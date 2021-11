EDITORIAL: Respeito aos educadores

Nas redes sociais, os educadores comentam e destacam a ação governamental que faz justiça a uma categoria sabidamente maltratada por governos | Foto: Divulgação/Seduc-AM

Com transparência e, sobretudo, respeito, o governador Wilson Lima sancionou a Lei nº 5.691 e assegurou o pagamento do 14º e 15º salários para profissionais das escolas que atingirem as metas definidas pela Secretaria de Estado de Educação e Desporto.



A bonificação será paga em 2022, com base nos indicadores de avaliações referentes ao ano letivo de 2021. A premiação será de acordo com as metas estipuladas, pactuadas individualmente com cada escola e coordenadoria.

Com os olhos postos na melhoria do padrão do ensino ministrado no Amazonas, o governador sancionou a Lei nº 5.691, que garantiu o abono para todos os profissionais da rede pública estadual.

Como é do conhecimento público, a lei foi aprovada pela Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam) em 27 de outubro, tornando-se um passo a mais no incremento da política de valorização dos profissionais, contemplando as metas do programa Educa+Amazonas, lançado em julho por Wilson Lima.

Nas redes sociais, os educadores comentam e destacam a ação governamental que faz justiça a uma categoria sabidamente maltratada por governos que, no passado, não trataram a educação com a devida seriedade e o necessário respeito.

Se, por um lado, o ato do governador é um dever de estado, por outro, mostra a coerência de uma gestão que a pandemia do novo coronavírus castigou duramente a partir de março de 2020, mas que soube ter paciência e competência para dar a volta por cima, honrando a ética fiscal para bem cumprir seus desideratos públicos dentro e fora das salas de aula.





