substâncias proibidas durante as Olímpiadas de Sidney em 2002. Ben Jonhson, primeiro velocista a correr 100 metros abaixo de 10 segundos (9s79), três dias depois teve que devolver a medalha. Reincidente um ano depois, foi banido do esporte.

E por aqui também: Giba, Daiane dos Santos, Rebeca Gusmão, Maurren Maggi. Todos acusados de usar substâncias proibidas que aumentam a performance, alguns alegaram inocência. Maurren retornou a pista um ano depois e foi campeã nos Jogos Pan-Americano e, em 2008 ganhou ouro no salto em distância no Jogos Olímpicos de Pequim.

Portanto, espero que estas linhas contribuam para a reflexão coletiva, no sentido mais amplo, visando e garantindo um direito básico – “toda criança tem o direito de não ser campeã”. Não são adultos em miniaturas e diferem dos adultos do ponto de vista cognitivo, psicológico, físico e fisiológico. A competição deve ser natural, do ponto de vista da criança, sem cobrança exagerada da família e sociedade.

Compartilho alguns objetivos identificados na literatura para crianças e jovens ao praticarem esportes: Desenvolver aptidão física; ensinar cooperação; desenvolver competências; promover e transmitir valores da sociedade; desenvolver iniciativa; contribuir para o desenvolvimento moral; ter alegrias, diversão e ensinar a competir. São objetivos que se assimilados, ajudaram a construir pontes, tornando-os adultos equilibrados.

| Foto: Reprodução

O sonho de competir de maneira justa é antiga. Desde a Grécia Clássica de Platão (347 a.C.), outro sonhador, o Barão Pierre de Coubertin (séc. XIX). O criador dos Jogos Olímpicos da era moderna, que idealizou a filosofia dos jogos pela frase - “O importante não é vencer, mas competir com dignidade”.

O Fair Play ou jogo limpo, perpassa a barreira esportiva, são fundamentais para - o conviver em sociedade, está intimamente ligado à ética. Os praticantes devem encarar as disputas de maneira que não prejudiquem seus adversários de forma proposital. São essas utopias que devem mover o homem civilizado!

Fair Play sempre e com urgência!

