EDITORIAL: Programação de natal com 13° na conta

Depois de anunciar o pagamento, a partir de ontem (17), da segunda parcela do 13º salário para 117.725 servidores públicos, entre funcionários ativos, aposentados e pensionistas, injetando R$ 171 milhões na economia do Estado, o governador Wilson Lima lançou uma programação de Natal que vai gerar mais emprego e renda em todo o Amazonas.

Coordenada pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa (SEC), a campanha “O Mundo Encantado do Natal” vai produzir 500 postos de trabalho diretos, podendo chegar ao total de 8 mil postos considerando as oportunidades indiretas, envolvendo bairros da cidade de Manaus e 20 cidades interioranas.

O secretário de Cultura e Economia Criativa, Marcos Apolo Muniz, destaca que as atividades vão movimentar a economia dos locais em que serão realizadas, além de levar oportunidades de trabalho para profissionais da cultura.

“Vamos levar para o interior uma equipe de técnicos e produtores, que levarão material para que a gente possa concluir, juntamente com profissionais do próprio município, a nossa árvore de Natal naquele lugar. A decoração vai ser toda feita com pessoas da cidade, a montagem usando a infraestrutura do município. E também alguns artistas do município serão convidados para participar da nossa parada natalina, do Natal no interior”, explica o titular da SEC, Marcos Apolo Muniz.

Na capital, como no interior, o objetivo do Governo do Estado é fortalecer a retomada das atividades culturais e artísticas em um momento importante de total sucesso da campanha de imunização contra a Covid-19 no Amazonas, paralelamente à determinação do governador Wilson Lima de reorganizar e revitalizar a economia estadual. Que tudo aconteça em festa e em paz.

