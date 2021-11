CONTEXTO: Eleições no TCE, reajuste ao MP-AM e mais

| Foto: Divulgação

Érico Desterro e Yara Lins vão comandar o TCE-AM até 2023

Com seis votos a favor, contra três de Júlio Pinheiro, o conselheiro Érico Desterro foi eleito ontem presidente do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) para o biênio 2022-2023. Ele terá na vice a conselheira Yara Lins, ex-presidente da Corte de Contas.

Na sessão, presidida pelo atual presidente Mário de Mello, também foram eleitos os conselheiros Ari Moutinho, novo corregedor, e Josué Neto, novo ouvidor-geral do TCE-AM.

Bacharel em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Federal do Amazonas (Ufam) e mestrando em Direito pela Universidade de São Paulo (USP), o novo comandante da Corte, Érico Desterro, foi procurador do Ministério Público Junto ao TCE entre 1999 e 2005.

Reajuste ao MP-AM

Projeto de lei encaminhado pela Procuradoria-Geral de Justiça do Amazonas à Assembleia Legislativa propõe reajuste salarial de 4,52%, com efeito retroativo a janeiro de 2021, aos servidores administrativos do MP-AM.

O reajuste determinará o salário de R$ 20,2 mil ao agente técnico que hoje ganha R$ 19,3 mil. O ganho de um diretor geral, que hoje é da ordem de R$ 22 mil, subirá para R$ 23 mil. Os diretores de administração, orçamento e finanças, planejamento e tecnologia da informação, atualmente recebendo R$ 20,5 mil, passarão a ganhar R$ 21,4 mil.

TRE defere Robson

O TRE/AM deferiu ontem o registro de candidatura de Robson Tiradentes Jr a prefeito de Coari pelo Partido Social Cristão (PSC).

Robson disputa oficialmente o pleito acompanhado do candidato a vice-prefeito, Coronel Ayrton Norte, pela coligação Ficha Limpa para Coari.

O candidato comemorou a decisão nas redes sociais. “Eu e Coronel Norte sempre pautamos nossas ações dentro da legalidade e com o nosso registro não seria diferente. Estamos prontos para trabalhar pelo povo de Coari”, disse ele.

Cidades inteligentes

Vice-presidente da Câmara Federal, o deputado amazonense Marcelo Ramos (PL) está em Barcelona, Espanha, representando a Câmara na 10ª edição do Smart City Expo World Congress sobre cidades inteligentes.

Do evento, que reúne mais de 25 mil autoridades de 150 países, participam 120 representantes brasileiros, dentre os quais governadores, prefeitos e empresários.

O fórum se encerrará na sexta-feira (18).

Marco regulatório

Marcelo Ramos esclarece sua participação no Smart City Expo World Congress.

“O objetivo é estabelecer ampla cooperação internacional em benefício do Brasil e dos brasileiros, justamente no momento que o Parlamento Federal discute a consolidação e a atualização de marcos regulatórios relacionados ao tema, como a instituição da Política Nacional de Cidades Inteligentes, iniciativa com potencial de alçar o Brasil a um privilegiado patamar internacional de relevância e atração de investimentos”, diz o parlamentar.

A nova edição do fórum internacional acontecerá de 24 a 25 de março de 2022, em Curitiba, Paraná.

Sem definição

Prossegue incerta a filiação do presidente Jair Bolsonaro ao Partido Liberal (PL). Problemas regionais dificultam as negociações entre o chefe do Palácio do Planalto e o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto.

Bolsonaro condicionou o seu ingresso na legenda a não aliança do PL com partidos esquerdistas em nenhuma região, o que contraria bases liberais em estados como São Paulo, Bahia, Pernambuco e Piauí, onde essas bases pretendem fechar apoio ao petista Lula na corrida presidencial de 2022.

Outras conversas

Por conta das dificuldades no PL, Bolsonaro reabriu conversas com outras legendas do chamado Centrão, como o Progressistas e o Republicanos.

Analistas afirmam que o presidente pode acelerar negociações com essas siglas nos próximos dias caso os acertos com o PL sejam desfeitos.

Um fator que pode pesar na balança é a incapacidade política de Costa Neto impedir as alianças das bases liberais com a esquerda.

A questão Dória

Apesar dos problemas internos, Valdemar Costa Neto disse a interlocutores que a filiação de Bolsonaro ao partido deverá acontecer ainda neste mês de novembro.

Mas, conforme os analistas, para que isso aconteça Bolsonaro exige que ele evite alianças tanto com a esquerda quanto com a centro-direita, como em São Paulo, onde o governador João Dória, pretenso candidato ao Palácio do Planalto, assedia o PL.

Confronto

A revista Veja desta semana prevê disputa acirrada para o Senado nas eleições do próximo ano no Estado do Amazonas.

Mesmo sem bola de cristal, Veja pinta um cenário de confronto bastante polarizado entre o presidente da CPI da Covid-19, Omar Aziz (PSD), e o ex-prefeito de Manaus Arthur Virgílio Neto (PSDB).

Corrupção de Lula

Uma obra parcial e tendenciosa. É como alguns críticos classificaram o livro do jornalista e escritor Fernando Moraes sobre a biografia do ex-presidente Lula.

Segundo o jornal O Estadão, Moraes detalha as horas de tensão do ex-presidente antes de se entregar à Polícia Federal para curtir prisão em Curitiba. No entanto, Moraes omite detalhes do processo da Operação Lava Jato que levou Lula à condenação por corrupção e à prisão na capital do Paraná.

Auxílio pago

O Governo Federal começou a pagar ontem o Auxílio Brasil com aumento de 17,8%.

Para alcançar o anunciado Auxílio de R$ 400, o governo se mobiliza em favor da aprovação da PEC dos Precatórios no Senado ainda em novembro.

Conexão Amazônia

Em visita aos Estados Unidos, o ministro das Comunicações, Fábio Faria, buscou parceria com a SpaceX, fundada pelo bilionário Elon Musk, para conectar regiões remotas do Brasil, como comunidades indígenas na Amazônia, com internet por satélite.

A parceria também poderá ajudar na preservação da Amazônia, diz o ministro. A ideia é que a cobertura de internet no local facilite o monitoramento realizado pelo Governo Federal.

PSol vai de Amil

Ex-candidato a prefeito de Manaus em 2020, o advogado Marcelo Amil será o candidato do Partido Socialismo e Liberdade (PSol) ao Governo do Estado nas eleições de 2022.

Ex-presidente da União Municipal dos Estudantes Secundaristas de Manaus, Amil é Defensor Geral do Tribunal de Justiça Desportiva do Amazonas e presidente da Comissão de Esportes, Saúde e Bem-estar da OAB/AM.

