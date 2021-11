EDITORIAL: A Campanha Novembro Azul

| Foto: Divulgação

Por meio da Carreta do Homem, a Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM) intensificou, no último fim de semana, a campanha Novembro Azul, que previne o câncer de próstata no Amazonas.

Como se sabe, a campanha, realizada em nível mundial no mês de novembro, é uma grande iniciativa no sentido de detectar e prevenir, com a devida urgência, um tipo de câncer comum entre os homens e que é a causa de morte de 28,6% da população que desenvolve neoplasias malignas. No Brasil, um homem morre a cada 38 minutos vítima do câncer de próstata, segundo dados mais recentes do Instituto Nacional do Câncer (Inca).



No sábado (13), a Carreta do Homem visitou a Zona Centro-Sul de Manaus, realizando exames de toque retal e de dosagem sanguínea do Antígeno Prostático Específico (PSA). Na ocasião, profissionais de saúde promoveram intensas ações de conscientização, alertando para a necessidade do diagnóstico precoce do câncer de próstata.



O objetivo do Governo do Amazonas e da SES, com a Carreta do Homem, é atender o máximo de pessoas que buscam a avaliação urológica tanto na capital quanto no interior do Estado. Até o fim de novembro, a Carreta realizará atendimentos em cada sábado, procurando reduzir o tempo de espera dos pacientes regulados pela Central Unificada de Regulação e Agendamento de Consultas e Exames (Cura).



Mas, os atendimentos não contemplam apenas os homens que estão na fila de espera, precisando de socorro imediato, mas também qualquer indivíduo que queira fazer o exame preventivo. O câncer de próstata não é a Covid-19, mas mata da mesma forma que o vírus letal.

