EDITORIAL: A indústria verde na COP 26

Apesar de alguns percalços ocorridos na recente 26ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP26), em Glasgow, na Escócia, especialistas e grandes empresários apostam firme no pacto global para zerar a emissão de dióxido de carbono (CO2) até 2050.

“A redução do carbono é um caminho sem volta, e olhando todo o ciclo de vida, da produção ao destino final, nossa indústria tem uma transformação sem precedentes”, afirmou o presidente da Toyota do Brasil, Rafael Chang, a um órgão da imprensa nacional.

Na opinião de Rafael, a transformação da indústria automotiva para a matriz verde já está em pleno andamento e provocará necessárias mudanças na economia unindo ações de governo e empresários, em sintonia com a sociedade.

A posição de Rafael Chang foi manifestada por ocasião do recente Estadão Blue Studio, do jornal O Estado de São Paulo, sob o patrocínio da Toyota com o tema “Neutralidade de carbono: metas e desafios da nova era da mobilidade”.

Presente no evento, o presidente da Bosch na América Latina, Besaliel Botelho, e o diretor-presidente da União da Indústria de Cana-de-Açúcar (Unica), Evandro Gussi, também concordaram com a tese de Rafael, enfatizando que as novas tecnologias verdes ditarão os rumos das mudanças na economia e da indústria automotiva no Brasil e no mundo.

A descarbonização, sustentaram eles, não só determinará totalmente a eletrificação dos veículos, como também mudará a infraestrutura das cidades e o comportamento da população. Segundo eles, o Brasil será exemplar no cumprimento das metas desse desafio sustentável.

