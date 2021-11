EDITORIAL: A Repressão em defesa do Madeira

| Foto: Divulgação

Pelos indicadores, será forte a repressão das forças de segurança que se organizam para retirar todas as balsas, dragas e todos os garimpeiros que realizam uma absurda tentativa de se apropriar do Rio Madeira, tomados pela ganância da exploração de ouro.

Declarações do vice-presidente da República Hamilton Mourão, ontem, deixaram claro que a Polícia Federal agirá com extremo rigor na repressão aos garimpeiros que, segundo o próprio presidente do Conselho da Amazônia Legal, atuam na Amazônia também como braços do narcotráfico.

A ligação dos garimpeiros com os barões das drogas deve ser levada a sério, como enfatiza Mourão, tendo em vista a diversidade de negócios milionários associados aos chefões das drogas na conexão América do Sul/Europa. Eles movimentam bilhões de dólares no mundo traficando entorpecentes, órgãos humanos, animais silvestres, juntamente com ouro e outros minérios.

Por isso, quanto mais contundente a repressão da PF, em parceria com a Marinha, a Aeronáutica , Ibama e outras forças, mais ela se justificará, pois acontecerá em defesa de um riquíssimo patrimônio natural que, neste momento de mudanças de parâmetros da bioeconomia mundial, tem tudo para produzir riquezas e lucros fantásticos aos estados e grupos financeiros entusiasmados com o advento da bioeconomia, gerando emprego e renda à população amazônica. Mas, antes, é preciso tirar do caminho os agentes da degradação ambiental e salvar o Madeira.

Leia mais:



CONTEXTO: Guerra em Autazes, não à poluição e mais

CONTEXTO: Keitton pode cair, Fundeb e mais