EDITORIAL: O contrabando de ouro na Amazônia desafia autoridades

Há décadas o milionário contrabando de ouro no Brasil sempre envolveu a Amazônia e suas fabulosas riquezas naturais, mas, na verdade, ele abrange o país de ponta a ponta, em constante desafio às autoridades e às forças de segurança encarregadas de proteger o patrimônio público.

A absurda invasão de garimpeiros nas proximidades de Autazes, na porta que dá acesso a Manaus, é parte de um poderoso esquema dos contrabandistas, que jogam com negócios sujos altamente lucrativos no mercado negro internacional, para se consolidarem em uma das áreas mais rentáveis do planeta para a sua ganância: a Amazônia.

Operações conjuntas da Polícia Federal (PF) com a Receita Federal vez por outra apreendem gigantescos carregamentos de ouro, principalmente, na região amazônica. Em julho deste ano as operações, por exemplo, apreenderam mais de 17 kg de ouro e joias avaliados em mais de US$ 1 milhão. O ouro era extraído de garimpos clandestinos da Amazônia. A organização criminosa, que protagonizou o assalto às riquezas da região, contrabandeara mais de uma tonelada do metal amarelo para a Itália entre 2017 e 2019.

O ouro saiu do Norte amazônico e seria levado para o mercado negro europeu pelo Aeroporto Internacional de São Paulo. Ressalte-se, a propósito, que cidades paulistas como São José do Rio Preto, há muito se transformaram em grandes corredores para os contrabandistas transportando o metal com notas frias de empresas sediadas no Paraguai. O destino final é a Itália, onde a máfia ‘Ndrangheta, gerencia os negócios ilegais.

