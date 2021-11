EDITORIAL: Governo do AM busca emplacar patrulhamento ostensivo

| Foto: Divulgação/SSP-AM

Acerca da insegurança nos rios que banham Amazonas, o governador Wilson Lima busca agora, com medidas práticas, melhorar a infraestrutura logística das polícias Civil e Militar para o combate ao crime organizado e ao tráfico de drogas em todo o Estado.

No início deste mês, as duas polícias foram contempladas com quatro lanchas de transporte que atuarão no deslocamento de tropas para operações em municípios e comunidades do interior. As lanchas são dotadas de motores de alta potência e aparelhadas com material de salvatagem, e serão importantes para o fortalecimento do policiamento fluvial.

Parte do programa Amazonas Mais Seguro, lançado pelo governador em julho último, as lanchas ajudarão no combate aos “piratas dos rios”, sobretudo na região do Rio Solimões. Alguém dirá ser insuficiente a quantidade de lanchas disponibilizadas às ações de segurança, mas há que se destacar o esforço de Wilson Lima que, paulatinamente, vai reorganizando e reequipando um setor completamente abandonado pelos governos anteriores durante décadas.

Merece ênfase a manifestação do secretário de Segurança Pública, general Carlos Alberto Mansur, sobre a relevância das lanchas: "Nossas estradas são os rios e por isso essas embarcações irão dar mais mobilidade e autonomia para as nossas polícias, tanto para a Polícia Militar quanto para a Polícia Civil. Teremos mais patrulhamento ostensivo coibindo, atuando nos ilícitos que existem nos nossos rios, e nossa Polícia Civil com ações de investigações podendo estar presente em qualquer local".

O Governo Estadual dá um passo à frente importante em favor da segurança nos rios.

