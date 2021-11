CONTEXTO: Novo presidente do TCE, Disputa na OAB e mais

| Foto: Divulgação

Tribunal de Contas elege hoje novo

presidente para o biênio 2022/2023

O Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) realiza, nesta terça-feira (16), a eleição que definirá o seu novo presidente para o biênio 2022–2023. Os conselheiros Júlio Pinheiro, Érico Desterro, Ari Moutinho e Yara Lins concorrem ao cargo.

A batalha de votos de hoje também definirá a escolha dos novos ocupantes dos cargos de corregedor-geral, ouvidor e os presidentes da 1ª e 2ª Câmaras da Corte de Contas. O sistema de votação será direto e secreto.

O ex-deputado estadual Josué Neto, ex-presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), não pode disputar a sucessão de Mário de Mello por não ter cinco anos de atividade no tribunal.

A eleição será transmitida pelos perfis do TCE-AM no YouTube (TCE Amazonas), Facebook (/tceam) e Instagram (@tceamazonas), e também pela Rádio Web (www.tce.am.gov.br).

Disputa na OAB-AM

Aptos ao voto, 6.800 advogados escolhem, nesta terça-feira (16), o nome que presidirá a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/AM) durante os próximos três anos.

O duelo envolve a Chapa 30, “OAB Unida”, do candidato Jean Cleuter, e a Chapa 10, “Ordem para a Advocacia”, de Paulo Maffioletti.

A votação será presencial na Arena da Amazônia, das 9h às 17h. O advogado Vasco Macedo Vasques preside a Comissão Eleitoral, com Jocione dos Santos Souza Júnior na vice.

Emergência climática

Para Claudio Angelo, jornalista e coordenador do Observatório do Clima, a COP 26, que chegou ao fim no último final de semana em Glasgow, no Reino Unido, deixou a desejar ante o grave problema da emergência climática vivida pelo planeta Terra.

Segundo ele, a conferência internacional avançou pouco em relação à regulamentação do Acordo do Clima de Paris, que inclui as regras de operação do mercado de carbono. Também fracassou quanto a definição dos aportes de recursos com que os países ricos deveriam financiar projetos de combate ao desmatamento.

Ardendo em chamas

Conforme o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), o desmatamento continua desenfreado na Amazônia Legal, tendo perdido uma área de 876,5 km² no mês de outubro.

A alta é de 5% em relação ao mesmo mês em 2020, significando um novo recorde de desastre ambiental registrado na região.

Os estados que mais desmatam são: Pará (500,59km²), seguido pelo Amazonas (116,27km²), Mato Grosso (105,01km²), Rondônia (100,16km²) e Acre (39,58km²).

Marcus Barros

O médico infectologista e pesquisador Marcus Barros será homenageado pela Assembleia Legislativa nesta terça-feira (16) com a Medalha Ruy Araújo. O deputado estadual Serafim Corrêa (PSB) é o autor da propositura.

“O Marcus é o orgulho da nossa geração. Médico e professor renomado, pesquisador laureado também. Ele é um expert em moléstias tropicais. Esta homenagem coroa o reconhecimento do Amazonas a um filho ilustre que nasceu lá em Eirunepé e de lá veio para Manaus. Homem dedicado a servir o próximo e orgulho de todos nós”, disse o parlamentar sobre o homenageado.

Toneladas de peixe

O Governo do Amazonas, por meio da Agência de Desenvolvimento Sustentável (ADS), distribuiu, no sábado (13), cinco toneladas de pescado durante a 9ª edição do programa Peixe no Prato Solidário, na Arena Coliseu 1, no Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus.

Além do peixe, foram entregues, também, mil cestas básicas e 1,5 tonelada de farinha.

O governador Wilson Lima participou da distribuição, que contemplou 1,3 mil famílias da Comunidade Coliseu.

David empolgado

O sucesso da campanha de vacinação contra a Covid-19 em Manaus empolga cada vez mais o prefeito David Almeida, disposto a realizar reveillon, neste fim de ano, e carnaval em fevereiro de 2022.

Segundo a Semsa, 70% da população já se encontra com o esquema completo, o equivalente a 1.251.100 pessoas, sendo importante destacar que 1.607.069 pessoas a partir de 12 anos iniciaram o processo de proteção contra a doença.

A população vacinável da capital é estimada em 1.785.793 pessoas.

Álcool em gel

Como medida de prevenção à Covid-19, as empresas que atuam no serviço de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros no Amazonas terão que instalar dispensadores abastecidos de álcool em gel 70% no interior dos veículos.

Conforme a Arespam, o descumprimento da norma resultará em advertências e multas que variam de R$ 5 mil a R$ 15 mil.

Diabetes

A campanha Novembro Azul, além de chamar a atenção para a saúde do homem, também está alertando sobre a importância da prevenção e controle do diabetes.

Segundo o IBGE, a doença abrange 5,4% da população adulta no Amazonas, o equivalente a 144 mil pessoas.

Em 2013, o percentual de pessoas com 18 anos ou mais, no Amazonas, diagnosticadas com o diabetes, era de 4,3%, ou seja, 1,1 ponto percentual abaixo da marca atual.

Vacinação

A SES-AM está intensificando a vacinação contra a Covid-19 dos servidores e profissionais nas unidades de saúde da rede estadual.

A estratégia é alcançar os servidores que ainda não receberam, principalmente, a terceira dose do imunizante, oportunizando a vacinação no local de trabalho, além de aumentar a cobertura vacinal.

Brilho indígena

Com apoio do Governo do Amazonas, por meio da Fundação Estadual do Índio (FEI), as irmãs indígenas da etnia Kokama, Ana Izabele, de 10 anos, e Ana Isabel, 8, tornaram-se campeãs nas categorias Juvenil e Mirim, no Campeonato Amazon Gran Slam Jiu-jitsu Gi e NoGi.

O evento ocorreu no sábado passado na Arena Poliesportiva Amadeu Teixeira, na Aavenida Constantino Nery.

Para o diretor-presidente da FEI, Edivaldo Munduruku, a conquista das jovens serve de incentivo e exemplo para outros indígenas do Amazonas.

Intelectuais

O presidente da Academia Brasileira de Letras (ABL), escritor Marco Luchesi, levou boa impressão dos encontros que teve, no último fim de semana, com intelectuais e lideranças indígenas promovidos pela Prefeitura de Manaus por meio do Concultura da Manauscult.

"Fiz questão de vir a Manaus por diversos motivos, como conhecer a terra de amigos queridos, reduzir as distâncias e aproximar dos nossos grandes valores culturais, além do ecológico”, afirmou Marco.

Para o presidente do Concultura, Tenório Telles, a visita do dirigente máximo da ABL Manaus foi simbólica pelo interesse crescente pela Amazônia e a força de seu imaginário.

Refis ajuda

Em vigor desde junho, a Lei de Recuperação de Créditos, iniciativa do Governo do Estado vem dando oportunidades para mais de 8 mil mutuários de conjuntos habitacionais da Superintendência de Habitação do Amazonas (Suhab) se regularizarem.

Os serviços de renegociação e quitação de dívidas continuam na capital e seguirão para municípios do interior.

O órgão contabiliza ainda 114 acordos financeiros, que podem ser divididos em até 12 parcelas mensais com desconto até 70%. De 13 a 24 parcelas mensais, o desconto aplicado é de 60%, enquanto de 25 a 36 parcelas mensais, o desconto fica em 40%.

