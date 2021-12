CONTEXTO: “Piratas dos rios”, Jean Cleuter e mais

| Foto: Divulgação

“Piratas dos rios” aterrorizam embarcações e comprometem negócios entre Amazonas e Pará

A intensificação dos ataques dos chamados “piratas dos rios” contra embarcações, principalmente no trecho entre os estados do Amazonas e Pará, levou o Sindicato das Empresas de Navegação Fluvial do Amazonas (Sindarma) a apelar à Confederação Nacional dos Transportes (CNT) por apoio na luta contra a insegurança no transporte de cargas.

Acumulando prejuízos anuais da ordem de R$ 100 milhões, os empresários do setor não suportam mais a situação e, por isso, segundo o presidente do Sindarma, Galdino Alencar Júnior), apelou à CNT, que encaminhará relatório ao Congresso Nacional e ao Ministério dos Transportes, além da Polícia Federal e da Marinha, pedindo providências urgentes.

A situação é de total descontrole e coloca em risco o transporte de combustíveis para abastecer postos e usinas de energia no interior do Estado, afirma Galdino.

Ousadia e violência

Segundo o Sindarma, o trecho do Rio Amazonas mais visado pelos “piratas” é entre os municípios de Itacoatiara e Juriti.

Nesse trecho, os “piratas” agem com extrema ousadia e violência contra as embarcações, se apropriando de alimentos e produtos eletroeletrônicos fabricados na Zona Franca de Manaus.

Elissandro vence

Por unanimidade, o Tribunal Superior Eleitoral decidiu em favor do Solidariedade (SD) na disputa travada com o Avante por uma cadeira na Câmara Municipal de Manaus.

Na terça-feira (6), o TSE deferiu os pedidos de intervenção formulados pelo vereador Elissandro Bessa (SD) e pela Comissão Provisória do SD.

Indeferimento

A decisão do TSE, e reformado o acórdão do TRE-AM sobre a questão, encerrou a disputa no “tapetão” entre Avante e SD, com o indeferimento do registro de candidatura de Rodinei Moura.

Votaram em favor de Elissandro os ministros Carlos Horbach, Edson Fachin, Alexandre de Moraes, Mauro Campbel, Benedito Gonçalves e o presidente do TSE, Luís Roberto Barroso.

Jean Cleuter

Será no dia 1º de janeiro a posse do advogado Jean Cleuter Simões Mendonça na presidência da OAB/AM.

Jean foi eleito à frente da Chapa 30 OAB Unida com 81,6% votos, derrotando Paulo Mafioletti, que obteve 18,4% votos.

Omar vai à luta

Após comandar a CPI da Covid, o senador Omar Aziz (PSD) se volta agora para a disputa eleitoral do próximo ano no Amazonas.

Omar tentará a reeleição e já intensifica contatos e articulações buscando apoios para a sua nova batalha.

Disputa quente

Pesquisa eleitoral do Instituto Direto ao Ponto mostra batalha acirrada entre o Coronel Alfredo Menezes, Omar Aziz e Arthur Neto para o Senado da República em 2022 no Amazonas.

O ranking da corrida: Menezes, 14,5% das intenções de votos; Omar, 13,5%; Artur Virgílio Neto, 13,1%; Rebeca Garcia (9,6%), Chico Preto (7,9%) e Luiz Castro (5%).

Indígenas de ouro

Com o apoio do Governo do Amazonas, as irmãs indígenas Ana Izabele, de 10 anos, e Ana Isabel, de 8 anos, conquistaram medalha de ouro, nas categorias Juvenil e Mirim, na Copa Manacapuru de Jiu-jitsu.

A disputa aconteceu no sábado (04), em Manacapuru. As indígenas são treinadas pelo pai desde os 5 e 3 anos de idade, que também possui uma academia de jiu-jitsu em sua casa.

Elas também conquistaram medalha de ouro no Campeonato Amazon Gran Slam Jiu-jitsu Gi e NoGi, em novembro passado.

Lotéricas estaduais

A fim de garantir mais investimentos em segurança pública, habitações populares, educação, saúde e outros setores, o deputado estadual Felipe Souza (Patriota) apresentou indicação ao governador Wilson Lima pedindo que o Estado implemente as lotéricas estaduais.

Conforme o parlamentar, a medida tem simetria com decisão do Superior Tribunal Federal (STF) ao entender que a União não pode ter exclusividade para explorar loterias.

“Picaretas”

Em entrevista à Rádio Jovem Pan, o senador Plínio Valério (PSDB-AM) disse ter esperança na instalação da CPI das Ongs da Amazônia no primeiro semestre de 2022.

Para ele, só uma CPI pode abrir a caixa preta de “ongs picaretas” que promovem maus propósitos na região.

Há um mês, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, prometeu a Plínio que a CPI seria instalada no início do próximo ano.

Focos diminuem

Números divulgados pelo Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais) referentes a novembro passado apontam o registro de 11.596 focos de queimada na Amazônia.

Os números são inferiores ao ocorrido no mesmo período em 2018, quando chegou-se a 13.014 pontos de calor.

Em novembro de 2020 foram registrados 99.677 focos.

Hodrogênio verde

Apontado como a grande esperança para um futuro neutro em gás carbônico (CO2), o hidrogênio verde já movimenta bilhões de dólares entre empresas e investidores no mundo.

Levantamento realizado pela consultoria McKinsey mostra que, até julho, havia cerca de 359 projetos para a produção de hidrogênio verde em grande escala no mundo, o que somava US$ 150 bilhões em investimentos.

A McKinsey vê nos números o início de uma revolução no mercado global de energia, que teria o Brasil como um centro referencial.

Vacina pronta

A empresa chinesa Sinovac Biotech, que fabrica a Coronavac, informou que dentro de três meses poderá disponibilizar ao mercado uma vacina eficaz contra a variante Ômicron.

No Brasil, há seis casos de pessoas infectadas com a nova cepa.

Mordomias na mira

Projeto de lei (PL 4195/2021), de autoria do deputado Capitão Alberto Neto (Republicanos), em tramitação na Câmara Federal, quer acabar com privilégios vitalícios concedidos a ex-presidentes da República.

Se for aprovado, o PL revogará a Lei nº 7.474, de 8 de maio de 1986, e o Decreto nº 6.381, de 27 de fevereiro de 2008, que permitem que os ex-presidentes desfrutem de mordomias como dois veículos oficiais à sua disposição, pagos pelo erário público, dois motoristas, quatro seguranças e dois assessores.

