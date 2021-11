EDITORIAL: Contra a degradação e os garimpos

| Foto: Divulgação

Já é hora de o país decidir se quer ser exemplo de modelo de preservação ambiental para o planeta ou se, ao contrário, pretende fechar os olhos e virar as costas para o fabuloso patrimônio natural amazônico, grande parte dele situado no Estado do Amazonas.

Os lamentáveis acontecimentos que tiram o sono da população de Autazes, e colocam em sério risco a integridade do Rio Madeira, exigem das autoridades federais, em necessária parceria com os órgãos de segurança e ambiental estaduais, uma firme e urgente tomada de posição. Ou se coíbe o pior ou o país será mais uma vez mais alvo de críticas internacionais por causa de sua negligência para reagir à degradação e dilapidação das riquezas naturais do maior Estado da federação brasileira.

Neste momento, a torcida é pelas medidas positivas que a Polícia Federal e o Ibama articulam, com a participação e força do Ministério da Defesa e do Ministério da Justiça, para conter o avanço de mais de 600 balsas de garimpeiros ensandecidos nas proximidades da comunidade Rosarinho, em Autazes.

A PF informou ontem que uma forte operação será desencadeada imediatamente para reprimir e retirar todos os garimpeiros da área. A PF nem por sonho deve vacilar na operação que realizará. Livrar o Madeira dos garimpeiros é, também, garantir a perfeita fluência dos produtos da Zona Franca de Manaus até Rondônia, de onde eles seguem para os mercados do Sul e do Sudeste. A PF não pode permitir que o país continue a ser massacrado por um negócio criminoso que já resultou em um prejuízo da ordem de R$ 31,4 bilhões ao Tesouro Nacional.

