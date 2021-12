EDITORIAL: O alto preço da fome

| Foto: Divulgação

Um relatório da Organização das Nações Unidas (ONU), denominado “O Estado da Insegurança Alimentar e Nutrição no Mundo (SOFI, na sigla em inglês) 2021”, aponta que 811 milhões de pessoas em todo o planeta. Um décimo da população global era subalimentada em 2020 e, com a pandemia, a situação se agravou em 2021.

No Brasil, levantamento da Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional (Rede Penssan) estima em 19,1 milhões o número de famintos, ou seja, 9% da população brasileira.

Os números correspondem a estudo realizado em cinco regiões, tanto em áreas urbanas como rurais. Conforme a entidade, a pandemia jogou 116,8 milhões de pobres cidadãos a uma triste situação de insegurança alimentar.

Segundo o site Uol, na cidade Senador Elói de Souza, município do Rio Grande do Norte, a seca feroz leva as famílias a comerem lagartos e restos de carne para enganar a fome. E o estado de calamidade pública pouco ajuda no enfrentamento do problema.

“Os relatos sobre a fome na região potiguar se somam aos de outros brasileiros pelo país. Neste ano, ganharam notoriedade imagens de ossos de boi serem disputados por moradores no Rio de Janeiro e vendidos como um produto a mais em um açougue de Santa Catarina. Em Fortaleza, ossos de carne de primeira e de segunda também foram incluídos na lista de itens de alguns açougues, quando antes eram doados”, diz o Uol.

Conforme a Rede Penssan, na região Norte, 14,9% das pessoas que não têm o que comer. O problema só aumenta, agravado pela inércia criminosa do Ministério da Economia.

Leia mais:

CONTEXTO: “Piratas dos rios”, Jean Cleuter e mais

EDITORIAL: Réveillons são cancelados