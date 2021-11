Quantos anos seu corpo tem?

Uma vez que descobrimos a nossa idade biológica, é possível melhorá-la? | Foto: Reprodução

Talvez você esteja pensando, como assim? Eu nasci em no ano “x, y, z”, essa é a minha idade! Mas acredite, nem sempre a sua idade BIOLÓGICA (ou idade metabólica) é igual a sua idade da certidão de nascimento.

A idade biológica revela como está o organismo, se ele está envelhecido ou conservado, e a idade biológica muitas vezes difere da idade cronológica, que é a idade que o indivíduo possui desde que nasceu.

De acordo com Alex Zhavoronkov, especialista mundial na pesquisa de biomarcadores baseados em inteligência artificial aplicados no campo da longevidade, ele afirma:

“A trajetória humana chega ao pico entre os 30 e 45 anos, para depois enfrentar um declínio contínuo até a morte. Embora tenhamos uma idade cronológica, que é a da data de aniversário, a idade biológica é a que determina nossa vitalidade.” Alex ainda acrescenta que como nossos órgãos não envelhecem no mesmo ritmo, três deles são especialmente importantes: “por causa do seu efeito sistêmico no organismo, e que são: pulmões, fígado e rins, sendo estes as peças-chaves para o envelhecimento saudável”.

Para saber qual a sua idade biológica existe equipamentos e exames específicos que mensuram, como por exemplo, o exame de bioimpedância. Uma vez que descobrimos a nossa idade biológica, é possível melhorá-la? Com certeza sim, exsite algumas maneiras eficazes de melhorar a sua idade biológica, dentre elas a atividade física. De acordo com Ulrik Wisloff, líder da Universidade da Noruega, e diz: “ A atividade física é uma das formas mais adequadas de mudar a idade biológica”.

Outras formas também é cuidar do corpo como um todo e claro, da sua alimentação para que o seu metabolismo funcione bem. Quando aceleramos o nosso metabolismo é possível diminuir de 10 a 15 anos a sua idade biológica.

É interessante que na clínica, quando realizo esse exame nos meus pacientes e falo a idade biológica deles, muitos se assustam, e tomam até um choque de realidade, passando a refletir nas suas escolhas e novas decisões que precisam tomar dali pra frente.

Muitas pessoas estão vivendo em corpos de 70 anos quando ainda possuem 35 anos de idade cronológica, isso não é nada bom, decisões precisam ser tomadas para reverter esse tipo de envelhecimento biológico que culmina com uma série de doenças, dentre elas hipertensão, diabetes e até depressão.

Consciência é tudo!

E você? Qual é a sua idade Biológica?

*Dra. Janayna Libório

Leia mais:

Massagem não é luxo, mas sim necessidade

Saiba os benefícios da depilação a laser